Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2020

Eksporten er fordoblet og udgør nu 14% af omsætningen, mens indtjeningen er mere end tredoblet





København, 20. februar 2020













År 2019 har været et rigtig godt år for cBrain. Regnskabet viser en omsætningsvækst på 16% og indtjeningsvækst på 237%. Abonnementer er vokset til 47% af omsætningen, og eksporten er øget til 14% af omsætningen.

Omsætningen er vokset til 96,4 million kroner i 2019, mod 83,5 million kroner i 2018, svarende til en omsætningsvækst på 16%. cBrain har dermed formået at øge omsætningsvæksten markant i forhold til 2018, hvor regnskabet viste en omsætningsvækst på 4%.

Indtjeningen er vokset til 10,8 million kroner før skat (EBT), mod 3,2 million kroner før skat (EBT) i 2018, svarende til en indtjening (EBT) på 11% og vækst i indtjening på 237%.

cBrains oprindelige forventninger til regnskabsåret var en omsætningsvækst på 10-15% og en indtjening (EBT) på 5-10%, hvorfor selskabet er godt tilfreds med at nå en omsætningsvækst på 16% og en indtjening (EBT) på 11%.

Salget af abonnementer er vokset til 45,6 million kroner i 2019, mod 40,2 million kroner i 2018, og udgør nu 47% af den samlede omsætning. Dette, kombineret med at cBrain kan notere en meget høj kundeloyalitet, sikrer cBrain en betydelig sikkerhed i relation til den fremtidige omsætning.

Eksporten er vokset til en omsætning på 13,6 million kroner i 2019, mod en omsætning på 6,5 million kroner i 2018, svarende til en eksportvækst på 109%. Det betyder, at eksportandelen er vokset til 14% af den samlede omsætning, mod 8% af den samlede omsætning i 2018.

cBrains internationale vækstplan er baseret på salg af selskabets standardsoftware, som markedsføres under navnet F2.

Vækstplanen tager afsæt i en stærk hjemmemarkedsposition, som leverandør til den offentlige sektor, hvor mere end 50 danske statslige myndigheder i dag har indført F2 som digital platform. Samtidig underbygges vækstplanen af en unik dansk national position inden for offentlig digitalisering, idet Danmark er placeret som nummer 1 i United Nations e-Government Survey.

Det er derfor med stor tilfredshed, at cBrain noterer en fortsat god fremgang på det danske marked. I 2019 har cBrain således annonceret en række nye vigtige aftaler med danske statslige myndigheder, herunder Uddannelses- og Forskningsministeriets departement, Miljøstyrelsen og Arbejdsretten. I starten af januar 2020 annoncerede cBrain endvidere en aftale med Erhvervsministeriets departement.

cBrain ser år 2019 som et gennembrud internationalt. cBrain fortsatte sin fremgang i Tyskland og mere end fordoblede eksporten, som nu udgør en større del af omsætningen (14%). Samtidig annoncerede cBrain de første aftaler på 3 nye markeder i henholdsvis Emiraterne, Frankrig og USA.

Det er lykkedes cBrain at komme ind som leverandør til en af de store myndigheder i den tyske centraladministration. Det udgør et meget stort potentiale for cBrain, og cBrain glæder sig derfor over at have vundet en række nye ordrer hos myndigheden i 2019. Samtidig har cBrain gennem 2019 etableret et kontor i Berlin, foreløbig med omkring 10 medarbejdere, som nu arbejder på projekter hos den pågældende myndighed.

I april annoncerede cBrain den første ordre i Emiraterne, hvor F2 skal understøtte en national fagproces i et af de føderale ministerier. I efteråret har cBrain vundet yderligere 3 ordrer hos den pågældende myndighed, og cBrain er for nylig blevet prækvalificeret og indbudt til at byde på yderligere en opgave hos myndigheden.

I juli annoncerede cBrain, at selskabet havde vundet sit første offentlige udbud i Frankrig. Der er tale om et forprojekt hos en stor fransk myndighed, beliggende i Paris. Her arbejder cBrain på at demonstrere, hvordan F2 kan understøtte udvalgte sagsgange og offentlig forvaltning hos myndigheden.

I november annoncerede cBrain, at selskabet har indgået aftale om leverance af en F2-baseret løsning til en af de store nationale myndigheder i den amerikanske centraladministration (Federal Government) i Washington DC.

Det amerikanske marked er vanskeligt at komme ind på, i særdeleshed som leverandør med fokus på den offentlige sektor. Den amerikanske offentlige sektor er den største offentlige indkøber af IT i verdenen, og som led i selskabets langsigtede vækstplan har cBrain derfor arbejdet i mere end 4 år på at komme ind på dette marked. For cBrain er det derfor en milepæl, at det nu er lykkedes at vinde den første ordre, ikke mindst fordi der er tale om en af de meget store nationale myndigheder i den amerikanske centraladministration.

cBrain står finansielt stærkt ved indgangen til 2020. Ultimo 2019 har cBrain aktiver for i alt 121,0 million kroner, og egenkapitalen er vokset til 91,9 million kroner, mens likvide beholdninger udgør 31,2 million kroner ved udgangen af 2019. Det betyder, at cBrain har den finansielle styrke til at fastholde sine vækststrategi både nationalt og internationalt.

Det er cBrains mål og forventninger at fastholde en fortsat vækst og indtjening i 2020 på samme niveau, som i 2019, med en omsætningsvækst på 12-15% og en indtjening (EBT) på 7-10%. Denne forventning er baseret på selskabets kendte og planlagte aktiviteter, hvor Danmark fortsat udgør langt den største del af omsætningen. Det noteres imidlertid, at cBrain internationalt arbejder på en række store ordrer, som kan give anledning til en positiv justering af forventningerne til omsætning i 2020. Salg til offentlige myndigheder, specielt internationalt, er imidlertid kendetegnet ved, at det er usikkert og normalt tager lang tid, hvorfor disse ordrer ikke er indregnet i forventningerne.

Som følge af cBrains tilfredsstillende udvikling, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at udbyttet hæves med 10%, således at der udbetales et udbytte på 0,12 kroner per aktie.

Som et grundlæggende element i selskabets aktiviteter fører cBrain en offensiv CSR strategi. cBrain har særlig fokus på verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, idet cBrain ser en digital understøttelse af arbejdet hos de offentlige myndigheder som afgørende for, at understøtte og udvikle stærke og transparente demokratiske institutioner. cBrain glæder sig derfor over, at selskabet i 2019 indtog førstepladsen på Top10 listen over årets højdespringere i Økonomisk Ugebrevs rating af de børsnoterede selskabers lovpligtige CSR-rapportering.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO









Vedhæftet fil