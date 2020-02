ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2020 KLO 11.00

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2019: LIIKEVAIHTO KÄÄNTYI JÄLLEEN KASVU-URALLE JA KASSAVIRTA KEHITTYI POSITIIVISESTI



Tekstissä katsauskaudella tai vuoden viimeisellä neljänneksellä viitataan ajalle 1.10. – 31.12.2019 (Q4) ja tammi-joulukuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.-31.12.2019. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2018 on esitetty sulkeissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

IFRS 16 standardin mukaan vuokrasopimukset on raportoitu 1.1.2019 alkaen taseessa käyttöomaisuudessa ja lainoissa vaikuttaen myös tuloslaskelman vertailtavuuteen vuoteen 2018. EBITDA-tasolla vaikutus on 2,1 miljoonaa euroa ja EBITA-tasolla 0,2 miljoonaa euroa tulosta parantava. Rahoituskuluihin vaikutus on -0,4 miljoonaa euroa. Lisätietoa IFRS 16-standardista liitetiedossa 2.

1.10.-31.12.2019 lyhyesti

Liikevaihto 22,2 miljoonaa euroa (18,8)

EBITDA -0,3 miljoonaa euroa (-4,0)

Vertailukelpoinen EBITDA -0,3 miljoonaa euroa (-3,8)*

EBITA -1,1 miljoonaa euroa (-5,3)

Vertailukelpoinen EBITA -1,9 miljoonaa euroa (-5,0)**

Liiketulosprosentti (EBIT %) -5,7 prosenttia liikevaihdosta (-132,1)

Katsauskauden tulos -2,6 miljoonaa euroa (-25,5)

Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä 1,4 miljoonaa euroa (-1,5)

1.1.-31.12.2019 lyhyesti

Liikevaihto 86,5 miljoonaa euroa (82,7)

EBITDA 1,6 miljoonaa euroa (-4,8)

Vertailukelpoinen EBITDA 2,7 miljoonaa euroa (-3,5)*

EBITA -4,9 miljoonaa euroa (-9,7)**

Vertailukelpoinen EBITA -3,7 miljoonaa euroa (-8,4)**

Liikevoittoprosentti (EBIT %) -6,7 prosenttia liikevaihdosta (-36,0)

Katsauskauden tulos -7,3 miljoonaa euroa (-31,4)

Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä 1,8 miljoonaa euroa (-1,2)

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 47,4 prosenttia (49,3%)

Keskeiset tunnusluvut Q4 2019 Q4 2018 Muutos % 2019 2018 Muutos % Liikevaihto, 1000 euroa 22 157 18 761 18,1 % 86 482 82 683 4,6 % EBITDA, 1000 euroa -308 -4 007 -92,3 % 1 605 -4 782 133,6 % Vertailukelpoinen EBITDA*, 1000 euroa -302 -3 767 -92,0 % 2 707 -3 529 176,7 % EBITA, 1000 euroa -1 061 -5 275 79,9 % -4 927 -9 658 49,0 % Vertailukelpoinen EBITA**, 1000 euroa -1 902 -5 035 62,2 % -3 720 -8 405 55,7 % Vertailukelpoinen EBITA % -8,6 % -26,8 % -4,3 % -10,2 % EBIT, 1000 euroa*** -1 271 -24 776 94,9 % -5 767 -29 800 80,6 % EBIT, osuus liikevaihdosta % -5,7 % -132,1 % -6,7 % -36,0 % Katsauskauden tulos, 1000 euroa -2 554 -25 512 90,0 % -7 265 -31 384 76,9 %

IFRS 16 vaikutuksista löytyy lisätietoja laadintaperiaatteista kappaleesta 2.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

* EBITDA: Katsauskaudella Q4 ei kirjattu liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä kustannuksia. Tilikaudella 2019 on kirjattu yhteensä 1 102 tuhatta euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja (651 tuhatta euroa liittyi henkilöstöön ja 445 tuhatta euroa käyttöomaisuuden realisointiin). Kauden Q4 2018 uudelleenjärjestelykulut, 240 tuhatta euroa ja tilikauden 2018 uudelleenjärjestelykulut 1 253 tuhatta euroa liittyvät henkilöstövähennyksiin.

**EBITA: Edellä esitettyjen erien lisäksi katsauskaudella Q4 kohdistuu 847 tuhatta euroa käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksen palautusta. Kirjaus perustuu yhtiön arvioon alennuksen perusteista, kun Halco Brighouse Ltd:n tilat on vuokrattu uudelle toimijalle helmikuun 2020 alussa tehdyllä sopimuksella. Tilikaudella 2019 koko arvonalennuspoiston vaikutus valuuttakurssimuutokset huomioiden on 104 tuhatta euroa.

Yhtiö on täsmentänyt arvonalennuskirjausten käsittelyä erän luonteen mukaisesti joko aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja arvonalentumisiin. Katsauskauden Q4 tuloksessa erän positiivinen tulosvaikutus 847 tuhatta euroa on esitetty käyttöoikeusomaisuuserän arvonalentumispoiston palautuksena, joka vaikuttaa EBITA:an.

***Vuonna 2018 EBIT:ia rasitti 19 289 tuhannen euron liikearvon alaskirjaus.



Lisätietoja vertailukelpoisista eristä löytyy laadintaperiaatteista kappaleesta 3.2.

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneen emoyhtiön tilikauden tappio, -4 652 562,00 euroa, siirretään kertyneisiin tappioihin.

VAROJEN JAKAMINEN OSAKKEENOMISTAJILLE

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Robitin jakokelpoisista varoista jaetaan osakkeenomistajille 0,03 euroa osakkeelta. Varojen jako toteutetaan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 25.3.2020 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan maksupäivä on 1.4.2020. Yhtiöllä on tällä hetkellä ulkona olevia osakkeita 20 935 107 kappaletta ja hallussaan 148 793 osaketta. Jaettava pääoman palautus olisi näin ollen 628 053,21 euroa.

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Taloustilanne on poikkeuksellisen vaikeasti ennustettava. Tarkasteluhetkellä kysyntä- ja markkinatilanteeseen vaikuttavat muun muassa vientirajoitukset, lisätullit, kauppapoliittiset neuvottelut, Brexit, rahapolitiikan muutokset ja virusepidemiat.

Robitin kohdemarkkinoiden näkymät ovat vuodelle 2020 edelleen kokonaisuudessaan vakaat. Markkinasegmenttien kysynnässä on kuitenkin alueellisia eroja. Kaivosteollisuuden kysyntä kulutusosille on myönteinen ja markkinan arvioidaan pysyvän aktiivisena. Rakennusteollisuus ja maanalainen rakentaminen ovat syklisempiä, jolloin alueelliset vaihtelut ovat suurempia ja alttiimpia taloustilanteen häiriötekijöille. Kaivonporausmarkkinan odotetaan jatkuvan edelleen aktiivisena johtuen geotermisen energian kasvusta.



Robit keskittyy porauksen kulutusosiin. Poraustoiminnan kulutusosien kysyntä on investointituotteisiin verrattuna vähemmän suhdanne- ja häiriöherkkää. Tämä erityispiirre yhdistettynä yhtiön nykyiseen markkinaosuuteen antaa hyvät edellytykset myynnin kasvulle.

OHJEISTUS VUODELLE 2020



Robit Oyj tavoittelee vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA –kannattavuutta.



CEO TOMMI LEHTONEN:

Kulunut vuosi 2019 oli Robitille muutosten vuosi. Yhtiö toteutti tehostamisohjelman, joka sisälsi neljä osa-aluetta: myynnin ja jakeluverkoston kehitys, käyttöpääoman tehostaminen, kapasiteetin ja resurssien tehokkaampi käyttö sekä henkilöstön motivaatio ja suorituskyky.

Myynnin ja jakeluverkoston kehittämisessä edistyttiin vuoden aikana ja työ jatkuu vuonna 2020. Ohjelman myötä myyntisaatavien hallinta ja kassavalmius ovat parantuneet. Down the Hole -liiketoiminnan tuotannon organisointi tehosti näitä tuotteita valmistavien tehtaiden käyttöasteita. Strategiaa ja vuoden 2019 tärkeitä painopistealueita käsiteltiin henkilöstön kanssa alkuvuoden 2019 aikana järjestetyissä paikallisissa työpajoissa. Niistä saatiin hyvää palautetta ja se näkyi selkeänä parannuksena henkilöstötutkimuksessa verrattuna edelliseen vuoteen.

Robitin avaintunnusluvut myynti ja kassavirta kehittyivät positiivisesti toiminnan tehostamisen myötä erityisesti viimeisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 18,1 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 22,2 miljoonaa euroa (18,8). Top Hammer -liiketoiminta kasvoi 8,7 % ja Down the Hole -liiketoiminta 26,2 prosenttia.

Robitin vuoden viimeisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 8,0 % vertailukauteen nähden ja oli 19,0 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA-kannattavuus kehittyi parempaan suuntaan, mutta jäi negatiiviseksi ollen -1,1 miljoonaa euroa (-5,0). Operatiivinen kassavirta katsauskaudella oli 1,8 miljoonaa euroa (1,5). Vuoden viimeiselle neljännekselle kirjattiin käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksen palautus 0,8 miljoonaa euroa, koska Halcon tilat on jälleenvuokrattu uudelle vuokralaiselle. Kulu kirjatiin käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksena vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Tilikaudella yhtiön liikevaihto kasvoi 86,5 miljoonaan euroon (82,7), kasvua oli noin 5 %. Top Hammer -liiketoiminta kasvoi noin 10 %, saavuttaen 40,3 miljoonan euron liikevaihdon (36,6). Down-the-Hole -liiketoiminnan liikevaihto säilyi vuoden 2018 tasolla ollen 46,2 miljoonaa euroa (46,1). Tilauskertymä kasvoi 8 % edellisvuoteen nähden ja oli 87,3 miljoonaa euroa (80,8).

Kysyntä oli kokonaisuudessaan 2019 myönteistä. Kaivosteollisuuden markkina oli edelleen aktiivinen. Rakennusteollisuus ja maanalainen rakentaminen sekä näihin liittyvät projektit ovat riippuvaisia alueellisesta ja paikallisesta rahoituksesta. Johtuen rahoituksen viivästymisestä, tietyt alueelliset projektit siirtyivät seuraavalle tilikaudelle. Projektikanta oli kuitenkin Robitille riittävä ja merkittävimmät onnistumiset saavutettiin paalutusprojekteissa. Liikevaihto kasvoi etenkin EMEA:ssa, CIS-alueella sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Näillä alueilla kasvu oli yhtiön pitkän aikavälin kasvutavoitteen mukainen. Australaasian ja Aasian alueiden myynti laski ja jäi yhtiön tavoitteista. Myynnin ja jakeluverkoston kehittämisessä edistyttiin vuoden aikana, mutta työ jatkuu edelleen vuonna 2020.



Yhtiön tilikauden tulos EBITA-tasolla mitattuna jäi negatiiviseksi ja oli -4,9 miljoonaa euroa (-9,7). Tulos parani tehostamisohjelman ansiosta noin 4 miljoonalla eurolla. Positiivinen kehitys perustui kustannusten hallintaan ja tehtaiden kapasiteetin parempaan hyödyntämiseen. Down the Hole-tuotannon uudelleenorganisoinnin kustannuksilla oikaistu vertailukelpoinen EBITA oli -3,7 miljoonaa euroa (-8,4).

Tuloskehityksen ja käyttöpääoman paremman hallinnan ansiosta yhtiön operatiivinen kassavirta parani etenkin vuoden toisella puoliskolla ja oli vuositasolla 1,8 miljoonaa euroa (-1,2). Yhtiö lyhensi maksuohjelman mukaisesti pitkäaikaisia lainoja noin 11,3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 47 %, mikä antaa edellytykset yhtiön kehittämiseen strategian mukaisella kasvu-uralla.

Korean tehtaan kapasiteetti kasvoi vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti ja saavutti investoinnin alkuperäiset volyymitavoitteet. Kasvun odotetaan jatkuvan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö toteutti Down the Hole -tuotannon uudelleenorganisoinnin siirtäen Halcon tuotteiden valmistuksen yhtiön tehtaisiin Englannissa ja Australiassa. Robitin ja Halcon tuotteiden myynti sekä varastokeskus muuttivat uuteen toimipisteeseen Texasissa, Yhdysvalloissa.

Näistä toimenpiteistä kertyi henkilöstö- sekä koneiden realisointikuluja noin 1,1, miljoonaa euroa. Lisäksi käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksesta aiheutui noin 0,2 miljoonan euron kulu. Vuoden 2019 vertailukelpoisuuteen vaikuttava uudelleenjärjestelyn kokonaiskustannus oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.



Yhtiön tuotekehitys keskittyi vuonna 2019 kaivossegmentin merkittävään markkinamuutokseen eli porausautomaation ja miehittämättömän porauksen lisääntymiseen. Tähän tarpeeseen kehitettiin timanttikruunutuotesarja, joka lanseerattiin vuoden aikana. Digitaalisuuden merkitys toimialalla lisääntyy, ja Robit on tuonut markkinoille manuaalisen sekä automaattisen reikäsuoruuden mittauksen. Tähän liittyvät tuotteet ovat luoneet uuden ansaintamallin yhtiön TH-liiketoimintasektorille.

Kuluneen vuoden aikana kehitettiin Robitin Down the Hole -tuotevalikoiman suurin paalutusterä, halkaisijaltaan 1,4 metriä, painoltaan 4,7 tonnia, sekä suurin Down the Hole -vasara, painoltaan 5,7 tonnia. Poranterät suunniteltiin merkittävää paalutusurakkaa varten.



Henkilöstön määrä väheni vuoden 2019 aikana 34:llä ollen vuoden lopussa 252 henkilöä (286). Vähennys johtui pääosin Down the Hole tuotantotoiminnan uudelleenorganisoinnista, jossa Halcon Brighousen tehtaan tuotanto siirtyi yhtiön kahteen muuhun tehtaaseen. Robit on vuoden 2019 aikana lisännyt resursseja myynnissä, ja panostukset myyntiin jatkuvat edelleen vuonna 2020. Uudistettu strategia jalkautettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla koko henkilöstölle.

Vuoden 2019 aikana toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta yrityksen kustannusrakenne ja myyntipainotteisesti kohdennetut resurssit mahdollistavat liikevaihdon kasvattamisen.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Q4 2019 Q4 2018 Muutos % 2019 2018 Muutos % Liikevaihto, 1 000 euroa 22 157 18 761 18,1 % 86 482 82 683 4,6 % Liikevaihdon kasvu, % 18,1 % 4,6 % -6,3 % EBITDA, 1 000 euroa -308 -4 007 -92,3 % 1 605 -4 782 133,6 % EBITDA, osuus liikevaihdosta % -1,4 % -21,4 % 1,9 % -5,8 % Vertailukelpoinen EBITDA * -302 -3 767 -92,0 % 2 707 -3 529 176,7 % Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % -1,4 % -20,1 % 3,1 % -4,3 % EBITA, 1 000 euroa -1 061 -5 275 79,9 % -4 927 -9 658 49,0 % EBITA, osuus liikevaihdosta, % -4,8 % -28,1 % -5,7 % -11,7 % Vertailukelpoinen EBITA ** -1 902 -5 035 62,2 % -3 720 -8 405 55,7 % Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % -8,6 % -26,8 % -4,3 % -10,2 % EBIT, 1 000 euroa *** -1 271 -24 776 94,9 % -5 767 -29 800 80,6 % EBIT, osuus liikevaihdosta % -5,7 % -132,1 % -6,7 % -36,0 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -2 554 -25 512 90,0 % -7 265 -31 384 76,9 % Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -11,5 % -136,0 % -8,4 % -38,0 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,12 -0,07 -0,35 -1,49 Oman pääoman tuotto (ROE) % -13,4 % -41,9 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -8,7 % -27,5 % Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -7,4 % -26,4 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 22 967 15 810 45,3 % Omavaraisuusaste % 47,4 % 49,3 % Osakekohtainen omapääoma euroa 2,41 2,74 Nettovelkaantumisaste % 45,3 % 27,4 % Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 172 324 -46,9 % 1 375 4 630 -70,3 % Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 0,2 % 1,7 % 1,6 % 5,6 % Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoa, 1 000 euroa 1 375 4 630 Tutkimus- ja tuotekehityskulut, 1 000 euroa 179 681 -73,7 % 569 1 228 -53,6 % Tutkimus- ja tuotekehityskulut, osuus liikevaihdosta % 0,8 % 3,6 % 0,7 % 1,5 % Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 274 308 -12,7 % Henkilöstö katsauskauden lopussa 252 286 -11,9 % Osinko, euroa **** 0 0 Osinko tuloksesta prosentteina 0,0 % 0,0 % Efektiivinen osinkotuotto prosentteina 0,0 % 0,0 % Hinta/voittosuhde -8 -1 Päätöskurssit 2,90 1,64 Matalin 1,58 1,58 Korkein 3,97 8,18 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 61,1 34,6

IFRS 16 vaikutuksista löytyy lisätietoja laadintaperiaatteista kappaleesta 2.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

* EBITDA: Katsauskaudella Q4 ei kirjattu liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä kustannuksia. Tilikaudella 2019 on kirjattu yhteensä 1 102 tuhatta euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja (651 tuhatta euroa liittyi henkilöstöön ja 445 tuhatta euroa käyttöomaisuuden realisointiin). Kauden Q4 2018 uudelleenjärjestelykulut, 240 tuhatta euroa ja tilikauden 2018 uudelleenjärjestelykulut 1 253 tuhatta euroa liittyvät henkilöstövähennyksiin.

**EBITA: Edellä esitettyjen erien lisäksi katsauskaudella Q4 kohdistuu 847 tuhatta euroa käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksen palautusta. Kirjaus perustuu yhtiön arvioon alennuksen perusteista, kun Halco Brighouse Ltd:n tilat on vuokrattu uudelle toimijalle helmikuun 2020 alussa tehdyllä sopimuksella. Tilikaudella 2019 koko arvonalennuspoiston vaikutus valuuttakurssimuutokset huomioiden on 104 tuhatta euroa.

Yhtiö on täsmentänyt arvonalennuskirjausten käsittelyä erän luonteen mukaisesti joko aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja arvonalentumisiin. Katsauskauden Q4 tuloksessa erän positiivinen tulosvaikutus 847 tuhatta euroa on esitetty käyttöoikeusomaisuuserän arvonalentumispoiston palautuksena, joka vaikuttaa EBITA:an.

***Vuonna 2018 EBIT:ia rasitti 19 289 tuhannen euron liikearvon alaskirjaus.

**** Pääomanpalautus 2019 0,03 euroa on hallituksen esitys 23.3.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS:

Lokakuu-joulukuu 2019

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 22,2 miljoonaa euroa (18,8) ja nousua vertailukauteen oli 18 %.

Liikevaihdosta 9,5 miljoonaa euroa (8,7) muodostui Top Hammer -liiketoiminnasta, joka kasvoi 8,7 % ja 12,7 miljoonaa euroa (10,1) Down the Hole -liiketoiminnasta, missä oli kasvua 26 %.

Konsernin liikevaihdosta EMEA-alueen osuus oli 8,7 miljoonaa euroa (7,5), Australasia-alueen 3,8 miljoonaa euroa (3,6), Asia-alueen 2,1 miljoonaa euroa (3,0), Americas -alueen 4,2 miljoonaa euroa (2,9) sekä East-alueen 3,4 miljoonaa euroa (1,8).

EBITA oli -1,1 miljoonaa euroa (-5,3). Vertailukelpoinen EBITA oli -1,9 miljoonaa euroa (-5,0) eli -8,6 prosenttia (-26,9 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli vuokraoikeusomaisuuserän arvonalennukirjauksen palautus 0,8 miljoonaa euroa (0,2). Halco Brighouse Ltd:n toimitilat on vuokrattu edelleen ja Robit on harkinnut uudelleen arvonalennuskirjauksen perusteita ja kirjannut tämän kuluerän palautuksena. Edellisen vuoden erä liittyy henkilöstövähennyksiin.

Liiketulos (EBIT) oli -1,3 miljoonaa euroa (-24,8). Liiketulos oli -5,7 prosenttia (-132,1%) katsauskauden liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat -0,1 miljoonaa euroa (-0,4), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa ja tytäryhtiölainojen valuuttakurssimuutosten 0,2 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -1,4 miljoonaa euroa (-25,2) ja verot 1,2 miljoonaa euroa (0,3).

Tammikuu-Joulukuu 2019

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 86,5 miljoonaa euroa (82,7), nousua vertailukauteen oli 5 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 0,4 %.

Liikevaihdosta 40,3 miljoonaa euroa (36,6) muodostui Top Hammer -liiketoiminnasta ja 46,2 miljoonaa euroa (46,1) Down the Hole -liiketoiminnasta. Vuositasolla Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mutta viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 26 % korkeampi.

Konsernin liikevaihdosta EMEA-alueen osuus oli 36,2 miljoonaa euroa (32,0), Australasia-alueen 15,4 miljoonaa euroa (19,9), Asia-alueen 10,5 miljoonaa euroa (11,6), Americas -alueen 15,5 miljoonaa euroa (12,9) sekä East-alueen 8,9 miljoonaa euroa (6,3).

EBITA oli -4,9 miljoonaa euroa (-9,7). Vertailukelpoinen EBITA oli -3,7 miljoonaa euroa (-8,4) eli -4,2 prosenttia (-10,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä vertailukaudella olivat rakenne- ja liiketoimintamallin muutoksista johtuneet uudelleenjärjestelykulut noin 1,1 miljoonaa euroa (1,3). Näistä kuluista 0,7 miljoonaa euroa liittyi henkilöstövähennyksiin ja 0,4 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden realisointeihin.

Liiketulos (EBIT) oli -5,8 miljoonaa euroa (-29,8). Liiketulos oli -6,7 prosenttia (-36,0) katsauskauden liikevaihdosta. Liiketulos sisältää edellä esitettyjen 1,1 miljoonan eurona henkilöstöön ja käyttöomaisuuden luovutustappioihin liittyvien kulujen lisäksi 0,2 miljoonaa euroa arvonalennusta Halcon käyttöoikeusomaisuudesta. Kirjaus liittyy toteutettuun liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn, jolla lisättiin Robitin Down the Hole -tuotannon kustannustehokkuutta. Vuoden 2018 liiketulos sisälsi 19,3 miljoonaa euroa Down the Hole -liiketoiminnan arvonalennusta.

Nettorahoituskulut olivat -0,9 miljoonaa euroa (-1,6), josta korkokulujen osuus oli -0,9 miljoonaa euroa eikä valuuttakurssimuutoksilla ollut olennaista vaikutusta. Tulos ennen veroja oli -6,7 miljoonaa euroa (-31,4) ja verot -0,6 miljoonaa euroa (0,0).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 % vuodessa sekä 13 % vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tilikaudella konsernin liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 1,8 miljoonaa euroa (-1,2). Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa (0,4). Käyttöpääoman muutos johtui saatavien kasvusta -1,0 miljoonaa euroa, varaston kasvusta -0,7 miljoonaa sekä korottomien lyhytaikaisten velkojen kasvusta 2,3 miljoonaa euroa. Vuokrasopimuksiin liittyvät rahavirrat ovat 1.1.2019 siirtyneet olennaisin osin liiketoiminnan rahavirrasta rahoituksen rahavirtaan IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä. Liiketoiminnan rahavirtaa parantava vaikutus oli noin 2,1 miljoonaa euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 37,0 miljoonaa euroa (36,8) katsauskauden lopussa. Valuuttojen muuntoerojen vaikutus nettokäyttöpääomaan oli 0,7 miljoonaa euroa kasvattava.

Investointien nettorahavirta oli 0,9 miljoonaa euroa positiivinen johtuen käyttöomaisuuden realisointituotoista (-4,6). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa (4,0), josta merkittävimmät johtuivat Korean tehdasinvestoinnin loppumaksuista. Käyttöomaisuuden luovutusten myyntituotot olivat 2,1 miljoonaa euroa.

Rahoituksen nettorahavirta -13,8 miljoonaa euroa (-7,6) muodostui lainojen ja käyttöoikeusomaisuuteen liittyvien vuokravelkojen nettomuutoksista. Yhtiö on maksanut sopimuksen mukaisesti lainojaan 11,3 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Lisäksi investointien nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli 2,2 miljoonaa euroa.

Konsernilla oli korollisia velkoja 38,2 miljoonaa euroa (43,3), josta 6,8 miljoonaa euroa IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Korollisia pankkivelkoja oli siis 31,2 miljoonaa euroa. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 15,2 miljoonaa euroa (27,5).

Korolliset IFRS 16 mukaiset nettovelat olivat 23,0 miljoonaa euroa (15,8) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta oli 16,1 miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 50,7 miljoonaa euroa (57,8).

Konsernin omavaraisuusaste oli 47,4 prosenttia (49,3) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 45,3 prosenttia (27,4).

Poistot ja alaskirjaukset olivat 7,4 (25,0) miljoonaa euroa. Poistoista 0,9 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin ja 0,2 miljoonaa euroa käyttöoikeusomaisuuden alaskirjaukseen liittyen Down the Hole -tuotantouudistuksiin. IFRS 16 poistot olivat 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 alaskirjauksiin sisältyi 19,3 miljoonan euron arvonalennuskirjaus Down the Hole -liiketoiminnan liikearvosta.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä pieneni vertailukauden loppuun verrattuna 34 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 252 (286). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 75 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.



Tommi Lehtonen (s. 1970), DI, nimitettiin Robit Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.5.2019.



OSAKEPOHJAISET PALKITSEMISOHJELMAT

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017-2019

Robitin hallitus päätti 20.4.2017 konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelma on kolmevuotinen ja käsittää vuodet 2017–2019. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön, yhtiön lisäosakekannustin sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma. Syyskuussa 2018 ohjelman perusteella maksettiin palkkiona 18 672 osaketta sekä 67 000 euroa rahapalkkiona. Kannustinjärjestelmän piiriin kuului 11 henkilöä. Vuonna 2019 tämän kannustinjärjestelmän perusteella ei maksettu palkkioita.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2018-2021

Robitin hallitus päätti 15.6.2018 uudesta konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelmassa on kolme osaa: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön, lisäosakekannustin ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma. Palkkion saaminen osakeohjelmasta edellytti avainhenkilöltä Robit Oyj:n osakkeiden hankkimista.

Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa, jotka alkavat 1.9.2018 ja 1.9.2019.

Avainhenkilö saa palkkiona osakkeita osakeomistusedellytyksen alaisia osakkeita vastaan noin kolmen vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Osakkeiden saaminen on riippuvainen työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkion maksuhetkellä.

1.9.2018 alkavan sitouttamisjakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 24 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma kattaa kalenterivuodet 2018-2020. Ansaintajakson 2018-2020 mahdollinen palkkio perustuu Robit-konsernin vuosien 2018-2020 kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kumulatiiviseen liikevaihtoon. Ansaintajakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 100 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä 7 henkilöä.

Hallitus päätti 11.6.2019, että 1.9.2019 alkavaksi suunniteltua sitouttamisjaksoa ei aloiteta vuonna 2019. Samalla kuitenkin linjattiin, että uusi osakeohjelma käynnistetään vuonna 2020.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019-2024

Robit Oyj:n hallitus päätti 24.9.2019 toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuuluu konsernin toimitusjohtajana 1.5.2019 aloittanut Tommi Lehtonen. Osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa ja se kattaa ajanjakson 1.1.2019 – 31.12.2024.

Robit Oyj:n hallitus asettaa tavoitteet kullekin kahden vuoden ansaintajaksolle alkaen vuodesta 2019. Ansaintajaksot päättyvät 31.12.2020, 31.12.2022 tai 31.12.2024. Tämän järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 160.000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös veroihin ja veroluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden. Osakemäärä vastaa noin 0,8 % yhtiön koko osakemäärästä.

Kannustinjärjestelmän palkkiot maksetaan kolmessa erässä kunkin ansaintajakson päätyttyä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2019 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2018 ja päätti, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harri Sjöholm, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Kai Seikku ja Kalle Reponen.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.108.390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 28.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.108.390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen liitteenä 1 olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Työjärjestys on saatavana yhtiön internetsivuilta https://www.robitgroup.com/?investor=hallinnointi/yhtiokokous . Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.12.2019 oli 21 083 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 3 401.

Osakevaihto oli tammi-joulukuussa 7 996 657 osaketta (3 453 878).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 148 793 (0,7 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2019 oli 60,7 miljoonaa euroa (osakkeen arvo 2,90 euroa).

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robitin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristön mahdollisiin muutoksiin sekä globaaliin taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia juridisessa konsernirakenteessa.



MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Robit Oyj tiedotti 3.1.2019 sopineensa päärahoittajapankin kanssa 35,0 MEUR lainojen uudelleenjärjestelyistä. Uudessa sopimuksessa tilikaudelle 2019 kovenanttiehtona seurattiin käyttökatetta ajanjaksoilla 1.1.- 30.6.2019 ja 1.1. - 31.12.2019, jonka jälkeen palataan vanhaan kovenanttiehtoon. Tehdyn sopimuksen mukaan lainojen marginaalia nostettiin keskimäärin 1,1 prosenttiyksiköllä. Lainojen marginaalit palautuvat rahoitussopimuksessa määritellylle tasolle, kun rahoitusehtojen mukainen alkuperäinen kovenanttitaso korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen saavutetaan.

Robit Oyj vastaanotti 8.1.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Athanase Industrial Partner Ltd:ltä. Athanase Industrial Partner Ltd:n omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on noussut yli viiden (5) prosentin 8.1.2019.

Yhtiö tiedotti 5.3.2019 uudelleenorganisoivansa Halcon liiketoimintaa USA:ssa. Down the Hole -kruunujen valmistus Robitin Shermanin (USA) toimipisteestä keskitetään yhtiön muihin tuotantoyksiköihin ja Shermanin tuotanto lopetetaan. Halcon liiketoiminta jatkuu Pohjois- ja Etelä-Amerikassa aktiivisena ja Halco pystyy jatkossakin palvelemaan jakelijoitaan ja suoria asiakkaitaan. Uudelleenorganisoinnilla ei ole vaikutusta Robit-brändillä myytävien tuotteiden liiketoimintaan Americas-alueella. Henkilöstövaikutukseltaan uudelleenjärjestely merkitsee neljän tuotantohenkilön vähennystä. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Robitin vuodelle 2019 annettuun tulosohjeistukseen.

Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2019 valittu hallitus järjestäytymiskokouksessaan valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet palkitsemisvaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan. Hallitus valitsi Harri Sjöholmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaarion varapuheenjohtajaksi. Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Harri Sjöholmia ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Harri Sjöholm (pj.), Mammu Kaario ja Mikko Kuitunen. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Kalle Reponen (pj.), Harri Sjöholm ja Mikko Kuitunen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu Kaario (pj.), Kalle Reponen ja Kai Seikku.

Yhtiö tiedotti 29.4.2019, että Tommi Lehtonen (s. 1970), DI, on nimitetty Robit Oyj:n toimitusjohtajaksi.

Robit Oyj vastaanotti 4.6.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen

OP-Suomi -sijoitusrahastolta (Y-tunnus 187493-1). OP-Suomi -sijoitusrahaston omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiden (5) prosentin 4.6.2019.

Yhtiö tiedotti 25.6. tarkentavansa Down the Hole - strategiaansa. Robit suunnittelee Down the Hole -tuotantostrategiansa tarkentamista sekä tuotannon uudelleenjärjestelyä Down the Hole -liiketoiminnan kehittämiseksi. Maaliskuussa 2019 yhtiö päätti siirtää Down the Hole -kruunujen valmistuksen Robitin Shermanin (USA) toimipisteestä yhtiön Perthin (AU) tuotantoyksikköön.

Yhtiö tiedotti 3.7. uudistavansa Down the Hole -liiketoimintaansa. Robit Oyj on päättänyt tarkentaa Down the Hole -liiketoimintansa valmistusstrategiaa ja yhdistää Halco tuotteiden valmistuksen Brighousessa (UK), yhtiön Chesterfieldin (UK) ja Perthin (AU) tuotantoyksiköihin.

Down the Hole -liiketoiminta kokonaisuutena edustaa hieman yli 50% Robitin liikevaihdosta. Uudelleenorganisointi terävöittää edelleen yrityksen Down the Hole -strategiaa, erityisesti Halco-brandin osalta. Halco vahvistuu myyntiyhtiönä ja keskittyy ”Sales-Service & Engineering”- toimintaan valituilla asiakassegmenteillä, globaaleilla markkinoilla tunnetun Halco-tuotemerkin alla. Tehtyjen toimenpiteiden henkilöstövaikutukset koskivat 23 henkilöä. Tuotantotoiminnan siirto tehtiin syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Robit kirjasi tehdyistä toimenpiteistä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä IFRS-säännösten mukaan yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiö teki käyttöoikeusomaisuuteensa 0,8 miljoonan euron arvonalennuspoiston palautuksen. Tehdyistä toimenpiteistä saatavat kustannussäästöt kattavat vuositasolla uudelleenjärjestelyn kuluvaikutukset.

Yhtiö tiedotti päivittävänsä näkymiään 2.8.2019. Uuden ohjeistuksen mukaan Vuonna 2019 EBITA-kannattavuus jää negatiiviseksi ja liiketoimintaan sitoutuneita pääomia vapautuu alkuperäistä tavoitetta vähemmän. Aiemman ohjeistuksen mukaan tavoitteena oli saavuttaa 2019 positiivinen EBITA-kannattavuus sekä vapauttaa merkittävästi liiketoimintaan sitoutuneita pääomia.



Robit Oyj vastaanotti 29.8.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen

Five Alliance Oy:ltä (Y-tunnus 0735545-3), jonka mukaan Five Alliance Oyn omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 25 prosentin rajan 29.8.2019. Ilmoituksen mukaan Five Alliancen omistus Robit Oyj:stä on 5 688 567 osaketta eli noin 26,7 prosenttia koko Robit Oyj:n osakekannasta.

Robit Oyj vastaanotti 26.8.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Athanase Industrial Partnerilta. Yhtiön saamien tietojen mukaan Athanase Industrial Partner siirsi Robit Oyj:n osakkeiden omistusosuuden konsernin sisällä toiselle yhtiölle, jolloin kyseisen yhtiön omistamien osakkeiden kokonaismäärä on noussut yli viiden (5) prosentin. Konsernin hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärä pysyy muuttumattomana.

Robit Oyj vastaanotti 30.8.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Didner & Gerge Fonder AB:ltä, jonka mukaa Didner & Gerge Fonder AB:n omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä alitti viisi (5) prosenttia 29.8.2019.

Yhtiö tiedotti 3.9.2019, että sen neljä suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä yhtiön osakasluettelo 3.9.2019) ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

- Harri Sjöholm, Hallituksen puheenjohtaja, Five Alliance Oy

- Tuomas Virtala, Toimitusjohtaja, OP Varainhoito Oy

- Timo Sallinen, Osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

- Jukka Vähäpesola, Osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.

Nimitystoimikunnan tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.robitgroup.com/wp-content/uploads/2019/02/Nimitystoimikunnan_työjärjestys.pdf

Yhtiö tiedotti 19.9.2019, että yhtiökokouksen 27.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen Robit Oyj:n hallitus on 19.9.2019 pidetyssä kokouksessaan päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus on päättänyt hankkia yhteensä enintään 150.000 osaketta, mikä vastaa noin 0,7 % yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 20.9.2019 ja päättyy viimeistään 30.11.2019. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Varsinainen yhtiökokous valtuutti 27.3.2019 hallituksen päättämään enintään 2 108 390 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Robit Oyj:llä on 21 083 900 osaketta ja ääntä.

Yhtiö tiedotti 24.9.2019, että hallitus on päättänyt uudesta toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuuluu konsernin toimitusjohtajana 1.5.2019 aloittanut Tommi Lehtonen. Osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa ja se kattaa ajanjakson 1.1.2019 – 31.12.2024.



Robit Oyj:n hallitus asettaa tavoitteet kullekin kahden vuoden ansaintajaksolle alkaen vuodesta 2019. Uudessa toimitusjohtajan osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka päättyvät 31.12.2020, 31.12.2022 tai 31.12.2024. Tämän järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 160.000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös veroihin ja veroluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden.

Yhtiö tiedotti 13.11.2019 saaneensa päätökseen 20.9.2019 aloitetun omien osakkeiden hankinnan.

Robit Oyj hankki 150 000 omaa osaketta keskihintaan 2,1888 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.



Osakkeiden hankinta perustui vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. Hallitus kokouksessaan 19.9.2019 aloittaa omien osakkeiden hankinnan ja hankkia yhteensä enintään 150.000 osaketta, mikä vastaa noin 0,7 % yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista osakkeista.



Yhtiö tiedotti 13.12.2019, että Robit Oyj:n hallitus oli päättänyt kokouksessaan 13.12.2019 luovuttaa yhteensä 26.614 osaketta hallituspalkkiona hallituskauden 2019 perusteella hallituksen jäsenille. Luovutus perustui yhtiökokouksen 27.3.2019 antamaan valtuutukseen. Luovutettavien osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 2,48 euroa, joka oli Robit Oyj:n osakkeen 13.12.2019 päätöskurssi. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli näin ollen yhteensä 66.002,72 euroa.



Toimitusjohtajalle päätetiin luovuttaa yhteensä 3.226 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustuu toimitusjohtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 8.000,48 euroa.



Osakepalkkiot maksettiin Robit Oyj:n hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut. Robit Oyj:n hallussa on omia osakkeita 148 793 kappaletta suoritettavien luovutusten jälkeen, jotka vastaavat n. 0,71 % yhtiön kaikista osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 10.1.2020, että Arto Halonen (38) DI, KTM on nimitetty yhtiön operatiiviseksi johtajaksi (COO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Halonen aloittaa tehtävässään viimeistään toukokuussa 2020.

Yhtiö tiedotti 24.1.2020, että yhtiö on uudelleenorganisoinut ja siirtänyt tytäryhtiönsä liiketoiminnan Hongkongissa paikalliselle Millionbase International Ltd:lle. Millionbase International Ltd. jatkaa Robitin myyntiä ja asiakaspalvelua yhtiön Down the Hole - tarjonnan jakelijana Hongkongissa ja ottaa vastatakseen myös nykyisen paikallisen varaston.

Halcon tuotantotilojen jälleenvuokrauksesta on tehty sopimus helmikuun alussa 2020. Sopimuksen vaikutukset tilikaudelle 2019 on otettu huomioon tilinpäätöksessä.

Lempäälässä 20.2.2020

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Ilkka Miettinen, talousjohtaja

+358 50 3848 318

ilkka.miettinen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA EUR tuhatta Q4 2019 Q4 2018 2019 2018 Liikevaihto 22 157 18 761 86 482 82 683 Liiketoiminnan muut tuotot 32 545 1 703 1 187 Materiaalit ja palvelut -14 681 -12 105 -55 088 -50 248 Henkilöstökulut -4 110 -4 371 -17 308 -19 168 Poistot ja arvonalentumiset* -963 -20 769 -7 372 -25 018 Liiketoiminnan muut kulut* -3 706 -6 837 -14 184 -19 236 EBIT (Liikevoitto/-tappio) -1 271 -24 776 -5 767 -29 800 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 229 49 807 1 630 Korko- ja rahoituskulut* -358 -458 -1 700 -3 253 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -128 -409 -893 -1 623 Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja -1 399 -25 185 -6 660 -31 423 Verot Tulovero -655 -395 -488 -385 Laskennallisten verojen muutos -499 67 -116 424 Tuloverot -1 154 -327 -604 39 Katsauskauden tulos -2 554 -25 512 -7 265 -31 384 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -2 554 -25 512 -7 265 -31 384 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 -2 554 -25 512 -7 265 -31 384 Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 431 90 273 -814 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 431 90 273 -814 Tilikauden laaja tulos yhteensä -2 123 -25 423 -6 992 -32 198 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -2 123 -25 423 -6 992 -32 198 Määräysvallattomille omistajille Konsernin laaja tulos -2 123 -25 423 -6 992 -32 198 Osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,12 -1,21 -0,35 -1,49

* IFRS 16 standardin mukaan vuokrasopimukset on raportoitu 1.1.2019 alkaen taseessa käyttöomaisuudessa ja lainoissa. Konsernin laajassa tuloslaskelmassa vuokrasopimukset esitetään poistoina ja korkokustannuksina. Lisätietoa IFRS 16-standardista liitetiedoissa 2.

KONSERNITASE EUR tuhatta 31.12.2019 31.12.2018 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 5 420 5 159 Muut aineettomat hyödykkeet 5 412 6 923 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet* 26 779 25 824 Lainasaamiset 266 334 Muut saamiset 3 3 Laskennalliset verosaamiset 1 069 1 443 Pitkäaikaiset varat yhteensä 38 949 39 686 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 32 771 30 808 Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 112 18 640 Lainasaamiset 154 222 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 127 170 Rahavarat 15 248 27 470 Lyhytaikaiset varat yhteensä 68 412 77 310 Varat yhteensä 107 361 116 996 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 705 705 Ylikurssirahasto 202 202 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 269 82 266 Muuntoerot -1 710 -1 983 Kertyneet voittovarat -23 480 7 958 Tilikauden voitto/tappio -7 265 -31 384 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 50 721 57 763 Velat Pitkäaikaiset velat Lainat* 22 106 25 862 Laskennalliset verovelat 1 264 1 551 Henkilöstövelvoitteet 512 1 123 Pitkäaikaiset velat yhteensä 23 881 28 535 Lyhytaikaiset velat Lainat* 16 109 17 419 Saadut ennakot 266 142 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 289 240 Ostovelat ja muut velat 15 921 12 740 Muut varaukset 174 156 Lyhytaikaiset velat yhteensä 32 760 30 697 Velat yhteensä 56 641 59 233 Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 107 361 116 996

* IFRS 16 standardin mukaan vuokrasopimukset on raportoitu 1.1.2019 alkaen taseessa käyttöomaisuudessa ja

lainoissa. Lisätietoa IFRS 16-standardista liitetiedoissa 2.

KASSAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa Q4 2019 Q4 2018 2019 2018 Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja -1 399 -25 185 -6 660 -31 423 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 491 20 769 5 538 25 018 Rahoitustuotot ja -kulut -12 409 479 1 623 Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 69 -8 197 85 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) -8 76 263 95 Muut ei rahavirtavaikutteiset erät* 387 2 307 1 476 3 014 Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia -472 -1 632 1 293 -1 588 Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -296 4 117 -1 047 5 341 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -16 1 331 -695 -2 370 Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 2 193 -2 885 2 251 -2 582 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 1 410 1 517 1 802 -1 199 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -464 -416 -992 -887 Saadut korot ja muut rahoituskulut 24 20 74 64 Maksetut verot -233 -554 -444 -188 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 737 567 439 -2 210 Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -150 -202 -1 243 -4 082 Aineettomien hyödykkeiden hankinta -23 -151 -132 -555 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 149 49 2 133 243 Lainasaamisten takaisinmaksut 194 -20 131 -236 Investointien nettorahavirta 170 -324 889 -4 630 Rahoituksen rahavirrat Omien osakkeiden hankinta -328 0 -328 0 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 1 112 0 1 112 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -562 -2 267 -11 278 -5 445 Luotollisten tilien muutos 41 489 74 -803 Vuokravelkojen maksut* -557 -64 -2 237 -356 Osingonjako 0 0 0 -2 100 Rahoituksen nettorahavirta -1 407 -730 -13 770 -7 592 Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -499 -487 -12 442 -14 432 Rahavarat tilikauden alussa 15 696 28 026 27 470 42 172 Valuuttakurssierot rahavaroista 51 -68 219 -270 Rahavarat tilikauden lopussa 15 248 27 470 15 248 27 470

* IFRS 16 -standardin mukaan vakiomaksut vähennetään liiketoiminnasta ja lisätään rahoituksen rahavirtojen laskemiseen. 2 056 tuhatta euroa leasingvelkojen maksuista liittyy IFRS 16: n vuokrasopimuksiin. Lisätietoja IFRS 16 -standardista liitetiedoissa 2.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2018 705 202 82 502 -1 157 9 868 92 120 Katsastuskauden tulos -31 384 -31 384 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -826 -826 Laaja tulos -826 -31 384 -32 210 Osingonjako -2 100 -2 100 Laskennallisten verojen muutokset -308 57 -250 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 133 133 Omien osakkeiden käyttö hallituksen osakepalkkioissa 72 72 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa -236 -1 909 -2 145 Oma pääoma 31.12.2018 705 202 82 266 -1 983 -23 425 57 765 EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2019 705 202 82 266 -1 983 -23 426 57 764 Katsastuskauden tulos -7 265 -7 265 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot 273 273 Laaja tulos 273 -7 265 -6 992 Omien osakkeiden hankinta -328 -328 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 197 197 Omien osakkeiden käyttö hallituksen osakepalkkioissa 3 72 74 Muut muutokset 5 5 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 3 -54 -52 Oma pääoma 31.12.2019 705 202 82 269 -1 710 -30 744 50 721

IFRS 16 implementoinnilla ei ollut vaikutusta omaan pääomaan 1.1.2019, koska uuden standardin johdosta taseeseen tuodut varat ja velat olivat yhtä suuria.

LIITETIEDOT

Sisältö

Laatimisperiaatteet Käyttöönotettu uusi IFRS 16 standardi Tunnusluvut ja laskentakaavat Liikevaihdon jaottelu Rahoitusjärjestelyt Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä Arvonalentumistestaus Annetut takaukset Yrityshankinnat Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Olemme laatineet tämän tilinpäätöskatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin 2019 tilinpäätöksessä. Tiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2019.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2. KÄYTTÖÖNOTETTU UUSI IFRS 16 STANDARDI

Konserni on soveltanut 1.1.2019 alkaen IFRS 16 standardia, joka korvaa vanhan IAS 17 Vuokrat- standardin. Konserni otti IFRS 16 -standardin käyttöön käyttäen yksinkertaistetun takautuvan soveltamisen lähestymistapaa soveltamisen aloittamisajankohtana 1.1.2019, jolloin vertailukausia ei oikaistu.

IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutukset

IFRS 16:ssä määrätään periaatteet, joiden mukaan vuokrasopimukset kirjataan ja arvostetaan, miten ne esitetään tilinpäätöksessä ja mitä tietoja niistä annetaan. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset on kirjattu taseeseen, sillä operatiivisten vuokrasopimusten ja rahoitusleasingsopimusten välinen erottelu poistui. Uuden standardin mukaisesti kirjataan omaisuuserä (vuokralle otetun omaisuuserän käyttöoikeus) ja vuokrien maksua koskeva rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä kohteita koskevat vuokrasopimukset.

Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli ei peruutettavissa olevia operatiivisia vuokrasopimuksia, jotka olivat 5 538 tuhatta euroa. Yhteensä standardin mukaisia vuokravelvoitteita kirjattiin 1.1.2019 käyttöomaisuuseriin ja vuokrasopimusvelkoihin 8 073 tuhatta euroa.

EUR tuhatta 1.1.2019 Varat Käyttöoikeudet 9 262 Aiemmin rahoitusleasingsopimuksina raportoidut varat -1 179 Ennakkomaksut -10 Varat yhteensä 8 073 Velat Korolliset lainat 8 073 Velat yhteensä 8 073

Konsernilla on vuokrasopimuksia erilaisista tiloista, laitteista, koneista, ajoneuvoista ja muista laitteista. Ennen IFRS 16 standardin käyttöönottoa konserni luokitteli kaikki vuokrasopimukset joko rahoitusvuokrasopimuksiksi tai operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimus luokiteltiin rahoitusvuokrasopimukseksi, jos se siirsi kaikki vuokratun omaisuuden omistamiseen liittyvät riskit ja edut konsernille; muuten se luokiteltiin operatiiviseksi vuokrasopimukseksi. Rahoitusvuokrasopimukset aktivoitiin vuokrasopimuksen alkaessa vuokratun omaisuuden käypään arvoon. Operatiivisessa vuokrasopimuksessa vuokrattua omaisuutta ei aktivoitu ja vuokrasopimukset kirjattiin vuokrakuluiksi tulosvaikutteisesti vuokra-ajan kuluessa.

IFRS 16 -standardin käyttöönotossa konserni soveltaa kaikkia vuokrasopimuksia koskevaa yhtenäistä kirjaus- ja arvostusmenetelmää lukuun ottamatta lyhytaikaisia ​​vuokrasopimuksia ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimuksia.

Rahoitusvuokrasopimuksiksi aiemmin luokitellut vuokrasopimukset

Konserni ei muuttanut kirjattujen omaisuuserien ja velkojen alkuperäisiä kirjanpitoarvoja (ts. käyttöoikeusvarat ja velat ovat yhtä suuret kuin taseeseen kirjattavat vuokrat ja velat IAS 17: n mukaisesti). IFRS 16 -standardin vaatimuksia sovellettiin näihin vuokrasopimuksiin 1.1.2019 alkaen.

Operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi aiemmin luokitellut vuokrasopimukset

Konserni kirjasi käyttöoikeudet ja vuokravelat niille vuokrasopimuksille, jotka aiemmin luokiteltiin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi, lukuun ottamatta lyhytaikaisia vuokrasopimuksia ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimuksia.

Siltalaskelma operatiivisista vuokravastuista standardin mukaisiin vuokravelkoihin:

EUR tuhatta Operatiiviset vuokrasopimuksien sitoumukset 31.12.2018 5 538 Painotettu keskimääräinen korko 1.1.2019 5,6 % Diskontattujen vuokrasopimusten sitoumukset 1.1.2019 4 534 Vähennetään: Sitoumukset, jotka liittyvät lyhytaikaisiin ja vähäarvoisiin varoihin -87 Lisätään: Rahoitusvuokrasopimuksiksi aiemmin luokitellut vuokrasopimukset 775 Johdon harkinnan mukaiset pidennykset, joita ei ole kirjattu 31.12.2018 3 625 Vuokravelat 1.1.2019 8 847

Laatimisperiaatteet

Käyttöoikeudet:

Konserni kirjaa käyttöoikeudet standardin käyttöönotto päivänä 1.1.2019. Käyttöoikeudet arvostetaan hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla, ja ne on oikaistu vuokrasopimusten uudelleenarvioinnilla.

Vuokrasopimukset

Standardin käyttöönotto päivänä 1.1.2019 konserni kirjasi vuokravastuut, jotka on arvostettu sopimusperusteiseen tai arvioituun vuokra-ajan nykyarvoon. Vuokrasopimusten maksut sisältävät kiinteät maksut vähennettynä mahdollisilla jälleen vuokraus tuotoilla.

Vuokramaksujen nykyarvoa laskettaessa konserni käyttää arvioitua kiinteistösijoittajan tuottovaatimuksen diskonttokorkoa rakennuksiin ja maa-alueisiin. Koneissa ja kalustoissa sekä ajoneuvoissa käytetään rahoitussopimuksissa määriteltyjä korkoja tai paikallista arvioitua lisärahoituksen korkoa.

Lyhytaikaiset vuokrasopimukset ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimukset

Konserni soveltaa lyhyen aikavälin vuokrasopimusta koskevaa poikkeusta lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin Siinä sovelletaan myös vähäarvoisten omaisuuserien kirjaamisvelvoitteen vuokrasopimusta, joka on vähäinen. Lyhytaikaiset vuokrasopimukset ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimukset on kirjattu kuluksi.



Erityinen harkinta sopimusten vuokra-ajan määrittämisessä

Konserni määrittelee vuokrasopimukset ei-purettavissa oleviksi. Jos vuokrasopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkaa tai päättää vuokrasopimus, otetaan pidennys huomioon johdon harkinnan mukaan merkittäviin vuokrakohteisiin, kuten tiloihin, maa-alueisiin, laitoksiin ja koneisiin.

Raportointikauden muutokset taseessa

Käyttöoikeudet Tuhatta euroa Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Vuokravelat 1.1.2019 1 092 6 545 1 559 65 9 262 8 847 Nettomuutokset -195 -366 -215 369 -407 -21 Poistot -56 -1 483 -141 -152 -1 832 Suoritukset -2 056 Kirjanpitoarvo 31.12.2019 842 4 696 1 203 282 7 023 6 771

3.1 TUNNUSLUVUT

VERTAILUKELPOINEN TUNNUSLUKUTAULUKKO Q4 2019 Q4 2018 2019 2018 Vertailukelpoinen EBITDA, 1000 euroa -302 -3 767 2 707 -3 529 Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % -1,4 % -20,1 % 3,1 % -4,3 % Vertailukelpoinen EBITA, 1000 euroa -1 902 -5 035 -3 720 -8 405 Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % -8,6 % -26,8 % -4,3 % -10,2 % Vertailukelpoinen EBIT, 1000 euroa -2 112 -24 536 -4 560 -28 547 Vertailukelpoinen EBIT, osuus liikevaihdosta % -9,5 % -130,8 % -5,3 % -34,5 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) % -12,5 % -40,2 % Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -7,4 % -26,4 %

3.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisiin eriin vaikuttavat seuraavat tapahtumat: listautumiseen, yritysjärjestelyihin ja uudelleenorganisointiin liittyvät kulut.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA EUR tuhatta Q4 2019 Q4 2018 2019 2018 EBIT (Liikevoitto) -1 271 -24 776 -5 767 -29 800 Poistot ja arvonalentumiset 963 20 769 7 372 25 018 EBITDA (Käyttökate) -308 -4 007 1 605 -4 782 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 6 240 1 102 1 253 Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) -302 -3 767 2 707 -3 529 EBIT (Liikevoitto) -1 271 -24 776 -5 767 -29 800 Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 210 212 840 853 Yritysjärjestelyihin liittyvä alaskirjaus 0 19289 0 19289 EBITA -1 061 -5 275 -4 927 -9 658 EBIT (Liikevoitto) -1 271 -24 776 -5 767 -29 800 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 6 240 1 102 1 253 Vuokran alaskirjaus / palautus -847 0 104 0 Vertailukelpoinen EBIT (Liikevoitto) -2 112 -24 536 -4 560 -28 547 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 210 212 840 853 Yritysjärjestelyihin liittyvä alaskirjaus 0 19 282 0 19 289 Vertailukelpoinen EBITA -1 902 -5 042 -3 720 -8 405

EBITDA: Katsauskaudella Q4 ei kirjattu liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä kustannuksia. Tilikaudella 2019 on kirjattu yhteensä 1 102 tuhatta euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja (651 tuhatta euroa liittyi henkilöstöön ja 445 tuhatta euroa käyttöomaisuuden realisointiin). Kauden Q4 2018 uudelleenjärjestelykulut, 240 tuhatta euroa ja tilikauden 2018 uudelleenjärjestelykulut 1 253 tuhatta euroa liittyvät henkilöstövähennyksiin.

EBITA: Edellä esitettyjen erien lisäksi katsauskaudelle Q4 kohdistuu 847 tuhatta euroa käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksen palautusta. Kirjaus perustuu yhtiön arvioon alennuksen perusteista, kun Halco Brighouse Ltd:n tilat on vuokrattu uudelle toimijalle helmikuun 2020 alussa tehdyllä sopimuksella. Tilikaudella 2019 koko arvonalennuspoiston vaikutus valuuttakurssimuutokset huomioiden on 104 tuhatta euroa. Vuonna 2018 EBIT:ia rasitti 19 289 tuhannen euron liikearvon alaskirjaus.

3.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA* = EBIT + Poistot ja arvonalentumiset EBITA = Liikevoitto + Asiakassuhteiden ja brändin poistot ja arvonalentumiset Nettokäyttöpääoma = Varasto + Myyntisaamiset ja muut saatavat – Ostovelat ja muut velat







Osakekohtainen tulos (EPS), euroa =



Tilikauden voitto (tappio) Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto (tappio) x 100 Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut x100 Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset - Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - Saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 Oma pääoma

4. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Tuhatta euroa Q4 2019 Q4 2018 Muutos % 2019 2018 Muutos % Top Hammer 9 475 8 715 9 % 40 322 36 598 10 % Down the Hole 12 682 10 048 26 % 46 160 46 074 0 % Digital services 0 -1 -100 % 0 10 -100 % Yhteensä 22 157 18 761 18 % 86 482 82 683 5 % Liikevaihto markkina-aluettain Tuhatta euroa Q4 2019 Q4 2018 Muutos % 2019 2018 Muutos % Eurooppa, Lähi-itä

ja Afrikka 8 668 7 472 16 % 36 190 31 919 13 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 4 191 2 869 46 % 15 501 12 941 20 % Aasia 2 092 2 998 -30 % 10 482 11 593 -10 % Australasia 3 782 3 635 4 % 15 405 19 884 -23 % Venäjä ja IVY-maat 3 424 1 788 92 % 8 903 6 346 40 % Yhteensä 22 157 18 761 18 % 86 482 82 683 5 %

5. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Robit Oyj ja päärahoittaja ovat sopineet, että tilikaudella 2019 kovenanttiehtona on absoluuttinen käyttökate tilanteessa 30.6.2019 sekä 31.12.2019. Lainojen korkomarginaalia korotettiin 1,1 %:lla (uusi marginaali 2,75 %), kunnes Robit Oyj:n kovenantti korolliset nettovelat/käyttökate täyttää rahoitussopimuksessa määritellyn arvon.

Tilanteessa 31.12.2019 yhtiö ei täyttänyt sovittua ehtoa käyttökatteen osalta. Yhtiö on saanut rahoittajaltaan suostumuksen ehdon rikkoutumiselle.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta 17 450 24 678 Muut lainat 585 660 Vuokravelat 4 070 524 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 22 106 25 862 Lyhytaikaiset lainat Lainat rahoituslainoksilta 9 414 13 246 Muut lainat 76 76 Luotolliset tilit 3 919 3 845 Vuokravelat 2 700 251 Lyhytaikaiset lainat yhteensä 16 109 17 419 Lainat yhteensä 38 215 43 280

* IFRS 16 standardin mukaan vuokrasopimukset on raportoitu 1.1.2019 alkaen taseessa käyttöomaisuudessa ja lainoissa. Tilikauden 2019 vuokraveloista yhteensä 6.176 tuhatta euroa on IFRS 16 vuokrien vastuu ja 599 tuhatta euroa entisiä rahoitusvuokravelkoja. Lisätietoa IFRS 16-standardista liitetiedoissa 2.

6. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Hankintameno kauden alussa 39 890 37 482 Lisäykset 1 243 4 082 IFRS 16 lisäykset ja vähennykset netto 8 589 0 Vähennykset -4 177 -1 368 Erien väliset siirrot 0 0 Valuuttakurssierot 407 -306 Hankintameno kauden lopussa 45 952 39 890 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -14 066 -11 202 Poistot -5 957 -4 055 Vähennykset 949 1 029 Erien väliset siirrot 81 0 Valuuttakurssierot -200 161 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -19 193 -14 066 Kirjanpitoarvo kauden alussa 25 824 26 280 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 26 759 25 824

7. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiö on organisoinut uudelleen Down the Hole liiketoimintaansa ja toimitusketjussa suunnitellaan saatavan merkittäviä tehokkuus- ja kustannusetuja. Aiemmin erillisinä kassavirtaa tuottavina yksikköinä käsitellyt Down the Hole ja Halco esitetään muuttuneessa tilanteessa yhtenä kassavirtaa tuottavana yksikkönä. Muutoksen jälkeen yhtiöllä kaksi kassavirtaa tuottavaa yksikköä (Top Hammer, ja Down the Hole).

Tilanteessa 31.12.2019 yhtiö on tarkastellut liikearvotestauksessa käytettäviä oletuksia, kuten kuluvan sekä tulevien vuosien ennusteita ja korkotasojen muutoksia. Tässä yhteydessä on otettu huomioon uudelleenorganisoitumisen kannattavuuteen, käyttöpääoman tarpeeseen sekä investointeihin vaikuttavat muutokset. Tehtyjen toimenpiteiden vuoksi kassavirtaa tuottavien yksiköiden kassavirtojen on suunniteltu vahvistuvan. Tarkastelun perusteella ei johdon arvion mukaan ole tarvetta tehdä muutoksia.

8. ANNETUT TAKAUKSET Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 43 868 46 025 Muut takausvastuut 83 261 Yhteensä 43 951 46 286

9. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernin juridisessa rakenteessa.

10. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät ajallisesti ja määrällisesti ennustettavissa olevat nettovaluuttapositiot. Raportointijaksolla suojauksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen ja raportointijakson lopussa ei ollut avoimia johdannaisia.

