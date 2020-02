ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.2.2020 KLO 11.15

ROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2019:

LIIKEVAIHTO KASVOI JA KASSAVIRTA KEHITTYI POSITIIVISESTI

Vuosi 2019 oli Robitille muutosten vuosi. Yhtiö käynnisti ja toteutti suunnitelmien mukaisesti tehostamisohjelman. Ohjelman tuloksena konsernin liikevaihto kasvoi 86,5 miljoonaan euroon (82,7), eli kasvua oli vuositasolla +5 %. Erityisesti viimeinen vuosineljännes kehittyi suotuisasti liikevaihdon kasvaessa +18 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Operatiivinen kassavirta parani 3 miljoonaa euroa, ollen 1,8 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos (vertailukelpoinen EBITDA) parani niin ikään 6,2 miljoonalla eurolla päätyen +2,7 miljoonaan euroon (-3,5).

Tilauskertymä kasvoi 8 % edellisvuoteen nähden ja oli 87,3 miljoonaa euroa (80,8).

”Onnistuimme tehostamisohjelman avulla toimintamme vakauttamisessa. Kysyntä oli kokonaisuudessaan vuonna 2019 myönteistä. Kaivosteollisuuden markkina oli edelleen aktiivinen ja maanrakennuksen projektitoiminnan merkittävimmät onnistumiset saavutettiin paalutusprojekteissa. Globaalissa markkinatilanteessa on tunnistettavissa monia häiriötekijöitä. Näillä ei nähdä olevan vaikutusta Robitin kulutusosaliiketoimintaan ja kysynnän odotetaan säilyvän vakaana myös vuonna 2020.Yrityksen nykyinen kustannusrakenne ja myyntipainotteisesti kohdennetut resurssit antavat mahdollisuuden liikevaihdon kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen vuonna 2020”, toteaa Robitin CEO Tommi Lehtonen.

Henkilöstön määrä väheni vuoden 2019 aikana 34 henkilöllä ollen vuoden lopussa 252 henkilöä (286). Vähennys johtui pääosin Down the Hole tuotantotoiminnan uudelleenorganisoinnista, jossa Halcon Englannissa Brighousessa sijaitsevan tehtaan tuotanto siirtyi yhtiön kahteen muuhun tehtaaseen.



Robit ohjeistaa tavoittelevansa vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA–kannattavuutta.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen, CEO



Lisätiedot:

Tommi Lehtonen, CEO

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com