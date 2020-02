Selskabsmeddelelse nr. 24

Vejle, 20. februar 2020

Skift af Certified Adviser i forbindelse med børsnotering af Watgen Medical A/S



Waturu Holding A/S, har pr. 20.02 2020 valgt Tofte & Company, som Certified Adviser.

Datterselskabet Watgen Medical A/S, som Waturu Holding A/S ejer 62,43% af, har dags dato indgået Engagement Letter med Tofte & Company som advisor i forbindelse med den planlagte børsnotering i andet halvår af 2020. Der henvises til tidligere announcements (nr. 10, nr.18 og nr. 21) vedrørende den planlagte børsnotering af Watgen Medical A/S

Om Watgen Medical A/S

Watgen Medical er et medtech-selskab, der udvikler en række innovative medicinske apparater, der behandler, steriliserer og hydrogenerer vand til behandling af sårpleje og atopisk dermatitis (eksem). Tilstande, der påvirker hundreder af millioner af patienter over hele verden og repræsenterer markeder med en årlig omsætning på milliarder USD.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i fiske farm teknologi selskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com

Tlf.: +45 71961030



Nasdaq First North Growth Market



Vigtige links:

Hjemmesiden:

www.waturu.dk

www.aquaturu.dk

www.watgenmedical.com