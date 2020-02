February 20, 2020 05:00 ET

February 20, 2020 05:00 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2020 KLO 12.00



ROBIT OYJ PÄIVITTI YHTIÖN TALOUDELLISET TAVOITTEET SEKÄ OHJEISTUKSEN VUODELLE 2020

Robit Oyj:n hallitus määritti yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 15 % liikevaihdon orgaaninen kasvu vuodessa sekä 13 % vertailukelpoinen EBITDA-kannattavuus.



Vuonna 2020 Robit ohjeistaa tavoittelevansa liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA–kannattavuutta.





Tommi Lehtonen, CEO



Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com