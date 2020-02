February 20, 2020 05:00 ET

Piippo Oyj

Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n osakkeelle LP-markkinatakaus

Piippo Oyj Yhtiötiedote 20.2.2020 klo 12.00

Piippo Oyj ja Nordea Bank ABp ovat allekirjoittaneet sopimuksen Nasdaq Helsingin Liquidity Providing (LP) toiminnan edellytykset täyttävästä markkinatakauspalvelusta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Markkinatakauksen avulla pyritään lisäämään osakkeen likviditeettiä, pienentämään volatiliteettia ja edesauttamaan erityisesti yksityissijoittajien kaupankäyntiä.

Sopimuksen mukaan Nordea Bank ABp antaa Piippo Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 4000 euroa vastaavan osakemäärän.

Nordea Bank ABp sitoutuu antamaan Piippo Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä jokaisena pörssipäivänä vähintään kahdeksankymmentäviisi (85) prosenttia jatkuvan kaupankäynnin ajasta.

Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa 24.2.2020.

Sopimus on voimassa 3 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi ja irtisanomisaika on 1 kuukausi.

Lisätietoja: Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. +358 43 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. +358 40 555 4727

www.piippo.fi





Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market -markkinapaikalla.





