•新任首席执行官将以丰富的经验和专业知识，带领公司进入下一增长阶段，继续开发满足大中华地区医疗需求的创新医药



•代理首席执行官曹武雄将转任执行领导团队高级顾问，以支持管理层平稳过渡

中国上海, Feb. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everest Medicines，一家专注于创新药的开发及商业化以满足中国（含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）及其他亚洲市场患者尚未满足的医疗需求的生物制药公司，今天宣布公司董事会任命医学博士 Kerry Blanchard出任首席执行官，并将加入公司董事会。Blanchard博士将常驻公司上海总部。

董事会主席傅唯先生表示：“Blanchard博士拥有在学术界、全球大型制药公司和中国生物技术公司的丰富经历和深厚的临床经验，他的加入将为Everest Medicines创始团队提供强有力的支持。我们期待公司在Blanchard博士领导下持续发展。同时，我们也感谢曹武雄博士在公司成长关键时期做出的贡献。作为高级顾问，他将为公司的未来发展继续努力。”

Everest Medicines成立于2017年，在业务开发、临床运营和医药监管事务方面拥有全球卓越的的能力，且正在建立一个综合商业平台。公司在肿瘤、免疫、心肾疾病、传染病四个主要治疗领域拥有八种晚期、首创或同类最佳在研创新药物。Everest Medicines在2019年启动了四项临床注册性试验，并计划今年至少再开展两项临床注册性试验，并预计今年提交第一份新药申请（NDA）。

曹武雄博士表示：“Blanchard博士是一位经验丰富的领导者,尤其在研发、临床和监管运营方面拥有广泛的管理经验，并且能够带领跨职能团队取得突出成果。他对公司战略具有全面了解，并清楚我们能够持续成功发展的必要条件。 我相信，在首席执行官Blanchard博士的领导，加上Everest Medicines现任优秀管理团队的支持下，我们完全有能力抓住市场机遇，继续发展壮大。我也期待作为高级顾问继续支持公司发展。”

Blanchard博士表示： “公司已经为开发创新药奠定了坚实基础，我很荣幸能加入，也期待在新的发展阶段带领公司不断前进。我们将在多个医疗领域启动多项注册试验，扩大员工队伍，增强我们的能力，并为商业化做准备。中国对全球制药业发展的重要性在持续上升，我将和董事会一起探索我们的战略机会和方向，在过去两年关注的区域性授权业务的基础上，推进早期以及全球临床开发项目。”

Blanchard博士具有三十年在医疗行业从业经验，在北美担任过多个领导职位， 并在中国工作生活过十年。2019年11月，Blanchard博士被任命为康桥资本集团的运营合伙人。康桥资本集团是一家医疗保健私募股权基金公司，也是Everest Medicines的主要投资者之一。在加入康桥资本集团之前，Blanchard曾担任信达生物制药的首席科学官，负责监督PD1抗体sintilimab的新药申请筹备工作及申请提交，sintilimab于2018年底获批并于2019年在中国上市。在信达生物就职期间，Blanchard博士带领公司与美国领先生物工程公司Incyte合作，为大中华地区完成开发三种小分子肿瘤学资产。

此前，Blanchard博士曾担任礼来中国药品开发和外部创新部门高级副总裁，带领400名员工的团队，完成建立并实施了跨越所有治疗领域的一期至四期临床试验的临床计划，同时建立并落实了公司在中国的外部合作伙伴药物开发模式。 他领导礼来公司适应中国监管环境的积极变化来推进中国创新生态系统建设。

关于Everest Medicines

Everest Medicines是一家生物制药公司，专注于创新药的开发及商业化，以满足大中华区及其他亚洲市场患者尚未满足的医疗需求。Everest Medicines 的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。欲知详情，请访问该公司网站：www.everestmedicines.com.

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