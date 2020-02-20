加拿大滑铁卢, Feb. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 机器视觉技术的全球领导者，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴发布其最新的电荷转移CMOS TDI 相机 – Linea HS 32k TDI 相机，该款相机采用了正在申请专利的像素偏移技术。



“当今机器视觉的最大挑战之一是在保持甚至降低系统级成本的同时提高分辨率。我们的新型 Linea HS 32k TDI 相机提供了创新的解决方案，可以满足这种相互矛盾的要求。OEM 可以轻松地将该新型相机集成到现有系统中，实现更高的性能，而无需更改任何组件。”Teledyne DALSA 的线扫描产品线高级产品经理 Xing-Fei He 说。

Linea HS 32k 使用两个像素偏移的 16k/5μm TDI 阵列。相机采集两幅 16k/5μm 图像，然后通过实时数字重构以实现 32k/2.5μm 的高分辨率图像。这种上转换显著增强了亚像素缺陷的可检测性。这种正在申请专利的像素偏移技术的其中一项优势是，可以使用现有的光源和 16k/5μm 镜头，而不会因为小像素尺寸导致的低灵敏度和低MTF。

这些新产品与 Teledyne 的 Xtium™2 CLHS 系列高性能图像采集卡结合使用，代表了数据吞吐量方面的突破。下一代 CLHS 光纤接口建立在经过现场使用验证的技术之上，可提供可靠且高吞吐量的数据传输。光纤电缆降低了系统成本，提供了更长的电缆长度（最长 300 m），在工业环境中不受电磁辐射的影响。Teledyne DALSA 的 Xtium2 高性能图像采集卡系列具有 PCI Express Gen 3 x8 平台。

产品特点：

32k/2.5um 分辨率下高达 150 kHz 线速或 5 Gpix/sec

与现有的光源和 16k/5μm 镜头兼容

极低的噪声和高灵敏度

芯片内设像素辅助对齐

Camera Link HS 光纤接口可实现高可靠性和长线缆数据传输

降低系统成本

请访问 Linea HS 产品页面以获取更多信息。有关销售询问，请浏览我们的联系页，有关全分辨率图像，请在线参见我们的媒体包。

关于 Teledyne DALSA

Teledyne DALSA 是 Teledyne Imaging 集团的一部分，并且是设计、制造和部署机器视觉的数字成像组件的全球领导厂商。Teledyne DALSA 成像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案是全球和各个行业成千上万个检测系统的核心。详细请浏览 www.teledynedalsa.com/imaging。

Teledyne Imaging 是 Teledyne 品牌旗下的领先公司。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案，Teledyne Imaging 提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

所有商标均由其各自公司注册。

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