Bostad A/S

February 20, 2020 10:51 ET

Bestyrelsen i BoStad A/S har d.d. besluttet at opstille Rikke Hoffensetz Andresen som ny kandidat til bestyrelsen på selskabets næste ordinære generalforsamling.

Rikke Hoffensetz Andresen er Head of Real Estate hos Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith og har over 15 års erfaring inden for ejendomsbranchen, med betydelig vægt på transaktionsområdet.

Som bilag 1 vedlægges CV, der bl.a. indeholder oplysninger om Rikke Hoffensetz Andresens erfaring og tidligere beskæftigelse.

København, den 20. februar 2020

På selskabets vegne

William Kanta

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem

Kontaktperson:

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen kan rettes til William Kanta på telefon +45 3060 0449.

