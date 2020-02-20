紐約、倫敦和香港, Feb. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是一家綜合財務管理和證券融資解決方案的領先供應商，該公司在今天宣佈與 AcadiaSoft 合作，擴大 Hazeltree Collateral Manager™ 的業務範圍，把標準初始保證金模型（SIMM）納入系統之中。這項新的合作夥伴關係將有助客戶履行《未清算保證金規則》（UMR）第五和第六階段的義務。



在新規則下，衍生品交易關係變得更複雜，要求每筆交易涉及的雙方都需要計算每日初始保證金（IM）。在 SIMM 中計算雙邊保證金需複雜的風險、敏感性和市場數據輸入，而這些數據來自與每個交易對手進行的所有涵蓋交易之中。

該計劃將在單個雲端解決方案中為 Hazeltree 買方社區的整個保證金工作流程提供無縫的保證金計算服務。Hazeltree Collateral Manager 可透過簡化的自動化 OTC 抵押品管理流程，幫助優化抵押品使用情況，在最大程度上減低營運風險，加強控制並提高財資投資回報率。

AcadiaSoft 策略開發主管 Fred Dassori 表示：「透過與 Hazeltree 合作，我們可以為買方社區提供最先進的集成解決方案，不僅可以幫助我們的客戶履行其 UMR 義務，而且還為整個行業的標準化踏出一大步。這些服務帶來的一致性越強，可為客戶完成整個保證金流程的效率就越高。」

Hazeltree 首席營運官 Paul Calderone 表示：「Hazeltree 支援所有抵押品管理流程，確保我們的客戶有充裕能力來滿足未來的 UMR 階段。我們與行業領導者合作，以更佳方式為買方公司提供服務。隨著我們繼續增強抵押品的管理能力，我們很高興 AcadiaSoft 成為我們的合作夥伴之一。」

關於 AcadiaSoft, Inc.

AcadiaSoft, Inc. 是一家為未結算衍生產品社區提供風險和抵押管理服務的領先行業供應商。AcadiaPlus 是一個開放平台，可為賣方、買方和基金管理員提供專業的應用程式和第三方合作夥伴生態系統，以直接處理整個風險緩解生命週期。AcadiaSoft 獲得 16 個主要行業參與者和市場基礎設施支持，涉及 1,100 多家公司組成的社區，每天透過其保證金自動化服務交易大約 $7,000 億的抵押品。AcadiaSoft 總部位於馬薩諸塞州諾威爾市，並在倫敦、紐約和東京設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽 acadiasoft.com。在 Twitter 上關注我們：https://twitter.com/AcadiaSoft_ 及 LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/acadiasoft-inc/。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是是領先的資金管理和證券投資解決方案供應商，為對沖基金、私募市場、資產管理公司、基金管理人、保險公司和養老基金提供強大且積極的效能提升和風險緩解能力，從營運中所得到的阿爾法系數、減少一系列流動性及融資風險，以及簡化營運過程。Hazeltree 的整合解決方案包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理及保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.hazeltree.com 。