Tremblay-en-France, le 20 février 2020

Aéroports de Paris SA

Avec l'acquisition de 49% du groupe indien GMR Airports, le Groupe ADP crée le premier réseau mondial d'aéroports

Le Groupe ADP a signé un accord portant sur le rachat, sous certaines conditions, d'une participation de 49% de GMR Airports.

L'opération se déroulera en deux étapes : une première étape sera réalisée dans les prochains jours pour une participation de 24,99%. La seconde étape, pour 24,01%, est soumise à certaines conditions règlementaires, notamment l'obtention des autorisations administratives habituelles dans ce type de projet en particulier de la part de la Reserve Bank of India. Elle se conclura dans les prochains mois.

A l'issue de cette opération, GMR Airports sera détenue conjointement avec GMR Infrastructure Limited ("GIL"), entité cotée du Groupe GMR, qui conservera 51% et le contrôle de la société. Le Groupe ADP bénéficiera de droits de gouvernance très étendus.

GMR Airports est un groupe aéroportuaire de niveau mondial

GMR Airports, groupe aéroportuaire indien de premier plan dans une région en plein essor, dispose d'un portefeuille d'actifs de classe mondiale comportant sept aéroports dans trois pays (Inde, Philippines et Grèce) ainsi qu'une filiale de management de projets ('GADL').

Trois des sept aéroports sont opérés par GMR Airports : il s'agit des aéroports internationaux de Delhi et Hyderabad en Inde (consolidés par intégration globale dans les comptes de GMR Airports) et de l'aéroport de Mactan Cebu aux Philippines (consolidé par mise en équivalence dans les comptes de GMR Airports). Ils ont accueilli 102 millions de passagers en 20191 soit une hausse de + 8,4 % par rapport à l'année fiscale précédente.

Les quatre autres aéroports qui ont accueilli 22 millions de passagers en 2019, sont soit en cours de développement (Goa, Heraklion) soit gagnés aux enchères (Nagpur, Boghapuram). Ils seront exploités par GMR Airports une fois les travaux terminés.

Lors de l'exercice fiscal 20192, conclu le 31 mars 2019, GMR Airports a enregistré un chiffre d'affaires2/3 global de 715 millions d'euros et un EBITDA2/[3] de 205 millions d'euros.

Les aéroports de Delhi et Hyderabad sont neutres en carbone (ACA34).

Le Groupe ADP réalise ainsi une prise de participation de premier plan en ligne avec sa stratégie

Le prix d'acquisition des 49% a été arrêté à environ 107,8 milliards d'INR (soit environ 1 360 millions d'euros5). Le ratio EV/EBITD6 de l'opération se situe dans la moyenne basse des précédentes transactions comparables7. Le taux de rentabilité interne (TRI) prévisionnel en roupie indienne est supérieur à 10% ("low teen").

Le Groupe ADP prévoit de comptabiliser GMR Airports par mise en équivalence. La politique de distribution de dividende du Groupe ADP d'au moins 60% du résultat net part du groupe pour les exercices 2019 et 2020 est confirmée. Il est anticipé que cette opération aura un impact limité sur le bénéfice par action des 5 prochaines années puis soit fortement relutive après 2025. Sur le moyen et long terme, cette opération contribuera fortement à la croissance du retour sur capitaux employés du groupe (« Return On Capital Employed » ou « ROCE »).

Concernant la gouvernance, il est prévu que le Groupe ADP dispose de droits étendus incluant la présence au conseil d'administration de GMR Airports du même nombre de membres que GMR Infrastructure Limited. Groupe ADP disposera également de la possibilité de nommer des positions clés prédéterminées au sein de GMR Airports.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement international du groupe exposée lors de la journée investisseurs du 5 avril 2019. Cette dernière se fonde notamment sur l'acquisition de clusters dans des régions à l'économie et au trafic aérien dynamiques. L'acquisition sera financée par la trésorerie d'Aéroports de Paris et, le cas échéant, par recours à l'emprunt.

Portée par la très bonne dynamique économique, la croissance du trafic aérien en Inde entre 2018 et 20381 est attendue en hausse de +6,5% en moyenne annuelle dont une croissance du trafic international de 6,7%.

Un partenariat stratégique au service de trois plateformes de développement de premier plan

L'opération financière s'accompagne de la conclusion d'un partenariat industriel stratégique avec GMR sur le développement des activités aéronautiques, les commerces, les services informatiques, l'hospitalité, l'innovation et l'ingénierie.

Cette opération prépare également la croissance future du Groupe ADP tant avec les actifs existants, par la croissance de trafic attendue, l'horizon long terme de leurs concessions2 et les importantes réserves de capacité dont ils disposent, que pour les opérations de développement à venir.

Avec trois plateformes de développement de premier plan - Groupe ADP, TAV Airports et GMR Airports - cette opération conduit à créer le premier réseau mondial d'aéroports.

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris – Groupe ADP, a déclaré :

"L'acquisition d'une participation de 49 % dans GMR Airports s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe ADP. Nous partageons avec la famille GMR une vision de long terme et la culture du partenariat. Cette acquisition s'accompagne d' un partenariat industriel solide et permet au Groupe ADP de forger, deux ans après la prise de contrôle de TAV Airports, un réseau mondial unique d'aéroports, doté d'une expertise industrielle forte et d'une capacité de développement puissante. Relais de croissance à moyen et long terme, cette acquisition est une prise de position transformante pour le groupe dans un des pays les plus dynamiques et les plus prometteurs d'Asie."

GM Rao, Président du groupe GMR, a déclaré :

"Le partenariat avec le Groupe ADP est en ligne avec l'orientation stratégique de GMR de devenir un exploitant et développeur aéroportuaire global. Nous avons pour mission de concevoir les aéroports du futur en se focalisant sur l'expérience des passagers en s'appuyant sur des technologies optimisées tout en offrant des installations de qualité supérieure. Avec le Groupe ADP, GMR aura un accès plus fluide aux marchés internationaux, ouvrant ainsi de nouvelles voies de développement".

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

1 Trafic pris en compte à 100%,







2 Système de comptabilité indien (IND AS) - Année fiscale 1er avril 2018 - 31 mars 2019, taux de change EUR/INR=75,42







3 Source : GMR Investor Presentations Q4FY19 & FY2018 : https://investor.gmrgroup.in/investor-presentations







4 Airport Carbon Accreditation







5 hors coûts d'acquisition, taux de change EUR/INR=79,35







6 Ratio valeur d'entreprise / EBITDA 2020 estimé = (valeur des fonds propres + Dette nette)/ (Chiffre d'affaires et autres produits ordinaires diminués des achats et charges courantes opérationnelles hors amortissements/dépréciations d'actifs corporels/incorporels, comptabilité en norme IFRS







7 Echantillon de 7 transactions depuis 2012 dans le domaine aéroportuaire et dans des zones géographiques en croissance disposant de données accessibles publiquement















1 Source IATA

2 Périodes de 30 ans débutée en 2006 avec une option d'extension de 30 ans supplémentaires pour Delhi International Airport, de 30 ans débutée en 2008 avec une option d'extension de 30 ans supplémentaires pour Hyderabad Airport, et de 25 ans débutée en 2014 pour Mactan Cebu Airport











