GTT poursuit son développement dans le digital avec l’acquisition

de la société islandaise Marorka, spécialiste du Smart Shipping

Paris – 20 février 2020. GTT annonce l’acquisition de 100% du capital de Marorka, auprès de ses actionnaires et dirigeants. Basée en Islande et spécialisée dans le Smart Shipping1, cette société conçoit des systèmes de reporting opérationnel et d’optimisation de la performance énergétique des navires, permettant de réduire ainsi leur empreinte environnementale. Plus de 600 navires sont aujourd’hui équipés d’un système Marorka.

Avec l’entrée en vigueur, en janvier 2020, d’une nouvelle réglementation de l’OMI2 imposant une réduction significative des émissions d’oxydes de soufre des navires, le transport maritime a pris le virage de la transition environnementale. L’OMI a, par ailleurs, annoncé une stratégie « bas carbone » assortie d’objectifs particulièrement ambitieux. En plus de l’adoption du GNL comme carburant des navires, l’atteinte de ces objectifs s’appuiera nécessairement sur des données opérationnelles analysées par des outils numériques intelligents.

Forte d’une expérience de 17 ans, dotée d’une plateforme technique reconnue et d’applications à haute valeur ajoutée, Marorka présente une bonne complémentarité technique, commerciale et géographique avec Ascenz, filiale de GTT basée à Singapour, et constitue un nouveau jalon de la stratégie digitale du Groupe.

« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe GTT : collaborer avec les experts d’Ascenz et de GTT renforcera notre présence et notre capacité à satisfaire nos clients. » a déclaré Darri Gunnarsson, CEO de Marorka. « Nous partageons la même vision sur le Smart Shipping et en particulier de sa contribution croissante à l’amélioration de la performance opérationnelle et environnementale des navires marchands. »

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir Marorka au sein du Groupe. Cette acquisition est une nouvelle étape dans la feuille de route digitale de GTT. Elle permettra au Groupe de renforcer son portefeuille de technologies en matière de Smart Shipping, un domaine essentiel pour accompagner l’industrie maritime dans ses objectifs de réduction des émissions polluantes. Les acteurs du transport maritime de GNL sont également à la recherche de solutions numériques pour optimiser leurs opérations et bénéficieront d’une offre de services GTT enrichie grâce à cette association. »

Financée sur la trésorerie de GTT, cette acquisition n’aura pas d’incidence sur les grands équilibres financiers de l’entreprise. Les anciens actionnaires conserveront la direction de Marorka et contribueront activement, par leur expertise et leur savoir-faire, à la feuille de route digitale du Groupe.

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d’ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’industrie du gaz liquéfié (chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu’une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Plus d’information sur www.gtt.fr .

A propos de Marorka

Marorka, fondée en 1992, est un leader des solutions d’optimisation de la performance des navires fondée sur l’analyse de données opérationnelles, pour les armateurs et opérateurs autour du globe. Marorka se concentre sur la réduction des consommations de carburant, la réduction des émissions et l’optimisation de performance. Plus de 600 navires utilisent un système Marorka. Le siège de Marorka est basé à Reykjavik, Islande.

Plus d’information sur www.marorka.com

1 Le Smart Shipping désigne un ensemble de services de navigation, de gestion opérationnelle de navires, de maintenance prédictive, de gestion de l’énergie à bord et de gestion de flotte à destination des affréteurs, armateurs et opérateurs.

2 OMI : Organisation Maritime Internationale





