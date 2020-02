Accélération de la surperformance et de la génération de cash en 2019

Surperformance de 8 points au 2 nd semestre et de 6 points sur l’année

semestre et de 6 points sur l’année Forte génération de cash flow libre ( 1 ) de 519 millions d’euros

de 519 millions d’euros Hausse de l’EBITDA ( 1 ) (2) hors activité Commandes sous volant et impact de la grève chez General Motors, à 2 551 millions d’euros soit 13,2 % du chiffre d’affaires, en forte augmentation au 2 nd semestre

hors activité Commandes sous volant et impact de la grève chez General Motors, à 2 551 millions d’euros soit 13,2 % du chiffre d’affaires, en forte augmentation au 2 semestre Marge opérationnelle (2) (3) hors activité Commandes sous volant et impact de la grève chez General Motors, à 5,8 % du chiffre d’affaires conforme à la guidance du 24 octobre 2019

hors activité Commandes sous volant et impact de la grève chez General Motors, à 5,8 % du chiffre d’affaires conforme à la guidance du 24 octobre 2019 Maintien du dividende à 1,25 euro par action

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré :

« Les plateformes technologiques que nous avons développées ces dernières années, principalement dans l’électrification et l’ADAS, nous permettent de surperformer de façon significative le marché automobile (+8 points au 2nd semestre 2019) mais aussi de réduire, dès le 2nd semestre 2019, nos dépenses de R&D et nos investissements, comme nous l’avions indiqué lors de la réunion investisseurs du 10 décembre dernier. Avec une génération de cash flow libre de 519 millions d’euros en 2019, nous confirmons clairement que, même dans un marché automobile difficile, nous avons la capacité de financer notre croissance et d’accompagner le développement de notre JV Valeo-Siemens. En 2020, dans un marché qui restera incertain, nous connaîtrons à nouveau une importante surperformance, une génération significative de cash flow libre et une amélioration de la marge opérationnelle, grâce à un strict contrôle de nos coûts et de nos investissements. »





Concernant l’épidémie du Covid-19 en Chine, toutes les mesures ont été prises pour protéger nos collaborateurs. Il est trop tôt pour en évaluer l’impact sur l’industrie automobile et sur Valeo.

Nos usines situées hors de la province de Hubei, représentant 90 % de notre chiffre d’affaires nominal en Chine, fonctionnent à nouveau avec une supply chain qui se remet en place progressivement.

PARIS, le 20 février 2020 - Sur l’année 2019, les prises de commandes (1) atteignent un montant total de 22,8 milliards d’euros (incluant 0,8 milliard de commandes acquises par Valeo Siemens eAutomotive), dont 47 % d’innovations (4). Les prises de commandes du Groupe (22 milliards d’euros) s’élèvent à 1,34 fois les ventes première monte.

Le chiffre d’affaires consolidé (3) s’élève à 19 244 millions d’euros, en hausse de 1 % par rapport à 2018, stable à périmètre et taux de change constants (1).

Le chiffre d’affaires première monte (4) s’établit à 16 122 millions d’euros. Il est stable à périmètre et taux de change constants (1), ce qui correspond à une surperformance de 6 points sur l’année, en forte accélération au 2nd semestre (+ 4 points au 1er semestre et + 8 points au 2nd semestre). Tous les Pôles d’activité surperforment le marché, bénéficiant de la mise en production de nombreuses innovations à fort contenu technologique (caméras et autres produits liés à l’assistance à la conduite (ADAS), systèmes liés à l’électrification et systèmes d’éclairage), notamment en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, régions dans lesquelles la surperformance accélère. Par ailleurs, Valeo conserve une répartition équilibrée de ses activités entre les principales régions de production automobile et les principaux clients constructeurs.

Malgré un redressement constaté au 2nd semestre, le chiffre d’affaires du marché du remplacement (5) est en baisse de 2 % à périmètre et taux de change constants (1) sur l’ensemble de l’année du fait du ralentissement des affaires en Europe, en Chine et en Turquie, et de la fermeture du marché iranien.

Les ventes « divers » (5) incluant les ventes d’outillages (et celles liées aux contributions clients au titre de la recherche et développement) progressent fortement (+ 19 %), confortant le scénario d’une poursuite en 2020, d’une surperformance des ventes première monte d’au moins 5 points.

Face à un environnement économique et géopolitique particulièrement instable et une baisse significative de la production automobile (- 6 %), Valeo a poursuivi la mise en œuvre de son plan de réduction des coûts qui s’est traduit notamment par une baisse des frais de recherche et développement et des coûts administratifs et commerciaux.

Les frais de recherche et développement (5) sont en baisse de 2 % et de 30 points de base par rapport à 2018, en forte diminution au 2nd semestre grâce au strict respect des mesures d’économies permises par le haut niveau de standardisation de ses nouvelles plateformes technologiques. Cela a engendré une baisse de 44 millions d’euros de l’effort brut de développement (2 073 millions d’euros en 2018 contre 2 029 millions d’euros en 2019). La diminution des frais de recherche et développement s’inscrit dans un contexte de forte hausse des amortissements des frais de développement précédemment capitalisés (qui passent de 1,6 % à 2,1 % du chiffre d’affaires en 2019) réduisant ainsi l’impact net positif de la capitalisation de la recherche et développement (- 0,3 point en 2019) ; il convient de noter la forte accélération de cette tendance au 2nd semestre (- 0,7 point d’effet net de la capitalisation des frais de développement).

Les frais administratifs, généraux et commerciaux (5) sont en baisse de 6 % à 860 millions d’euros suite au plan d’économies et aux mesures d’efficience organisationnelle. Ils représentent 4,5 % du chiffre d’affaires, en baisse de 0,3 point par rapport à 2018.

Ainsi, la marge opérationnelle (6) s’élève à 5,8 % du chiffre d’affaires hors impact de la grève chez General Motors, en ligne avec la guidance publiée en octobre 2019 et les informations communiquées lors de la journée investisseurs du 10 décembre 2019. Cette performance est atteinte en dépit du ralentissement du marché en Europe et en Chine plus prononcé qu’escompté conduisant à une baisse de 6 % de la production automobile mondiale. Au 2nd semestre, la marge opérationnelle (6) s’élève à 6,1 % du chiffre d’affaires hors impact de la grève chez General Motors, soit une amélioration de 1,3 point par rapport à la même période en 2018.

La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à - 237 millions d’euros (- 130 millions d’euros au 2nd semestre). Elle inclut la quote-part de la perte enregistrée par Valeo Siemens eAutomotive qui atteint un plus haut en 2019 à 260 millions d’euros, en ligne avec nos attentes (- 137 millions d’euros au 2nd semestre) ainsi que de la moindre profitabilité des coentreprises chinoises et indiennes confrontées à la baisse de la production sur leur marché.

Après prise en compte des autres produits et charges pour un montant de 65 millions d’euros, du coût de l’endettement financier net (1) de 73 millions d’euros et d’un taux effectif d’imposition de 29,4 %, le résultat net part du Groupe s’élève à 313 millions d’euros, soit 1,6 % du chiffre d'affaires. Hors éléments non récurrents (comprenant l’activité commandes sous volant, l’impact de la grève chez General Motors et les autres produits et charges), le résultat net s’élève à 444 millions d’euros soit un résultat par action hors éléments non récurrents de 1,86 euro.

L’EBITDA (1) s’établit à 2 496 millions d’euros, soit 12,8 % du chiffre d'affaires. Hors éléments non récurrents (hors l’activité commandes sous volant et hors l’impact de la grève chez General Motors), il s’élève à 2 551 millions d’euros, soit 13,2 % du chiffre d’affaires. Au 2nd semestre, il s’inscrit en forte hausse à 1 332 millions d’euros, soit 13,7 % du chiffre d'affaires, + 2,2 points par rapport à la même période en 2018. Conformément au plan décrit lors de la journée investisseurs, l’EBITDA bénéficie de l’accélération (+ 29 %) de l’amortissement des frais de développement consécutive à la mise en production de nombreux projets au cours de l’année 2019.

La génération de cash flow libre (1) s’élève à 519 millions d’euros. Elle résulte de l’amélioration de l’EBITDA de 86 millions d’euros, de la baisse du besoin en fonds de roulement de 301 millions d’euros (diminution des stocks d’outillages et des retards de paiement clients) et de la baisse des flux d’investissement de 150 millions d’euros.

L’endettement financier (1) net s’élève à 2 817 millions d’euros au 31 décembre 2019 (ratio de « leverage » de 1,13 et ratio de « gearing » de 61 %), en hausse de 569 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2018, après la prise en compte de l’impact de la norme IFRS 16 (441 millions d’euros) et du paiement des dividendes (343 millions d’euros).

Valeo, reconnu par les principales agences d'évaluation extra-financières (MSCI, RobecoSAM, CDP et Corporate Knights) comme l'un des leaders mondiaux au sein du secteur des équipementiers automobile, réaffirme son ambition de croissance et de création de valeur en lien avec les transformations de la mobilité et son engagement en faveur du Développement Durable : en 2019, 53 % du chiffre d’affaires première monte du Groupe est issu de produits contribuant directement ou indirectement, à la réduction des émissions de CO 2 .

Dividende au titre de l’exercice 2019

Sur la base de ses résultats et de sa forte génération de cash, Valeo propose aux votes de ses actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale, la distribution d’un dividende de 1,25 euro par action, stable par rapport à 2018.





Perspectives 2020

Valeo anticipe une baisse de la production automobile de 2 % sur l’année 2020.

Hors impact possible du coronavirus en Chine, le Groupe se fixe les objectifs suivants pour l’année 2020 en ligne avec les objectifs présentés lors de la journée investisseurs du 10 décembre 2019 :

Surperformance supérieure à 5 points ;

Contrôle strict des coûts et des investissements ;

Poursuite de l’augmentation de l’EBITDA (1 ) et amélioration de la marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en % du chiffre d’affaires) ;

et amélioration de la marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en % du chiffre d’affaires) ; Réduction de l’impact de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive sur la ligne quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ;

Génération significative de cash flow libre (1).



PARIS, le 20 février 2020. Le Conseil d’administration, réuni ce jour, a arrêté les comptes consolidés et annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (7). Les résultats de l’année 2019 ci-dessous sont établis en application des normes IFRS :

S2 2019 S2 2018 Variation 2019 2018 Variation Prises de commandes (1) Valeo (hors Valeo Siemens eAutomotive) (en md€) 10, 9 10,2 na 22,0 24,2 na Chiffre d’affaires (en m€) 9 701 9 261 + 5 % 19 477 19 124 + 2 % Chiffre d’affaires 1ère monte (en m€) 8 140 7 771 + 5 % 16 360 16 146 + 1 % Marge brute (en m€) 1 700 1 676 + 1 % 3 454 3 674 - 6 % (en % du CA) 17,5 % 18,1 % - 0,6 pt 17,7 % 19,2 % - 1,5 pt Frais de R&D (en m€) (765) (786) - 3 % (1 550) (1 560) - 1 % (en % du CA) (7,9) % (8,5) % + 0,6 pt (8,0) % (8,2) % + 0,2 pt Frais commerciaux et administratifs (en m€) (415) (442) - 6 % (870) (911) - 4,5 % (en % du CA) (4,3) % (4,8) % + 0,5 pt (4,5) % (4,8) % + 0,3 pt Marge opérationnelle hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 520 448 + 16 % 1 034 1 203 - 14 % (en % du CA) 5,4 % 4,8 % + 0,6 pt 5,3 % 6,3 % - 1 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) (130) (83) na (237) (111) na (en % du CA) (1,3) % (0,9) % - 0,4 pt (1,2) % (0,6) % - 0,6 pt Marge opérationnelle (1) y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 390 365 + 7 % 797 1 092 - 27 % (en % du CA) 4,0 % 3,9 % + 0,1 pt 4,1 % 5,7 % - 1,6 pt Résultat net part du Groupe (en m€) 151 93 + 62 % 313 546 - 43 % (en % du CA) 1,6 % 1,0 % + 0,6 pt 1,6 % 2,9 % - 1,3 pt Résultat net de base par action (en euros) na na na 1,3 2,3 - 43 % Résultat net hors éléments non récurrents (1) (en m€) na na na 444 599 - 26 % (en % du CA) na na na 2,3 % 3,1 % - 0,8 pt Résultat net de base par action hors éléments non récurrents (en €) na na na 1,9 2,5 - 24 % ROCE (1)(8) na na na 14 % 19 % na ROA (1)(8) na na na 9 % 12 % na EBITDA (1)



(en m€) 1 278 1 069 + 20 % 2 496 2 410 + 4 % (en % du CA) 13,2 % 11,5 % + 1,7 pt 12,8 % 12,6 % + 0,2 pt Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel* (en m€) 72 120 na 301 (22) na Flux d’investissements corporels et incorporels (en m€) (800) (922) - 13 % (1 766) (1 916) - 8 % Cash flow libre (1) ** (en m€) 282 125 + 256 % 519 161 + 223 % Endettement financier net incluant l’impact IFRS 16 (1) (en m€) 2 817 2 248 + 569 m€ 2 817 2 248 + 569 m€

* Variation du besoin en fonds de roulement neutralisée (i) de la variation des cessions de créances clients non récurrentes pour un montant de + 45 millions d'euros contre + 16 millions d'euros en 2018 et (ii) du retraitement des contributions cash R&D reclassées en flux d’investissements corporels et incorporels.

** Compte tenu de la prise en compte de l’application d’IFRS 16 dans la définition du cash flow libre afin d’y intégrer le remboursement du principal du passif locatif, l’impact de la norme sur cet indicateur est marginal, de l’ordre de 14 millions d’euros.





Production automobile mondiale

Production automobile

(en variation annuelle) S2 2019 Année IHS + CPCA* IHS + CPCA* Europe et Afrique - 4 % - 4 % Asie, Moyen-Orient et Océanie - 5 % - 8 % dont Chine - 3 % - 10 % dont Japon - 3 % 0 % dont Corée du Sud - 6 % - 2 % dont Inde - 15 % - 11 % Amérique du Nord - 5 % - 4 % Amérique du Sud - 6 % - 4 % TOTAL - 5 % - 6 %

* Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 janvier 2020 – CPCA pour la Chine

La production automobile mondiale est en baisse de 5 % au 2nd semestre compte tenu de la baisse de la production en Europe (- 4 %) et en Amérique du Nord (- 5 %) liée aux mouvements de grève chez General Motors.

Prises de commandes (1) soutenues par les innovations technologiques

En 2019, Valeo a continué d’être plus sélectif dans ses prises de commandes (1), afin d’optimiser le développement et l’industrialisation des nombreux projets en cours. Le Groupe a obtenu, sur l’année 2019 un montant total de 22,8 milliards d’euros dont :

22 milliards d’euros pour Valeo soit 1,34 fois le chiffre d’affaires première monte ;

0,8 milliard d’euros pour Valeo Siemens eAutomotive correspondant à un carnet de commandes de 11 milliards d’euros à fin 2019.

Les prises de commandes (hors Valeo Siemens eAutomotive) restent très équilibrées entre les différentes régions avec :

l’Asie, 35 % des prises de commandes ;

la Chine, 16 % des prises de commandes dont 26 % auprès des constructeurs chinois locaux ;

l’Europe (et Afrique), 43 % des prises de commandes ;

l’Amérique du Nord, 18 % des prises de commandes.

Par ailleurs, la part des innovations (4) dans les prises de commandes, qui s’élève à 47 %, confirme le bon positionnement des produits et des nouvelles technologies de Valeo dans les domaines de l’électrification des motorisations, de l’ADAS et la voiture autonome et de la mobilité digitale.





Évolution du chiffre d’affaires (5) : surperformance de 8 points au 2nd semestre et de 6 points sur l’année

Au cours de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires consolidé (5) s’élève 19 244 millions d’euros soit une hausse de 1 %.

Au total, les variations de change et les changements de périmètre ont un impact négligeable :

les variations des taux de change ont un impact positif de 1,7 % en raison, principalement, de l’appréciation du dollar américain et du yen japonais face à l’euro ;

les changements de périmètre ont un impact négatif de 1,4 % sur la période, en raison essentiellement du traitement hors périmètre de l’activité TCM.

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA 2019 2nd semestre Année 2019 (1) 2018 Var. à pcc* Var. 2019 (1) 2018 Var. à pcc* Var. Première monte 84 % 8 033 7 771 + 3 % + 3 % 16 122 16 146 0 % 0 % Remplacement 10 % 976 969 0 % + 1 % 1 972 2 010 - 2 % - 2 % Divers 6 % 579 521 + 9 % + 11 % 1 150 968 + 15 % + 19 % Total 100 % 9 588 9 261 + 3 % + 4 % 19 244 19 124 0 % + 1 %

* A périmètre et taux de change constants (1).

Le chiffre d’affaires première monte (5) s’établit à 16 122 millions d’euros. Il est stable à périmètre et taux de change constants (1), ce qui équivaut à une surperformance de 6 points par rapport à la production automobile mondiale, en forte accélération au 2nd semestre (+ 4 points au 1er semestre et + 8 points 2nd semestre).

Le chiffre d’affaires du marché du remplacement (5) est en baisse de 2 % à périmètre et taux de change constants (1), du fait du ralentissement des affaires en Europe, en Chine et en Turquie, et de la fermeture du marché iranien.

Les ventes « divers » (5) incluant les ventes d’outillages (et celles liées aux contributions clients au titre de la recherche et développement) progressent fortement (+ 19 %) confortant le scénario d’une poursuite en 2020 d’une surperformance des ventes premières monte d’au moins 5 points.

Évolution du chiffre d’affaires première monte par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) 2nd semestre Année 2019 (5) 2018 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** 2019 (5) 2018 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** Europe et Afrique 3 618 3 528 + 5 % + 9 pts 7 534 7 660 + 1 % + 5 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 2 625 2 563 - 1 % + 4 pts 4 994 5 146 - 6 % + 2 pts ·dont Chine 1 092 1 025 + 8 % + 11 pts 1 941 2 101 - 5 % + 5 pts ·dont Japon 634 675 - 13 % - 10 pts 1 271 1 329 - 10 % - 10 pts ·dont Corée du Sud 660 619 + 1 % + 7 pts 1 311 1 214 0 % + 2 pts ·dont Inde 80 93 - 18 % - 3 pts 169 198 - 16 % - 5 pts Amérique du Nord 1 601 1 502 + 5 % + 10 pts 3 217 2 964 + 5 % + 9 pts Amérique du Sud 189 178 + 10 % + 16 pts 377 376 + 6 % + 10 pts TOTAL 8 033 7 771 + 3 % + 8 pts 16 122 16 146 0 % + 6 pts

* A périmètre et taux de change constants (1).

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 janvier 2020 – CPCA pour la Chine.

En 2019, le chiffre d’affaires première monte (5) est stable à périmètre et taux de change constants (1), soit une croissance supérieure de 6 points à celle de la production automobile mondiale (estimations IHS/CPCA). Ceci correspond à une forte accélération de la surperformance au cours de l’année (elle passe de 4 points au 1er semestre à 8 points au 2nd semestre) et ce dans toutes les régions de production :

en Europe (y compris Afrique), (47 % du chiffre d’affaires première monte (5) ), le chiffre d’affaires première monte (5) est en hausse de 1 % à périmètre et taux de change constants (1) , soit une surperformance de 5 points par rapport à la production automobile. La forte accélération de la surperformance constatée dans la région (+ 3 points au 1 er semestre et + 9 points au 2 nd semestre) est le résultat des nombreux lancements de production dans les domaines des caméras, des systèmes liés à l’électrification et de l’éclairage ;

(y compris Afrique), (47 % du chiffre d’affaires première monte ), le chiffre d’affaires première monte est en hausse de 1 % à périmètre et taux de change constants , soit une surperformance de 5 points par rapport à la production automobile. La forte accélération de la surperformance constatée dans la région (+ 3 points au 1 semestre et + 9 points au 2 semestre) est le résultat des nombreux lancements de production dans les domaines des caméras, des systèmes liés à l’électrification et de l’éclairage ; en Asie (31 % du chiffre d’affaires première monte (5) ), le chiffre d’affaires première monte (5) à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 6 %, soit une surperformance de 2 points par rapport à la production automobile : en Chine, le chiffre d’affaires première monte (5) à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 5 %, soit une surperformance de 5 points par rapport à celle de la production automobile ; la forte accélération de la surperformance constatée en Chine (- 3 points au 1 er semestre et + 11 points au 2 nd semestre) est le résultat des nombreux démarrages dans les domaines des caméras et de l’éclairage ; au Japon, le chiffre d’affaires première monte (5) à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 10 % soit une sous performance de 10 points par rapport à la production automobile (- 10 points au 2 nd semestre), principalement liée à un mix client défavorable en particulier dans l’activité thermique ;

(31 % du chiffre d’affaires première monte ), le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 6 %, soit une surperformance de 2 points par rapport à la production automobile : en Chine, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 5 %, soit une surperformance de 5 points par rapport à celle de la production automobile ; la forte accélération de la surperformance constatée en Chine (- 3 points au 1 semestre et + 11 points au 2 semestre) est le résultat des nombreux démarrages dans les domaines des caméras et de l’éclairage ; au Japon, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 10 % soit une sous performance de 10 points par rapport à la production automobile (- 10 points au 2 semestre), principalement liée à un mix client défavorable en particulier dans l’activité thermique ; en Amérique du Nord (20 % du chiffre d’affaires première monte (5) ), le chiffre d’affaires première monte (5) à périmètre et taux de change constants (1) est en hausse de 5 %, soit une performance supérieure de 9 points à celle de la production automobile (10 points au 2 nd semestre) compte tenu des démarrages de production dans les domaines de l’éclairage et des solutions thermiques ;

(20 % du chiffre d’affaires première monte ), le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en hausse de 5 %, soit une performance supérieure de 9 points à celle de la production automobile (10 points au 2 semestre) compte tenu des démarrages de production dans les domaines de l’éclairage et des solutions thermiques ; en Amérique du Sud (2 % du chiffre d’affaires première monte (5)), le chiffre d’affaires première monte (5) à périmètre et taux de change constants (1) s’inscrit en hausse de 6 %, soit une performance supérieure de 10 points à celle de la production automobile (16 points au 2nd semestre).

Répartition géographique équilibrée des activités de Valeo

L’évolution de la répartition du chiffre d’affaires première monte (5) entre les quatre principales régions de production, à l’issue de l’exercice 2019 par rapport à l’exercice 2018, se présente comme suit :

hausse de 2 points en Amérique du Nord, à 21 % du chiffre d’affaires première monte (5) ;

; stabilité en Amérique du Sud, à 2 % du chiffre d’affaires première monte (5) ;

; baisse de 1 point en Europe (y compris Afrique), à 47 % du chiffre d’affaires première monte (5) ;

; baisse de 1 point en Asie, à 30 % du chiffre d’affaires première monte (5).





Portefeuille clients de Valeo équilibré

La répartition du chiffre d’affaires première monte (5) entre les clients du Groupe, à l’issue de l’exercice 2019 est stable par rapport à 2018 :

part des clients asiatiques à 33 % du chiffre d’affaires première monte (5) ;

; part des clients allemands à 30 % du chiffre d’affaires première monte (5) ;

; part des clients américains à 18 % du chiffre d’affaires première monte (5) ;

; part des clients français à 13 % du chiffre d’affaires première monte (5).

Évolution du chiffre d’affaires par Pôle d’activité

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros) 2nd semestre Année 2019(5) 2018 Var. CA OEM * Var. CA Surperf vs IHS / CPCA ** 2019(5) 2018 Var. CA OEM * Var. CA Surperf vs IHS / CPCA ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite 1 843 1 867 + 4 % - 1 % + 9 pts 3 649 3 766 + 2 % - 3 % + 8 pts Systèmes de Propulsion 2 556 2 477 + 4 % + 3 % + 9 pts 5 121 5 141 0 % 0 % + 6 pts Systèmes Thermiques 2 252 2 228 - 1 % + 1 % + 4 pts 4 582 4 569 - 3 % 0 % + 3 pts Systèmes de Visibilité 3 000 2 753 + 5 % + 9 % + 10 pts 6 014 5 783 0 % + 4 % + 6 pts

* A périmètre et taux de change constants (1).

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 janvier 2020 - CPCA pour la Chine

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

En 2019, le chiffre d’affaires première monte (5) surperforme la production automobile de 6 points, en forte accélération au 2nd semestre (8 points). Tous les Pôles d’activité surperforment de manière significative la production automobile :

le Pôle d’activité Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite enregistre une forte surperformance (+ 8 points sur l’année et + 9 points au 2 nd semestre) tirée par les nombreux lancements en Europe, notamment dans le domaine de la caméra frontale auprès de clients allemands et français et un mix clients favorable en Chine ;

enregistre une forte surperformance (+ 8 points sur l’année et + 9 points au 2 semestre) tirée par les nombreux lancements en Europe, notamment dans le domaine de la caméra frontale auprès de clients allemands et français et un mix clients favorable en Chine ; le Pôle d’activité Systèmes de Propulsion enregistre une surperformance de 6 points (+ 9 points au 2 nd semestre) grâce principalement à des lancements dans le domaine de l’électrification de la chaine de traction, essentiellement en Europe ;

enregistre une surperformance de 6 points (+ 9 points au 2 semestre) grâce principalement à des lancements dans le domaine de l’électrification de la chaine de traction, essentiellement en Europe ; La surperformance de 3 points sur l’année 2019 (+ 4 points au 2 nd semestre) du Pôle d’activité Systèmes Thermiques est imputable principalement à un mix clients défavorable en Asie notamment auprès de Nissan et Subaru au Japon ; en Europe et en Amérique du Nord, le Pôle d’activité bénéficie de démarrages en production avec respectivement des clients français et américains ;

semestre) du est imputable principalement à un mix clients défavorable en Asie notamment auprès de Nissan et Subaru au Japon ; en Europe et en Amérique du Nord, le Pôle d’activité bénéficie de démarrages en production avec respectivement des clients français et américains ; le Pôle d’activité Systèmes de Visibilité enregistre une forte surperformance (+ 6 points sur l’année et + 10 points au 2nd semestre), compte tenu des démarrages de production en Amérique du Nord avec des clients américains dans le domaine de l’éclairage et une légère amélioration de l’activité en Europe et en Chine.





Marge opérationnelle (9) de 6,1 % sur le 2nd semestre et de 5,8 % sur 2019, en ligne avec la guidance d’octobre 2019

S2 2019 S2 2018 2019 2018 Variation 9 588 9 261 Chiffre d’affaires (5) (en m€) 19 244 19 124 + 1 %





1 697 1 676 Marge brute (5) (en m€) 3 450 3 674 - 6 % 17,7 % 18,1% (en % du CA) 17,9 % 19,2 % - 1,3 pt 537 448 Marge opérationnelle (5) hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 1 064 1 203 - 12 % 5,6 % 4,8 % (en % du CA) 5,5 % 6,3 % - 0,8 pt (130) (83) Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) (237) (111) na (1,4) % (0,9) % (en % du CA) (1,2) % (0,6) % - 0,6 pt 407 365 Marge opérationnelle (5) y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 827 1 092 - 24 % 4,2 % 3,9 % (en % du CA) 4,3 % 5,7 % - 1,4 pt 151 93 Résultat net part du Groupe (en m€)) 313 546 - 43 % 1,6 % 1,0 % (en % du CA) 1,6 % 2,9 % - 1,1 pt

Les frais de recherche et développement (5) sont en baisse de 2 % soit - 0,3 point par rapport à 2018, avec une forte diminution au 2nd semestre (- 5 %), grâce au strict respect des mesures d’économies permises par le haut niveau de standardisation de ses nouvelles plateformes technologiques, ce qui s’est traduit par une baisse de 44 millions d’euros de l’effort brut de développement (2 073 millions d’euros en 2018 à 2 029 millions d’euros en 2019). La diminution des frais de recherche et développement s’inscrit dans un contexte de forte hausse des amortissements des frais de développement précédemment capitalisés (qui passent de 1,6 % à 2,1 % du chiffre d’affaires en 2019) réduisant ainsi l’impact net positif de la capitalisation de la recherche et développement (- 0,3 point en 2019) ; il convient de noter la forte accélération de cette tendance au 2nd semestre (- 0,7 point d’effet net de la capitalisation des frais de développement).

Grâce au nouveau programme d’économies mis en place en début d’année et aux mesures d’efficience organisationnelle, les frais administratifs, généraux et commerciaux (5) sont également en baisse de 6 % à 860 millions d’euros. Ils représentent 4,5 % du chiffre d’affaires, en baisse de 0,3 point par rapport à 2018.

La marge opérationnelle (6) s’élève à 1 064 millions d’euros, en baisse de 12 %. Elle représente 5,5 % du chiffre d’affaires, soit une diminution de 0,8 point, résultant principalement :

d’un effet volume et inflation, négatif de 0,7 point ;

de coûts de lancement des nouveaux projets dont l’impact est négatif de 0,5 point.

d’une baisse des marges des ventes d’outillages de 0,3 point ;

de l’amélioration des frais de recherche et développement et des frais administratifs, généraux et commerciaux dont l’impact global s’élève à 0,8 point ;

de l’impact périmètre lié au désengagement de l’activité Commandes sous volant (+0,2 point).

Hors impact de la grève chez General Motors, la marge opérationnelle (6) s’élève à 5,8 % en ligne avec la guidance d’octobre 2019 et les informations communiquées lors de la journée investisseurs de décembre 2019. Cette performance est atteinte en dépit du ralentissement du marché en Europe et en Chine plus prononcé qu’escompté conduisant à une baisse de 6 % de la production automobile. Au 2nd semestre, la marge opérationnelle (9) s’élève à 6,1 % hors impact de la grève chez General Motors, soit une forte amélioration de 1,3 point par rapport à la même période en 2018.

La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à - 237 millions d’euros et équivaut à - 1,2 % du chiffre d’affaires. Elle prend en compte :

la quote-part de la perte enregistrée par Valeo Siemens eAutomotive qui supporte les dépenses nécessaires à son développement et qui atteint un plus haut en 2019 à 260 millions d’euros, en ligne avec nos attentes ;

la contribution des coentreprises chinoises et indiennes dont la performance a été fortement impactée par la faiblesse de leur marché.

Le résultat opérationnel s’élève à 732 millions d’euros, soit 3,8 % du chiffre d’affaires. Il tient compte des autres produits et charges pour un montant global négatif de 65 millions d’euros.

Après prise en compte du coût de l’endettement financier net à 73 millions d’euros, d’un taux effectif d’impôt de 29,4 %, le résultat net part du Groupe s’élève à 313 millions d’euros, soit 1,6 % du chiffre d’affaires.

La rentabilité des capitaux employés (ROCE (1) (8)) ainsi que et la rentabilité des actifs (ROA (1) (8)) s’établissent respectivement à 14 % et 9 %.

EBITDA (1) par Pôle d’activité

EBITDA



(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Pôle d’activité) 2019 2018 Variation S2 2019 S2 2018 Variation Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite 599 528 + 13 % 316 245 + 29 % 16,4 % 14,0 % + 2,4 pts 17,2 % 13,1 % + 4,1 pts Systèmes de Propulsion 685 674 + 2 % 366 305 + 20 % 13,4 % 13,1 % + 0,3 pt 14,3 % 12,3 % + 2,3 pts Systèmes Thermiques 502 495 + 1 % 240 207 + 16 % 11,0 % 10,8 % + 0,2 pt 10,7 % 9,3 % + 1,4 pts Systèmes de Visibilité 660 642 + 3 % 336 257 + 31 % 11,0 % 11,1 % - 0,1 pt 11,2 % 9,3 % + 1,9 pts Autres* 50 71 - 30 % 20 55 - 64% 2,0 % 2,9 % - 0,9 pt 1,6 % 5,1 % - 3,6 pts Groupe 2 496 2 410 + 3,6 % 1 278 1 069 + 20 % 12,8 % 12,6 % + 0,2 pt 13,2 % 11,5 % + 1,7 pts

* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant.

L’EBITDA s’établit à 2 496 millions d’euros, soit 12,8 % du chiffre d'affaires. Conformément au plan décrit lors de la journée investisseurs, l’EBITDA bénéficie de l’accélération (+ 29 %) de l’amortissement des frais de développement consécutive à la mise en production de nombreux projets au cours de l’année 2019.





Génération de cash flow libre (1) de 519 millions d’euros

S2 2019 S2 2018 (En millions d’euros) 2019 2018 1 278 1 069 EBITDA 2 496 2 410 71 120 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel * 301 (22) (27) (13) Coûts sociaux et de restructuration (37) (31) (140) (129) Impôts (292) (267) (32) (34) Provisions pour retraites (33) (35) (38) na Remboursements du principal du passif locatif** (84) N/A (30) 34 Autres postes opérationnels (66) 22 (800) (922) Flux d’investissements corporels et incorporels (1 766) (1 916) 282 125 Cash flow libre (1)** 519 161 (15) (5) Frais financiers nets (71) (58) (211) (169) Autres éléments financiers (658) (701) 56 (49) Cash flow net (1) (210) (598)

* Variation du besoin en fonds de roulement neutralisée (i) de la variation des cessions de créances clients non récurrentes pour un montant de + 45 millions d'euros contre + 16 millions d'euros en 2018 et (ii) du retraitement des contributions cash R&D reclassées en flux d’investissements corporels et incorporels.

** Compte tenu de la prise en compte de l’application d’IFRS 16 dans la définition du cash flow libre afin d’y intégrer le remboursement du principal du passif locatif, l’impact de la norme sur cet indicateur est marginal, de l’ordre de 14 millions d’euros.

En 2019, la génération de cash flow libre (1) s’élève à 519 millions d’euros. Elle résulte principalement de :

l’amélioration de l’EBITDA ( 1 ) en valeur de 86 millions d’euros dont 209 millions d’euros sur le 2 nd semestre ;

en valeur de 86 millions d’euros dont 209 millions d’euros sur le 2 semestre ; la baisse du besoin en fonds de roulement consécutive à la diminution des stocks d’outillages et des retards de paiement clients ; elle contribue positivement à la génération de cash flow libre à hauteur de 301 millions d’euros (dont 71 millions d’euros au 2 nd semestre) et ;

semestre) et ; la baisse des flux d’investissement de 150 millions d’euros (dont 122 millions d’euros sur le 2nd semestre) résultant de la mise œuvre du plan d’économies et du déploiement des nouvelles plateformes technologiques.

Le cash flow net (1) est négatif à hauteur de 210 millions d’euros, tenant compte des :

frais financiers nets versés de 71 millions d’euros ;

flux liés aux autres éléments financiers pour un montant total de 658 millions d’euros dont 343 millions d’euros au titre du paiement des dividendes.

L’endettement financier net est de 2 817 millions d’euros au 31 décembre 2019, en hausse de 569 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2018, après la prise en compte des passifs locatifs reconnus suite à l’application de la norme IFRS 16 dont le solde s’élève à 441 millions d’euros au 31 décembre 2019 et du paiement des dividendes (343 millions d’euros).

Après prise en compte de la norme IFRS 16, le ratio de « leverage » (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) s’établit à 1,13 fois le montant de l’EBITDA et le ratio de « gearing » (endettement financier net rapporté aux capitaux propres hors intérêts minoritaires) à 61 % des capitaux propres.

L’échéance moyenne de la dette financière brute à long terme s’établit à 4 ans au 31 décembre 2019 (contre 4,6 ans au 31 décembre 2018).





Réconciliation Valeo, activité Commandes sous volant (TCM) et impact de la grève chez General Motors

Le Groupe a décidé de se désengager de l’activité de sa ligne de produits « Commandes sous volant » (TCM), pour laquelle il ne prendra plus de nouvelle commande.

Ci-dessous figure le tableau de réconciliation entre les données consolidées publiées et celles hors activité Commandes sous volant et hors impact de la grève chez General Motors :

2019 audité Activité TCM 2019 hors TCM Impact GM 2019 hors TCM et hors GM Chiffre d’affaires (en m€) 19 477 233 19 244 105 19 349 Chiffre d’affaires 1ère monte (en m€) 16 360 238 16 122 105 16 227 Marge brute (en m€) 3 454 4 3 450 50 3 500 (en % du CA) 17,7% 18,1% 17,9 % 47,6 % 18,1 % Frais de R&D (en m€) (1 550) (24) (1 526) (1 526) (en % du CA) (8,0) % (10,3) % (7,9 %) (7,9 %) Frais commerciaux et administratifs (en m€) (870) (10) (860) (860) (en % du CA) (4,5) % (4,3) % (4,5) % (4,5) % Marge opérationnelle hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 1 034 (30) 1 064 50 1 114 (en % du CA) 5,3 % (12,9) % 5,5 % 47,6 % 5,8 % Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) (237) (237) (237) (en % du CA) (1,2) % (1,2) % (1,2) % Marge opérationnelle (1) y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 797 (30) 827 50 877 (en % du CA) 4,1 % (12,9) % 4,3 % 47,6 % 4,5 % EBITDA (1)



(en m€) 2 496 (5) 2 501 50 2 551 (en % du CA) 12,8 % (2,1) % 13,0 % 47,6 % 13,2 %

Faits marquants

En février 2020, Valeo a intégré le classement Clean200 publié par Corporate Knights, récompensant le positionnement du Groupe autour des solutions permettant la réduction des émissions de CO 2 . A ce titre, Valeo, reconnu par les principales agences d'évaluation extra-financières comme l'un des leaders mondiaux au sein du secteur des équipementiers automobile, réaffirme son ambition de croissance et de création de valeur en lien avec les transformations de la mobilité et son engagement en faveur du Développement Durable. En effet, en 2019, plus de 50 % du chiffre d’affaires première monte du Groupe est issu de produits contribuant directement ou indirectement, à la réduction des émissions de CO 2 .

En janvier 2020, lors de sa septième participation consécutive au salon du CES de Las Vegas, Valeo a présenté :

en première mondiale, Valeo eDeliver4U, son droïde de livraison électrique et autonome, en partenariat avec Meituan Dianping (leader chinois des plateformes de e-commerce de services). Motorisé par un système 48V 100 % électrique et équipé de systèmes de perception de Valeo, ce véhicule qui est capable de livrer jusqu’à 17 repas par trajet, peut se déplacer à environ 12 km/h, de manière autonome en milieu urbain, dense et complexe, sans générer aucune émission polluante ;

Valeo Move Predict.ai, technologie dévoilée en première mondiale permettant de détecter et prédire les intentions des utilisateurs vulnérables de la route, tels que les piétons, cyclistes, skateurs et scootéristes, situés dans l’environnement immédiat du véhicule. Cette technologie repose sur la combinaison de l’expertise de Valeo en matière de perception à 360° autour du véhicule, grâce à ses capteurs (dernière génération de caméras fisheye et LiDAR Valeo SCALA®), et de l’intelligence artificielle ;

un dispositif de positionnement de véhicule de haute précision, développé en partenariat avec Hyundai, Hexagon, permettant à un véhicule de se localiser sur la route avec une précision centimétrique et d’améliorer ainsi la sécurité routière.

En décembre 2019, lors d’une journée investisseurs organisée à Paris, le Groupe a présenté sa stratégie à moyen terme visant à se positionner comme le leader sur les segments de marché qui connaîtront une forte croissance dans les prochaines années. A cette occasion, les membres de la Direction de Valeo ont mis en valeur l'investissement réalisé au cours des 3 dernières années dans la création de 12 nouvelles plateformes technologiques, pour construire un portefeuille unique de technologies dans les domaines de l'électrification et de l'assistante à la conduite (ADAS). Ils ont expliqué tous les bénéfices que Valeo compte tirer de ces plateformes technologiques notamment en termes de croissance de son chiffre d'affaires (surperformance d'environ 5 points au-delà de la production automobile mondiale) mais également en termes d'amélioration de sa profitabilité (hausse de sa marge d'EBITDA à plus de 15 % du chiffre d'affaires) et d'augmentation de sa génération de cash flow libre (génération de cash sur la période 2020/2022 comprise entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros, soit un doublement par rapport à la génération de cash sur la période précédente 2017/2019).

Parmi les 12 plateformes technologiques nouvellement créées, figurent 2 plateformes spécifiquement dédiées au système électrique 48V (E-machine et E-axle, DCDC). Durant la journée investisseurs, les membres de la Direction du Pôle d'activité Systèmes de Propulsion ont insisté sur l'importance du système 48V, technologie clé et pérenne, permettant à ses clients constructeurs automobiles de satisfaire aux normes de CO 2 toujours plus astreignantes.

A titre d’illustration, VW a publié en février 2020, un article dans le magazine MTZ worldwide, entièrement consacré au système 48V équipant le modèle Golf 8. Pour rappel, Valeo est l'équipementier qui fournit le système électrique 48V au Groupe VW sur le modèle Golf 8.

En octobre 2019, Valeo et Dana Incorporated annoncent avoir mis en place une collaboration à l’échelle mondiale portant sur la commercialisation de systèmes complets de transmission en 48V pour véhicules hybrides et électriques dont la mise sur le marché est prévue début 2020 sur des voitures fabriquées en série par un constructeur européen majeur.

Cette nouvelle offre vient renforcer le positionnement stratégique de Valeo dans le domaine du 48V ; elle vise à l’électrification complète de véhicules légers – véhicules urbains à 3 roues et 4 roues – ou à l’hybridation de véhicules jusqu’à 2,5 tonnes, sous la forme d’un système composé d’un moteur électrique, d’un onduleur fournis par Valeo et du système de transmission électrique Spicer® Electrified™ mis au point par Dana.

En avril 2019, pour la troisième année consécutive, Valeo arrive en tête du palmarès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avec 1 355 brevets publiés en 2018 (contre 1 110 en 2017), confortant sa place d’entreprise la plus innovante de France. Valeo s’est également classée comme la première entreprise française déposante de brevets à l’Office Européen des Brevets (OEB), avec 784 brevets déposés en 2018 (18ème mondial). Ces deux classements soulignent la volonté de Valeo de protéger son innovation, pierre angulaire de sa stratégie.

Prochain rendez-vous

Résultats trimestriels : le 23 avril 2020.





Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo et aux coentreprises et entreprises associés à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés (à l’exception de Valeo Siemens eAutomotive, dont les commandes sont intégrées à 100 %) par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

La marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges.

Le résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents correspond au résultat net part du Groupe retraité des autres produits et charges nets d’impôts et des produits et charges non récurrents nets d’impôts inclus dans la marge opérationnelle, y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.





Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document de référence, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document de référence 2018 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 29 mars 2019 (sous le numéro D.19-0224).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.











(1) Cf Glossaire financier page 16.

(2) Valeo a annoncé son désengagement de l’activité Commandes sous volant (TCM) le 24 octobre 2019.

(3) Hors la quote part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

(4) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans, incluant Valeo Siemens eAutomotive.

(5) Hors activité commandes sous volant.

(6) Hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence et hors activité commandes sous volant.

(7) A la date du communiqué, les comptes consolidés de l’exercice 2019 ont été audités et certifiés sans réserve par les Commissaires aux Comptes.

(8) Hors activité commandes sous volant et impact de la grève chez General Motors.

(9) Hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, hors activité commandes sous volant et hors impact de la grève chez General Motors.





