La division Seating du leader technologique de l’industrie automobile a effectué une acquisition stratégique en se dotant du Vector Automotive iP6

Paris, le 20 février 2020 – Lectra s’engage depuis longtemps aux côtés de Faurecia, leader technologique mondial de l’industrie automobile, et vient de le prouver une nouvelle fois. A l’issue d’une période d’évaluation de trois mois en conditions réelles, les excellents résultats obtenus par sa solution de découpe du tissu sans aucune zone tampon ont convaincu l’équipementier d’acquérir un Vector® Automotive iP6.

La croissance enregistrée par son usine de fabrication de sièges automobiles située à Tălmaciu, en Roumanie, a incité l’entreprise à optimiser sa consommation de matière en améliorant ses processus de salle de coupe. Il s’agit là d’un choix stratégique, car le site produit des jeux de sièges pour des constructeurs allemands haut de gamme avec des matériaux de rembourrage de grande qualité et relativement coûteux.

Compte tenu des résultats extrêmement concluants de la période d’essai, Faurecia a donc souhaité acquérir sans plus attendre le Vector Automotive iP6, tout en poursuivant sa collaboration avec Lectra afin de maximiser encore ses gains matière. Dans le cadre de l’amélioration de son excellence opérationnelle, l’entreprise souhaite désormais optimiser sa consommation de matière pour des textiles plus complexes sur le plan technique.

Lancée en septembre 2019, la série Vector Automotive iP est la première solution de découpe du tissu et du vinyle sans aucune zone tampon disponible sur le marché. Lectra a développé cette technologie pour répondre aux problématiques de coûts auxquelles sont confrontés ses clients automobiles : en optimisant la consommation de matière et la qualité de coupe, elle offre aux équipementiers un avantage clé et contribue à accroître leur chiffre d’affaires.

Un contrôle permanent en temps réel, associé à une lame spécialement conçue, leur garantissent une précision absolue de la découpe qui les aide à réaliser chaque année d’importants gains matière. En effet, les solutions Vector Automotive iP6 et iP9 sont équipées de Vector Dashboard, une application Cloud qui permet aux utilisateurs de suivre chaque équipement au quotidien, à l’aide d’indicateurs clés de performance.

Lectra et Faurecia travaillent ensemble depuis maintenant 10 ans et l’équipementier dispose déjà d’une large gamme de Vector à travers le monde. Depuis 2016, Lectra soutient également l’entreprise dans la transformation digitale de sa production, en lui fournissant des solutions adaptées à l’Industrie 4.0. « Notre gamme Vector Automotive iP a été conçue pour répondre aux problématiques de coûts d’équipementiers automobiles comme Faurecia, en optimisant la qualité et les temps de production », explique Céline Choussy, Directrice Marketing et Communication, Lectra. « Faurecia fait confiance à notre expertise dans le secteur automobile depuis maintenant de nombreuses années et nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration. »

À propos de Faurecia

Fondée en 1997, Faurecia est devenue un acteur majeur de l’industrie automobile à l’échelle internationale. Présente dans 37 pays, l’entreprise compte 122 000 employés et près de 300 sites, dont 35 centres de R&D, et occupe une place de leader mondial dans ses quatre secteurs d’activité : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. En matière de technologies, Faurecia a également axé sa stratégie sur le développement de solutions dédiées au « Cockpit du Futur » et à la « Mobilité durable ». Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 17,5 milliards d’euros en 2018 et est coté sur le marché règlementé d’Euronext Paris, ainsi qu’au CAC Next 20.

Pour plus d’informations, visitez www.faurecia.com

À propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 34 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de près de 1 800 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 2019 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com

® Vector est une marque déposée de Lectra.

