« Des représentants de la Fédération Canadienne des étudiantes et étudiants sont sur la Colline du Parlement cette semaine pour rencontrer les députés et sénateurs. »

« Des représentants de la Fédération Canadienne des étudiantes et étudiants sont sur la Colline du Parlement cette semaine pour rencontrer les députés et sénateurs. »

OTTAWA, 20 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des étudiantes et étudiants provenant de partout au Canada seront à Ottawa cette semaine pour rencontrer des députées et députés, sénatrices et sénateurs, afin de leur présenter un plan pour assurer un accès à l’éducation et la justice climatique pour tous.



« Les étudiantes et étudiants sont grandement préoccupés par le manque d’action en lien à la crise de l’endettement étudiant et à la crise climatique », explique Sofia Descalzi, présidente nationale. « Nous devons mettre en place des mesures audacieuses afin d’assurer un avenir vivable et prospère à notre génération et aux générations à venir. »

Les étudiantes et étudiants présenteront six recommandations aux députées et députés, sénatrices et sénateurs, qui transformeront l’éducation postsecondaire publique au Canada :

Éliminer les frais de scolarité pour tous les étudiants et étudiantes, rétablir le financement de base fédéral pour l’éducation postsecondaire et éliminer le taux d’intérêt sur le Programme canadien de prêts aux étudiants;

Bonifier les investissements actuels afin de financer tous les étudiants et étudiantes des Premières nations, métis et inuits au Canada;

Améliorer la capacité de recherche du Canada en augmentant les fonds alloués aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs.

Éliminer les frais différentiels et améliorer les voies à la résidence permanente et à la citoyenneté pour les étudiantes et étudiants internationaux.

Financer entièrement et mettre en place une stratégie de décarbonisation et y inclure du financement pour la requalification des travailleuses et travailleurs pour des emplois verts;

Inclure les réalités du logement étudiant dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Les recommandations des étudiantes et étudiants placeraient le Canada à l’avant-plan de la lutte pour la justice climatique et garantiraient un accès égal à l’éducation postsecondaire, prérequis pour 70 % des nouveaux emplois aujourd’hui, pour toutes et tous. Ces recommandations s’appuient aussi sur les investissements que ce gouvernement a consacrés au cours des dernières années au financement des études des cycles supérieurs, aux apprenantes et apprenants autochtones et à l’allègement du fardeau de l’endettement étudiant, mais qui n’apportent pas les changements réels, progressistes et audacieux nécessaire pour transformer l’économie du Canada et faire en sorte que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens puissent en profiter.

« Au cours de la dernière élection fédérale, les jeunes et les étudiants ont été clairs, nous avons besoin de changements audacieux pour transformer notre système d’éducation postsecondaire et remédier à la crise climatique qui empire », a déclaré Mary Asekome, vice-présidente. « Les étudiantes et étudiants se tournent vers nos leaders fédéraux pour qu’ils soient à l’avant-plan de ces changements. »

Le document de pression de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, intitulé Il faut oser : L’éducation et la justice climatique pour tous, est disponible ici .

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants est l'organisation étudiante nationale la plus ancienne et la plus importante au Canada, représentant plus de 500 000 étudiantes et étudiants de tous les cycles dans des collèges et universités de toutes les régions du pays.

Pour des renseignements ou arranger une entrevue, veuillez communiquer avec : Geneviève Charest au g.charest@cfs-fcee.ca ou 613-232-7394, poste 226.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/498f1e33-2d1a-49f9-a459-ff54ba9407af/fr