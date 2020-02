February 20, 2020 12:35 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2020 KLO 19.35

KORJAUS: ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2019: LIIKEVAIHTO KÄÄNTYI JÄLLEEN KASVU-URALLE JA KASSAVIRTA KEHITTYI POSITIIVISESTI

Robit korjaa tilinpäätöstiedotteen sivulla 4 olevassa taulukossa olevaa vertailukauden Q4/2018 osakekohtaista tulosta, jonka on esitetty olevan -0,07 euroa. Oikea osakekohtainen tulos Q4/2018 on -1,21 euroa.

Taulukko "Liikevaihto ja osakekohtainen tulos" sivulla 4. Korjattava tieto taulukossa Q4/2019 Q4/2019 2019 2018 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,12 -0,07 -0,35 -1,49 Korjattu tieto Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,12 -1,21 -0,35 -1,49

Sama tieto on esitetty tilinpäätöslyhennelmän laajan tuloslaskelman viimeisenä rivinä, jossa tieto on ollut oikein.

