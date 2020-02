TALLAHASSEE, Florida, Feb. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Luxury Resorts lädt Gäste ein, die mit Spannung erwartete Eröffnung des Royalton Grenada Resort & Spa am 1. März 2020 mit unglaublichen Angeboten zu feiern. Wer das Eröffnungsangebot „Cut The Ribbon With Us“ bucht, erhält 70 % Rabatt auf einen Aufenthalt von fünf Nächten sowie einen Ressortgutschein in Höhe von 600 USD.



Dieses Angebot ist die perfekte Gelegenheit, mit Freunden oder Familie die schöne Insel Grenada zu besuchen, wo atemberaubende Berge, magische Wasserfälle und faszinierende historische Stätten zu spannenden Entdeckungen einladen. Das Royalton Grenada Resort & Spa bietet ein luxuriöses Urlaubserlebnis in Suiten mit Regenduschen und handgefertigten DreamBed™-Matratzen sowie ein innovatives und aufregendes Programm im Kids Club und vier Gourmet-Restaurants.

Das brandneue Luxury® Resort liegt direkt am Strand von Tamarind Bay und verfügt über 269 moderne Zimmer und Suiten. Neben seiner begehrten Lage mit direktem Zugang zu zwei der schönsten weißen Sandstrände der Insel können sich die Gäste auch auf Zimmerservice rund um die Uhr, kostenlosen nicht motorisierten Wassersport, kostenloses High-Speed-WLAN im gesamten Resort mit All-in Connectivity™, ein erstklassiges Spa und mehr freuen.

Um mehr über das Royalton Grenada Resort & Spa zu erfahren oder das Eröffnungsangebot zu buchen, klicken Sie hier .

Über Royalton Luxury Resorts

Die preisgekrönten Royalton Luxury Resorts sind der Inbegriff moderner Eleganz und bieten Urlaube mit All-In Luxury® in den beliebtesten tropischen Reisezielen der Welt, darunter Antigua, Jamaika, die Dominikanische Republik, St. Lucia, Mexiko, Kuba und bald auch die Gewürzinsel der Karibik, Grenada. Gäste genießen eine Reihe erstklassiger All-Inclusive-Angebote, darunter die handgefertigten Premiummatratzen von DreamBed™, unbegrenzte Köstlichkeiten in Luxusrestaurants ohne Reservierung, eine Sport Event Guarantee™ usw. Dank hervorragender betreuter Kinder- und Teenageraktivitäten ohne zusätzliche Kosten sowie familienfreundlichen Unterkünften und Restaurants sind viele der Resorts für Familien und Paare gleichermaßen geeignet.

