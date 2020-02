Ressources indiquées : 1,21 M oz Au à une teneur moyenne de 9,1 g/t Au

Ressources présumées : 3,94 M oz Au à une teneur moyenne de 8,4 g/t Au

MONTRÉAL, 20 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer que Minière Osisko inc. « Minière Osisko ») a publié une mise à jour de l’estimation des ressources minérales pour son gîte aurifère Windfall (« Windfall »), entièrement détenu par la Société, et situé au Québec. Osisko détient une redevance en rendement net de fonderie de 2,0-3,0 % sur Windfall.

Le forage de 2019 sur Windfall a permis d’accroître l’estimation des ressources minérales indiquées de 60 % (ajout de 452 000 onces) et d’accroître l’estimation des ressources minérales présumées de 66 % (ajout de 1 572 000 onces). Le projet Windfall abrite maintenant des ressources minérales indiquées de 1,21 M oz (4,1 Mt @ 9,1 g/t) et des ressources minérales présumées de 3,94 M oz (14,5 Mt @ 8,4 g/t), entièrement au-dessus de 1 200 mètres de profondeur verticale. Situé au Québec, l’une des meilleures juridictions minières au monde, cette estimation des ressources minérales porte Windfall au statut de gîte de calibre mondial en termes d’ampleur et de teneur.

Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction, a commenté : « Nous aimerions féliciter l’équipe de Minière Osisko, dirigée par John Burzynski, d’avoir atteint le seuil des 1 million de mètres de forage et d’avoir livré ces ressources de calibre mondial. Les équipes d’Osisko et de Minière Osisko ont collectivement travaillé sur trois gîtes aurifères de calibre mondial découverts au Québec dans les 15 dernières années – Canadian Malartic, Éléonore et aujourd’hui Windfall. Il n’aurait été possible d’y arriver sans le solide appui de toutes les parties prenantes. Le projet Windfall livrera des bénéfices substantiels à la province de Québec, aux communautés des Premières nations de la région et aux autres parties prenantes. »

Estimation des ressources minérales du gîte aurifère Windfall par secteur

(teneur de coupure de 3,5 g/t Au)

Secteur INDIQUÉES PRÉSUMÉES Tonnes

(000 t) (1) Teneur

(g/t) Onces Au (1)

(000 oz) Tonnes (1)

(000 t) Teneur

(g/t) Onces Au (1)

(000 oz) Lynx2 1 817 11,3 661 6 349 10,9 2 233 Underdog 561 8,0 145 4 776 6,9 1 067 Principal3 1 749 7,1 401 3 407 5,8 638 Total 4 127 9,1 1 206 14 532 8,4 3 938

Les valeurs ont été arrondies au millier près, ce qui pourrait générer de légers écarts. Le secteur Lynx inclut la zone Lynx principale, Lynx HW, Lynx SW, Lynx 4 et Triple Lynx. Le secteur Principal inclut la zone 27, les zones Caribou, Mallard, Windfall Nord et les zones F.

Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au communiqué de presse de Minière Osisko daté du 19 février 2020 et intitulé « Osisko publie une mise à jour de l’estimation des ressources minérales à Windfall ».

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., directeur, évaluations ressources minières chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Pour de plus amples details technique, veuillez vous référer au communiqué de presse de Minière Osisko daté du 19 février 2020 et intitulé « Osisko publie une mise à jour de l’estimation des ressources minérales à Windfall ».

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée



Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,9 % dans Minière Osisko Inc., de 17,9 % dans Métaux Osisko et de 19,9 % dans Ressources Falco Ltée.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Mise en garde concernant les renseignements prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et des États-Unis. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs obligent Osisko à poser certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Dans ce communiqué de presse, ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre, mais sans s’y limiter, le potentiel de son gisement aurifère Lac Windfall à livrer des bénéfices pour toutes les parties prenantes, la capacité de Minière Osisko de parvenir à définir une minéralisation économique et sa capacité à compléter toutes activités d’exploration prévues et les résultats de ces activités, incluant la continuité et l’extension d’une minéralisation. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s’attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « à l’intention de », « évalue », « estime », « continue », ou leur forme négative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des énoncés prospectifs. L’information contenue dans les énoncés prospectifs est fondée sur des hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l’évolution future prévue ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais elle avertit le lecteur que ses hypothèses à l’égard d’événements futurs dont plusieurs échappent à son contrôle, pourraient se révéler inexactes puisqu’elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent Osisko et ses activités.

Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle d’Osisko, déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en version électronique sous le profil de l’émetteur d’Osisko dans SEDAR (www.sedar.com), et déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et disponible en version électronique sous le profil de l’émetteur d’Osisko dans EDGAR (www.sec.gov). L’information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes d’Osisko au moment de l’émission du présent communiqué et pourrait changer après cette date. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.