CIUDAD DE MÉXICO, Feb. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ciudad de México, a 20 de febrero de 2020 – Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), anunció hoy sus resultados correspondientes al cuarto trimestre (“4T19”) y año completo terminados el 31 de diciembre de 2019. Las cifras están expresadas en pesos mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y pueden presentar variaciones por redondeo.

Información Relevante

En el 2019, la UAFIDA 1 alcanzó un monto de Ps. 645.6 millones, en línea con nuestra guía actualizada de resultados estimados para el año 2019, representando una disminución de 4.5% con respecto al 2018.

alcanzó un monto de Ps. 645.6 millones, en línea con nuestra guía actualizada de resultados estimados para el año 2019, representando una disminución de 4.5% con respecto al 2018. Los Ingresos Totales sumaron Ps. 2,237.9 millones en el 2019, ligeramente por arriba de lo establecido en nuestra guía actualizada de resultados 2019, registrando un incremento de 8.4% en comparación con el año pasado.

Los Ingresos Totales para el 4T19 alcanzaron los Ps. 565.5 millones, 4.2% mayor que en el 4T18, impulsados por crecimientos de: i) 0.1% en Ingresos por Habitaciones; ii) 9.1% en Ingresos de Alimentos y Bebidas; iii) 5.4% en Otros Ingresos de Hoteles; y, iv) 9.9% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros.

Durante el 4T19, la UAFIDA alcanzó los Ps. 160.7 millones, lo que representa un caída de 7.3% contra el 4T18, atribuida a los mayores costos y gastos. El margen UAFIDA se ubicó en 28.4% en el 4T19.

HOTEL registró una Utilidad Neta de Ps. 67.2 millones en el 4T19, que se compara con una Utilidad Neta de Ps. 17.1 millones en el mismo periodo del año anterior; diferencia explicada, esencialmente, por el positivo resultado cambiario obtenido en el 4T19, contrastado con la pérdida cambiaria del 4T18.

El Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Operación para el 4T19 fue de Ps. 96.1 millones, que representa una disminución del 42.6% sobre los Ps. 167.5 millones del 4T18. El decrecimiento se debió principalmente a las pérdidas no realizadas por conversión de moneda extranjera.

La Deuda Neta/UAFIDA (UDM) presentó una razón de 3.8x al cierre del 4T19. El flujo de operación en dólares representó el 100% del flujo total, lo cual permite mantener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.

El portafolio total de HOTEL ascendió a 7,130 habitaciones y 29 hoteles al cierre del 4T19, un incremento de 4.7% en comparación con las 6,808 habitaciones del 4T18.

El RevPAR21de los hoteles propios se mantuvo estable en el 4T19 con respecto al 4T18, ya que la caída de 6.2% en el ADR2 fue compensada por un alza de 3.7 puntos porcentuales en la tasa de ocupación.

Tercer Trimestre Acumulado enero - diciembre Cifras en miles de Pesos 2019 2018 Var. % Var. 2019 2018 Var. % Var. Ingresos 565,531 542,741 22,790 4.2 2,237,902 2,064,941 172,960 8.4 UAFIDA 160,666 173,338 (12,673) (7.3) 645,570 675,794 (30,225) (4.5) Margen de UAFIDA 28.4% 31.9% (3.5 pt) (3.5 pt) 28.8% 32.7% (3.9 pt) (3.9 pt) Utilidad de Operación 87,142 111,484 (24,342) (21.8) 378,749 450,554 (71,806) (15.9) Utilidad Neta 67,164 17,076 50,088 NA 164,042 267,337 (103,295) (38.6) Margen de Utilidad Neta 11.9% 3.1% 8.7 pt 8.7 pt 7.3% 12.9% (5.6 pt) (5.6 pt) Flujo de Operación 96,130 167,533 (71,403) (42.6) 573,775 668,569 (94,794) (14.2) Ocupación 61.2% 57.5% 3.7 pt 3.7 pt 61.0% 61.5% (0.5 pt) (0.5 pt) ADR 1,315 1,402 (87) (6.2) 1,317 1,422 (105) (7.4) RevPAR 806 806 0 0.0 803 875 (72) (8.2) Nota: cifras operativas incluyen hoteles con propiedad de 50% o más

Comentario del Vicepresidente Ejecutivo



El Lic. Francisco Zinser, comentó:

2019 fue un año complicado para la economía mexicana en su conjunto y, por lo tanto, para el sector turístico en general. Nuestros resultados anuales estuvieron por debajo de nuestras expectativas debido, principalmente, a factores externos. La actividad turística, tanto en los destinos vacacionales como en los urbanos, continuó mostrando un menor dinamismo. En los destinos vacacionales, el principal factor adverso fue la desaceleración del turismo internacional, que comenzó a finales del año pasado, derivado del efecto combinado de la llegada de sargazo a las playas de Cancún y de la Riviera Maya, y la mayor percepción de inseguridad en ciertos destinos. Sin embargo, los destinos turísticos de la zona del Pacífico, como Puerto Vallarta y Los Cabos, registraron resultados positivos por recibir viajeros que optaron por el estos destinos versus el caribe mexicano por las razones expuestas. En cuanto a los destinos urbanos, la desaceleración de la actividad económica siguió afectando la reservación de habitaciones en varios segmentos, entre ellos congresos y convenciones, así como clientes corporativos y gubernamentales. Hay que tener en cuenta que este último concepto no incluye únicamente órganos gubernamentales, sino también todos los consultores y proveedores de servicios externos que atienden este segmento.

Cumplimos con nuestra guía actualizada de resultados para el 2019, tanto en ingresos totales como en UAFIDA. Profundizando en nuestro desempeño anual, los resultados también fueron afectados por los factores mencionados anteriormente, en combinación con el desempeño de las propiedades Reflect Krystal Grand, que también fueron impactadas por los mismos factores, presionando nuestros resultados a lo largo de todo el año. Los ingresos totales del 2019 ascendieron a Ps. 2,237.9 millones, un 8.4% más que en 2018; el UAFIDA, por otra parte, fue de Ps.645.6 millones de pesos, un 4.5% menos que en 2018, debido principalmente al menor crecimiento registrado en las líneas de arriba, de la mano de resultados por debajo de lo esperado en las propiedades Reflect Krystal Grand. Lo anterior afectó nuestros márgenes, ya que esta marca tiene elevados estándares de servicio y, por lo tanto, mayores costos de operación, sin haber logrado el incremento en tarifa esperado. En relación a los hoteles propios, el RevPAR se contrajo 8.2%, debido al afecto combinado de una disminución de 7.4% en el ADR y de 0.5 puntos porcentuales en la tasa de ocupación.

En lo referente a contratos administrativos, incorporamos 2 hoteles a nuestra cartera durante 2019. El primero se trató del AC Hotel by Marriott Santa Fe con 168 habitaciones, ubicado en la zona de Santa Fé en la Ciudad de México. El segundo fue el Courtyard by Marriott Puebla con 154 habitaciones, localizado en la ciudad de Puebla, Puebla. Además, estaremos operando el Breathless Tulum Resort & Spa, un resort de categoría Gran Turismo con 300 habitaciones que está en construcción. Por último, anticipamos que se reanude pronto la construcción del Hyatt Regency Mexico City Insurgentes.

Para concluir, quisiera mencionar que ninguno de estos logros habría sido posible sin el apoyo de nuestros dedicados asociados, experimentado equipo directivo y la confianza que ustedes, nuestros inversionistas, han depositado en nosotros.

1La UAFIDA se determina mediante la suma de la Utilidad de Operación, la Depreciación y los Gastos No Recurrentes.

2RevPAR o Ingreso por habitación disponible, y ADR o tarifa promedio diaria, por sus siglas en inglés, Revenue per Available Room y Average Daily Rate, respectivamente.