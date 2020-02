Louvain-La-Neuve, Belgique, 21 février 2020 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui qu’elle a signé un contrat pour installer une solution compacte de protonthérapie Proteus®ONE à l’Hôpital Présidentiel Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto à Jakarta, en Indonésie. Le système de protonthérapie d’IBA fera partie du nouveau Centre pour la Médecine Nuclaire et la Radiothérapie de l’hôpital, qui sera principalement équipé par la société autrichienne VAMED Engineering GmbH en tant que contractant principal. Le contrat comprend un accord d’exploitation et de maintenance à court-terme et le projet est intégrallement financé. IBA a commencé à reconnaître des revenus de ce contrat sur son année fiscale 2019. En incluant cette commande, IBA a vendu neuf salles de protonthérapie en 2019.

Ce 24e contrat Proteus®ONE renforce davantage la position d’IBA en tant que leader des systèmes compacts de protonthérapie avec plus de 40% de part de marché sur ce segment.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a commenté: « Nous sommes ravis d’installer le premier centre de protonthérapie en Indonésie et d’accroitre encore la portée de la protonthérapie dans le monde. Avec 24 systèmes compacts vendus à ce jour, dont 11 sont déjà en opération, la solution Proteus®ONE d’IBA se démarque largement en tant que technonologie la plus avancée sur le marché. Par ailleurs, nos projets de recherches actuels visant à délivrer les technologies Spot Scanning Proton Arc Therapy ainsi que l’irradiation FLASH utilisant des protons, nous aideront à maintenir notre leadership technologique. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec le Centre pour la Médecine Nucléaire et la Radiothérapie à Jakarta en vue de rendre la protonthérapie accessible aux patients oncologiques en Indonésie.»

***Fin***

À propos de Proteus®ONE

Proteus®ONE est une solution unique de protonthérapie à Intensité Modulée (Intensity Modulated Proton Therapy) réellement compacte. Son environnement de traitement ouvert et ses temps d’installation courts en font la solution de premier choix pour un nombre croissant d’hôpitaux dans le monde. Le portique isocentrique ouvert facilite les soins et le confort des patients et améliore les procédures de positionnement.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1400 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

* Proteus®ONE est la marque déposée de Proteus 235.

À propos l’Hôpital Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto

Depuis 1819, l’Hôpital Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, aussi connu sous le nom d’Hôpital Présidentiel, est une institution médicale de référence non seulement à Jakarta mais également en Indonédie où il joue un rôle prédominant dans les prestations de soins de santé dans le pays. Il est devenu un des plus grands hôpitaux en Indonésie avec une surface de plus de 115 000m² au centre de Jakarta et plus de 845 lits.

L’hôpital est réputé pour ses excellentes infrastructures de diagnostic, ses centres de thérapies et sa clinique principale. Ses domaines d’excellence sont le Cardiovasculaire, les Neurosciences, l’Oncologie, l’Arthroscopie, l’Ophtalmologie et les soins de santé pour les femmes et les enfants.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet

Vice-Président Corporate Communication

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe