TRIOMPHEZ DES FORCES DU BIEN DANS ROGUE LORDS

Lesquin, le 21 février 2020 – NACON est heureux d’annoncer Rogue Lords, un nouveau jeu rogue-like co-développé par Cyanide et Leikir Studio. L’histoire de Rogue Lords se déroule dans une Nouvelle-Angleterre du XVIIème siècle lugubre où mortels et entités maléfiques se côtoient.

Rogue Lords inverse les rôles habituels et propose au joueur d’incarner le Diable qui, affaibli après une terrible défaite, cherche à retrouver ses pouvoirs. Son but est de propager à nouveau la corruption dans un monde déséquilibré par son absence. Pour accomplir ses sombres desseins, il dirige une équipe composée d’illustres Disciples du Mal tels que Bloody Mary, Dracula, la Dame Blanche ou encore le Baron Samedi.

Dans Rogue Lords, le joueur explore une carte en 3D et choisit sa manière de semer le chaos lors de nombreuses interactions avec d’autres personnages. Il engage également ses Disciples du Mal dans des combats au tour par tour ardus et utilise au mieux leurs compétences pour triompher des adversaires. En cas de défaite, la partie s’arrête. Le joueur perd alors la progression de ses personnages et doit recommencer un nouveau run. Il devra faire de meilleurs choix afin de trouver un équilibre qui lui évitera un nouvel échec. En dernier recours, le joueur peut faire appel aux pouvoirs spéciaux du Diable et tricher avec l’interface de jeu pour créer des retournements de situation inédits !





« Rogue Lords est un jeu que nous avons imaginé il y a plusieurs années avec Jérémie Monedero, le Game Director.», nous confie Camille Lisoir, Directrice Artistique chez Cyanide. « Nous sommes très heureux de voir le projet se concrétiser. Nous avons une synergie formidable avec la talentueuse équipe de Leikir Studio et nous avons hâte de vous faire découvrir notre univers diabolique.»

Disposant d’une direction artistique à la fois macabre et poétique, Rogue Lords sortira à l’automne 2020 sur PC, PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

À propos de Cyanide

Cyanide est un studio français de développement de jeux vidéo créé en 2000. Basé à Paris ainsi qu’à Montréal, il compte environ 100 personnes réparties sur les deux continents. Le studio est connu pour ses jeux de sport comme la populaire série Cycling Manager. Mais Cyanide a plus d’une corde à son arc puisqu’il est également l’auteur de Blood Bowl (sport/fantasy/RTS, 2009/2010/2012) l’adaptation du célèbre jeu de plateau de Games Workshop, de Game of Thrones (Action/RPG, 2012), ou encore d’Of Orcs and Men (Action/RPG, 2012, en collaboration avec Spiders). Depuis 2018, Bigben Interactive, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société.

À propos de Leikir Studio

Leikir Studio est spécialisé dans le développement de jeux PC / Consoles. Avec une équipe amoureuse des jeux à système et des directions artistiques stylisées, le studio produit des jeux à destination des core et hardcores gamers.

