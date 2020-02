Charenton-le-Pont (21 février 2020) – A la 3ème Conférence ministérielle mondiale, qui s’est tenue les 19 et 20 février à Stockholm, Essilor a attiré l’attention sur l’importance de la bonne vision dans les efforts pour atteindre les Objectifs 2030 des Nations Unies en matière de sécurité routière. Essilor va rejoindre le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSF) en effectuant une donation de 200 000$. Le leader mondial de l'optique ophtalmique a également pris l’engagement de contribuer au Fonds de manière innovante en fournissant 1 million de lunettes de vue et de lunettes de soleil destinées à des usagers de la route défavorisés, à l’étude par le Fonds.

Chaque jour, 3 700 personnes dans le monde perdent la vie dans des accidents de la route. Ils sont devenus aujourd’hui la première cause de décès chez les enfants et jeunes adultes âgés de 5 à 291 ans, Leur nombre n’a cessé d’augmenter ces dernières années à mesure que la mobilité se développe dans le monde entier. La 3ème Conférence ministérielle mondiale a rassemblé à Stockholm les 19 et 20 février, de nombreux représentants de gouvernements, ainsi que des acteurs publics et privés engagés à œuvrer ensemble pour atteindre les objectifs mondiaux à l’horizon 2030 sur les enjeux de sécurité routière, une démarche essentielle pour atteindre les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Jusqu’à 90% de l’information nécessaire sur la route passe par la vue. Une bonne vision est donc essentielle pour que les conducteurs, les motards, les cyclistes et les piétons prennent des décisions sûres et appropriées sur la route. Et pourtant, une personne sur trois souffre encore d’une mauvaise vision non corrigée. Un problème souvent dû à un manque de sensibilisation ou un accès limité aux soins visuels dans de nombreuses parties du monde.

Essilor va rejoindre le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSF) en effectuant une donation de 200 000$. Le groupe a également pris l’engagement de contribuer au Fonds de manière innovante en fournissant 1 million de lunettes de vue et de lunettes de soleil destinées à des usagers de la route défavorisés, à l’étude par le Fonds. En s'associant à l'UNRSF, Essilor mettra à profit son expertise en matière de santé visuelle pour contribuer à une mobilité plus sûre dans le monde entier et continuera d’innover pour apporter les solutions permettant de diagnostiquer, corriger, protéger et améliorer la vision de tous les usagers de la route.

S’adressant aux décideurs réunis lors du déjeuner ministériel, Laurent Vacherot, CEO d'Essilor International, a rappelé : « Dans un monde où la mobilité ne cesse de croître, cet engagement contribuera à améliorer la vie des populations en améliorant leur sécurité sur la route, en ligne avec notre ambition d’éradiquer la mauvaise vision dans le monde d'ici 2050. Pour ce faire, Essilor utilisera sa voix et son expertise pour sensibiliser le public à ce sujet crucial et donner accès à des solutions pour corriger et protéger la vue. »

« Une bonne vision est essentielle pour la sécurité routière. Sans elle, nous nous mettons nous-même en danger sur la route ainsi que tous les autres usagers. En répondant aux besoins visuels de tous les usagers de la route, nous contribuons à rendre les routes du monde plus sûres et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies pour un avenir meilleur », a expliqué Jayanth Bhuvaraghan, Chief Mission Officer d'Essilor et d'EssilorLuxottica.

La décision d’Essilor de rejoindre le UNRSF est une étape majeure dans l’engagement de l’entreprise pour une mobilité sûre, après la signature en 2017 du partenariat avec la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) pour mener ensemble la lutte contre la mauvaise vision sur la route.



À propos du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSF) La création en Avril 2018 du UNRSF comme un Multi-Partner Trust Fund de Nations Unies a constitué une étape historique dans la lutte pour la sécurité routière, conformément à la résolution 70/260 adoptée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en avril 2016. L'UNRSF vise à créer la dynamique nécessaire pour engager les acteurs publics et privés afin d’agir efficacement sur les leviers qui peuvent améliorer la sécurité routière, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu.

A propos d’Essilor

Essilor International est le numéro un mondial de l’optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est d’améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d’euros par an à la recherche et à l’innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, Eyezen™, Xperio®, Foster Grant®, Bolon™ et Costa®. Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.

Essilor International est une filiale d’EssilorLuxottica. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext à Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes et symboles : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL : FP.

