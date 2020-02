February 21, 2020 07:56 ET

Bestyrelsen for Investeringsforeningen HP Invest har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for foreningen.

Afkastudviklingen i foreningens afdelinger blev positiv i 2019, og afkastene var på niveau med eller højere end ledelsens forventning primo året. Uventet kraftigt rentefald og en merrente på realkreditobligationer medførte den positive afkastudvikling i foreningens afdelinger i 2019. Indsnævring af realkreditspændet øgede afkastene, mens stigende udtrækning dæmpede afkastudviklingen i året.

For det kommende år skønner foreningens ledelse et afkast på omkring nul procent i afdeling Korte Danske Obligationer og beskedne positive afkast i foreningens to øvrige afdelinger.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen HP Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

