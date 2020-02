Victoria Properties A/S indgår market marker-aftale med Lago Kapital Ltd.

Ifølge aftalen vil Lago Kapital Ltd. afgive bud og udbud på Victoria Properties A/S' aktie indenfor NASDAQ OMX Copenhagens rammer for likviditetsudbud. Spread mellem bud og udbud må maksimalt være 4 procent baseret på budprisen. Lago Kapital Ltd. skal i forbindelse med aftalen sikre, at der løbende er bud og udbud for Victoria Properties A/S aktier for mindst kr. 20.000. Intentionen med aftalen er at fremme likviditeten i Victoria Properties A/S' aktier.

Lago Kapital Ltd. forpligtiger sig i aftalen til at sikre bud og udbud for Victoria Properties A/S aktier i Nasdaq Københavns handelssystem hver handelsdag, og i minimum 85 procent af tiden i løbet af den daglige handel.

Aftalen træder i kraft den 24/02-2020. Aftalen har en 3 måneders bindingsperiode, hvorefter den kan opsiges med en måned varsel.





Yderligere oplysninger:

Victoria Properties A/S

Rasmus Bundgaard

Adm. direktør



Telefon +45 28 10 39 87