Antwerpen, Belgien, Februar 21, 2020: Die VGP-Stiftung, eine eingetragene belgische Privatstiftung, die von VGP, einem führenden europäischen Entwickler, Betreiber und Eigentümer hochwertiger Logistik- und Gewerbeimmobilien gegründet wurde, hat heute die Ernennung von Olaf Tschimpke als neues Vorstandsmitglied bekannt gegeben. In seiner Funktion wird Herr Tschimpke Projekte im Bereich Umweltschutz betreuen, einem der drei Schwerpunkte der VGP-Stiftung.

Nach der Ernennung von Jan Van Geet, dem CEO von VGP, in den Vorstand der Stiftung, verstärkt Olaf Tschimpke als weiteres Mitglied das Gremium. Die Stiftung wurde 2019 gegründet, um europäische Projekte zu finanzieren, die die Bildung von Kindern und Jugendlichen, den Erhalt und Schutz unserer Umwelt sowie den Schutz des europäischen Kulturerbes fördern. Sie agiert vollkommen eigenständig und unabhängig vom operativen Geschäft von VGP.

Jan Van Geet betont: "Wir sind sehr stolz darauf, die Ernennung von Olaf in den Stiftungsrat der VGP bekannt zu geben. Seine Erfahrung, seine nachweislichen Erfolge und sein unerschütterliches Engagement für den Umweltschutz werden für den zukünftigen Erfolg der Stiftung von außerordentlichem Wert sein. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können".

"Ich freue mich sehr, nun ein Teil der VGP-Stiftung zu sein", erklärt Olaf Tschimpke. "Der Schutz der Umwelt und der gefährdeten Arten ist heute wichtiger denn je. Unternehmen tragen hier eine besondere Verantwortung für den Schutz und die Erhaltung der Umwelt und können einen wichtigen Beitrag zu leisten. Ich möchte mein Fachwissen für den nachhaltigen Erfolg der von der VGP-Stiftung geförderten Projekte einsetzen.“

Der Vorstand der Stiftung entscheidet nach eigenem und vollem Ermessen über Förderentscheidungen und beaufsichtigt deren Umsetzung.

Herr Tschimpke ist derzeit Vorsitzender der Internationalen Stiftung Naturschutz des NABU. Sie wurde 2009 vom NABU (Naturschutzbund Deutschland), Deutschlands größtem Natur- und Artenschutzverband, gegründet und hat den weltweiten Schutz des Naturerbes zum Ziel. Im Mittelpunkt der internationalen Projektförderung der Stiftung stehen der Klimaschutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Tschimpke war bis 2019 Präsident des NABU und von 2012 bis 2019 stellvertretender Vorsitzender des Rates für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung.

Über die VGP Stiftung

Die VGP-Stiftung wurde 2019 von VGP NV, einem führenden europäischen Entwickler, Betreiber und Eigentümer hochwertiger Logistik- und Gewerbeimmobilien gegründet und ist eine eingetragene belgische Privatstiftung unter der Nummer 0735.540.607. Die VGP Gruppe hat sich verpflichtet, ca. 1-2% ihres Jahresgewinns in die VGP-Stiftung einzubringen. Die Stiftung fokussiert sich auf drei Hauptbereiche: die Unterstützung der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Not, den Schutz und Erhalt der Umwelt sowie den Schutz von europäischen Kulturgütern und Kulturstätten.

