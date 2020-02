Persbericht





Antwerpen, België, 21 februari 2020: De VGP Foundation, een geregistreerde Belgische privéstichting opgericht door VGP, een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigde vandaag de benoeming aan van Olaf Tschimpke als nieuw lid van de Raad van Bestuur. In zijn rol zal de heer Tschimpke toezicht houden op projecten met betrekking tot de bescherming van het milieu, een van de drie belangrijkste aandachtsgebieden voor de VGP Foundation.

Olaf Tschimpke treedt toe tot het bestuur van de VGP Foundation na de benoeming van Jan Van Geet, CEO van VGP, tot de Raad van Bestuur. De stichting is in 2019 opgericht om Europese projecten te financieren die het onderwijs aan kinderen en jongeren, het behoud en de creatie van biosferen en de bescherming van het Europese culturele erfgoed ondersteunen. Zij handelt in volledige vrijheid en onafhankelijk van de operationele activiteiten van VGP.

Jan Van Geet, Chief Executive Officer van VGP en directeur van de Stichting VGP, zei: "We zijn erg trots om de benoeming van Olaf in het bestuur van de VGP Foundation aan te kondigen. Zijn ervaring, bewezen staat van dienst en onwrikbare inzet voor de bescherming van het milieu zullen van onschatbare waarde zijn voor het toekomstige succes van de stichting. Ik kijk uit naar wat we samen kunnen bereiken."

"Ik ben erg enthousiast om lid te worden van de VGP Foundation", zegt Olaf Tschimpke. "De bescherming van het milieu en bedreigde diersoorten is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Bedrijven dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bescherming en het behoud van het milieu. Tegelijkertijd hebben zij talrijke mogelijkheden om een belangrijke bijdrage te leveren. Ik wil graag mijn expertise inzetten om bij te dragen aan het duurzame succes van projecten die door de VGP Foundation worden gesteund", voegde hij eraan toe.

De raad van bestuur van de stichting beslist naar eigen en volledige discretie over de financieringsbesluiten en houdt toezicht op de uitvoering.

De heer Tschimpke is momenteel voorzitter van de NABU International Nature Conservation Foundation. Opgericht in 2009 door de NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union), Duitslands grootste vereniging voor natuur- en biodiversiteitsbehoud, heeft het als doel het natuurlijk erfgoed wereldwijd te beschermen. De internationale projectfinanciering van de stichting is gericht op de bescherming van het klimaat en het behoud van de biologische diversiteit. Tot 2019 was Tschimpke voorzitter van de NABU en van 2012 tot 2019 plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor Duurzame Ontwikkeling van de Duitse Bondsregering.

Over VGP Foundation

De VGP Foundation werd in 2019 opgericht door VGP NV, een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed en is een geregistreerde Belgische privéstichting onder nummer 0735.540.607. VGP heeft zich geëngageerd om ongeveer 1-2% van haar jaarlijkse winst bij te dragen aan de VGP Foundation. De stichting richt zich op drie belangrijke gebieden: het ondersteunen van het onderwijs voor kinderen en jongeren in nood, het behoud en de creatie van biosferen en natuurbeschermingszones en de bescherming van Europese cultuurgoederen en erfgoedsites.

Voor meer informatie: www.vgp-foundation.eu

Contact

VGP Foundation

Mevr. Veerle Cools

Tel + 32 (3) 289 14 35

info@vgp-foundation.eu



Bijlages