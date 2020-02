ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Käesoleva finantsaasta esimene poolaasta (2019. aasta 2. pa) möödus ettevõttele edukalt. Käibe langusele vaatamata, suutsime väga oluliselt parandada kogukasumlikkust ja kapitali efektiivsust.

Grupi konsolideeritud EBITDA aruandeperioodil oli 2,8 miljonit eurot, kasvades 48% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutas enim bioloogiliste varade ümberhindlus. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 2,9 miljonit eurot (2. pa 2018: 3,5 miljonit eurot). Puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot, mis on pea kolm korda kõrgem eelmise aasta sama perioodi puhaskasumist (2. pa 2018: 0,4 miljonit eurot).

2019. aasta teist poolaastat iseloomustas lõhe- ja forelli turuhindade enam kui 8%-line langus, millest tulenevalt tekkis Soome jaekettidel ootus private label´i segmendis suitsutatud toodete hindade langetamiseks. Kasumlikkuse säilitamise eesmärgil otsustasime selleks perioodiks pakkumist kuum- ja külmsuitsutatud toodete osas Soome turul jaekettides vähendada. Suitsutatud toodete käibe vähenemise suutsime osaliselt asendada kala ja kalafilee ning muude kalatoodete müügiga. 2020. aasta esimesel poolaastal on suitsutatud toodete private label´i segmendi hinnatase taastumas ning jätkame tarnetega eelmise aastaga võrreldaval tasemel.

PRFoodsi üks põhifookus on olnud äritegevuse rahavoogude parandamine, mis kajastub 2019. aasta 2. pa äritegevuse positiivses rahavoos summas 4,5 miljonit eurot võrreldes 2,7 miljoni euroga eelmise aasta samas perioodis. Ettevõtte netovõlgnevus oli 17,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2019 (30.12.2018: 20,0 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 30.12.2019 negatiivne 3,5 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,2 miljoni eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena.

Jätkame Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste ühendamist ning sünergiate loomist, eriti tootearenduses ja müügis nii kodu- kui eksportturgudel. Soome ettevõtete Heimon Kala ja Trio Trading juriidiline ühinemine toimus 31.01.2020, millega kaasnes ettevõtte juhtkonna ja peamiste ärifunktsioonide tsentraliseerimine. Eestis oleme lansseerinud Soome-Eesti ühisbrändi – Heimon Kala ning esimest korda sisenesime Saaremaal kasvatatud vikerforelliga Eesti jaeturule. Lähiaastatel on tootearenduse prioriteet omakasvatatud kala väärindamisel.

Kalakasvatuse osas oleme saanud Rootsist positiivse vastuse olemasolevate kasvanduste laiendamiseks. Eestis tegeleme nii olemasoleva kasvanduse suurendamise kui uute kasvatuslubade taotlemisega. Selleks jätkame vajalike ettevalmistuste tegemist, mille tulemusel saaksime suurendada oma kalakasvandustest pärit kvaliteetse tooraine mahtu.

John Ross Jr´i uuendatud brändi lansseerimine algas eelmise kvartali lõpus ning järgnevates perioodides ootame uue brändi käibe kasvu Suurbritannia turul.

Ettevõte on jätkuvalt keskendunud keskkonnasäästliku tootmise tõhustamisele, mis hõlmab nii tooraine kasutamist, energiaallikaid kui pakkematerjale.

Ohumärkidena peame välja tooma teravnenud konkurentsi Soome turul ning sellest tulenevalt jaetoodete hinnalanguse võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti kalatööstust tabanud listeeriaskandaal mõjutas siinse jaeturu kogumahtu märkimisväärselt, kuid PRFoodsi müügile see suurt mõju ei avaldanud tulenevalt Eesti turu väikesest osakaalust ettevõtte kogukäibes. Listeeriaskandaali taustal võime kinnitada, et PRFoodsi ettevõtted on läbinud kõik täiendavad kontrollid edukalt ning Grupi tootmisüksused omavad kvaliteedijuhtimise rahvusvahelisi sertifikaate. Lisaks auditeerivad meie tehaseid regulaarselt suuremad lepingupartnerid ja need auditid on läbitud pea maksimaalsete tulemustega. Suurimat rolli mängibki siin meie ettevõtete sisemine kvaliteedijuhtimine sh oma laboratooriumites igapäevaselt läbiviidavad kontrollid alates tooraine ostust kuni toote tehasest väljastamiseni ning töötajate professionaalsus.

31.01.2020 jõustunud Brexit´il meie Suurbritannia ettevõtetele käesoleval finantsaastal mõju ei ole, kuid pole selge milliseks kujuneb selle pikaajaline mõju pärast üleminekuperioodi lõppu.

Samuti on ebaselge, kas ja milline on pikaajaline mõju koroonaviirusel kaupade ekspordile. 2020. aasta alguses oli märgata nõudluse vähenemist ning samuti muutus keerulisemaks lõhehinna prognoosimine olukorras, kus lõhetootjate tarned Aasiasse on takistatud.

Käesoleval kalendriaastal on planeeritud suuremad tehaste kaasajastamised Eestis ja Soomes ning samuti muudatused tooteportfellis, mis võivad tuua kaasa lühiajalise käibe ja kasumi vähenemise võrreldes eelneva perioodiga.

Arvestades eeltoodut ning suurenenud maailmamajanduse riske, loobub PRFoods eelmise majandusaasta lõpus tehtud käibe ja kasumi prognoosist käesoleva finantsaasta kohta. Juhul, kui ettevõte otsustab välja anda uuendatud prognoosi, tehakse selle kohta vastav teade.

Positiivse poole pealt soovime välja tuua, et PRFoods viis edukalt lõpule võlakirjade mitteavaliku emissiooni 2020. aasta alguses, mille tulemusel 9 miljoni euro ulatuses lühiajalisi kohustusi muutus pikaajaliseks vabastades lühiajalisi rahavooge ca 2 miljoni euro võrra aastas. 2020. aasta 1. kvartalis kavatseb ettevõte läbi viia ka võlakirjade täiendava avaliku emissiooni.

Järgnevate perioodide eesmärkide saavutamiseks on Grupp tugevdanud juhtkonda nii tootearenduse kui finantsjuhtimise osas. Meie kollektiiv on teinud tulemusrikast tööd ettevõtte arendamisel ja kasumlikkuse parandamisel. PRFoodsi bilanss, tootmis- ja kliendibaas on tugev ning vaatame ootusrikkalt tuleviku poole.

Suurte muutuste läbiviimine on alati keeruline ettevõtte töötajatele ning ma olen väga tänulik, et meie kollektiiv on entusiastlikult kaasa tulnud muudatustega ja andnud endast parima.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 4kv 2019 3kv 2019 2kv 2019 1kv 2019 4kv 2018 3kv 2018 2kv 2018 Müügitulu 25,4 19,3 21,5 18,1 26,7 19,4 22,1 Brutokasum 4,3 2,6 2,1 2,1 4,7 3,0 1,8 EBITDA äritegevusest 2,1 0,7 0,3 0,2 2,4 1,1 -0,2 EBITDA 1,4 1,5 0,3 -0,5 0,8 1,1 0,3 EBIT 0,7 1,0 -0,3 -1,0 0,2 0,6 -0,2 EBT 0,6 0,8 -0,4 -1,2 0,0 0,4 -0,5 Puhaskasum (-kahjum) 0,5 0,6 -0,6 -1,2 0,2 0,1 -1,1 Brutomarginaal 17,0% 13,4% 9,8% 11,7% 17,7% 15,2% 7,9% Äritegevuse EBITDA marginaal 8,4% 3,8% 1,4% 1,1% 9,1% 5,4% -1,1% EBITDA marginaal 5,3% 7,6% 1,4% -2,5% 2,9% 5,8% 1,2% EBIT marginaal 2,9% 5,0% -1,2% -5,6% 0,9% 3,0% -1,1% EBT marginaal 2,2% 3,9% -2,0% -6,5% 0,1% 1,8% -2,3% Puhaskasumi marginaal 2,0% 2,9% -3,0% -6,6% 0,8% 0,7% -5,1% Tegevuskulude suhtarv 12,5% 13,4% 11,7% 14,1% 11,2% 13,5% 12,0%

BILANSS

mln EUR 31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019 31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018 Netovõlgnevus 17,8 19,9 20,5 18,7 20,0 21,9 18,1 Omakapital 23,3 22,8 21,9 23,3 24,2 24,1 23,3 Käibekapital -3,5 -3,0 -3,1 -1,6 1,0 2,0 2,8 Varad 60,5 62,4 62,5 63,5 65,5 64,5 65,5 Likviidsuskordaja 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x 1,1x 1,1x Omakapitali suhtarv 38,5% 36,5% 35,0% 36,7% 37,0% 37,4% 35,6% Finantsvõimendus 43,3% 46,6% 48,3% 44,5% 45,2% 47,6% 43,7% Võlakordaja 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x Netovõlg / EBITDA 5,3x 5,4x 5,1x 5,4x 5,1x 3,8x 3,1x Omakapitali tootlus -3,2% -4,5% -6,5% -8,2% -4,0% 0,1% 0,2% Varade tootlus -1,2% -1,6% -2,3% -3,0% -1,5% 0,0% 0,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 31.12.2019 31.12.2018 30.06.2019 VARAD Raha ja ekvivalendid 2 680 4 910 2 583 Nõuded ja ettemaksed 6 342 6 470 5 300 Varud 9 104 11 553 11 980 Bioloogilised varad 4 354 4 719 4 924 Käibevara kokku 22 480 27 652 24 787 Edasilükkunud tulumaksuvara 66 49 41 Pikaajalised finantsinvesteeringud 217 134 202 Materiaalne põhivara 14 444 14 569 14 535 Immateriaalne vara 23 286 23 046 22 969 Põhivara kokku 38 013 37 798 37 747 VARAD KOKKU 60 493 65 450 62 534 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlakohustused 12 505 14 224 13 502 Võlad ja ettemaksed 13 301 12 184 14 105 Sihtfinantseerimine 188 241 234 Lühiajalised kohustused kokku 25 994 26 649 27 841 Võlakohustused 7 945 10 706 9 540 Võlad ja ettemaksed 190 519 190 Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 070 2 094 2 010 Sihtfinantseerimine 981 1 257 1 087 Pikaajalised kohustused kokku 11 186 14 576 12 827 KOHUSTUSED KOKKU 37 180 41 225 40 668 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 167 -70 -214 Jaotamata kasum (-kahjum) 1 108 2 130 66 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 22 680 23 465 21 257 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 633 760 609 OMAKAPITAL KOKKU 23 313 24 225 21 866 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 60 493 65 450 62 534

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 2kv 2019/2020 2kv 2018/2019 6k 2019/2020 6k 2018/2019 Müügitulud 25 374 26 729 44 703 46 122 Müüdud kaupade kulu -21 049 -22 011 -37 796 -38 448 Brutokasum 4 325 4 718 6 907 7 674 Tegevuskulud -3 169 -2 996 -5 767 -5 619 Turundus- ja müügikulud -2 146 -2 084 -3 938 -3 927 Üldhalduskulud -1 023 -912 -1 829 -1 692 Muud äritulud/-kulud 206 136 334 303 Bioloogiliste varade ümberhindlus -622 -1 628 224 -1 555 Ärikasum (-kahjum) 740 230 1 698 803 Finantstulud/-kulud -190 -213 -393 -435 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) 550 17 1 305 368 Tulumaks -54 205 -239 -4 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 496 222 1 066 364 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 529 130 1 042 229 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -33 92 24 135 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku 496 222 1 066 364 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 66 -101 381 -77 Kokku koondkasum (-kahjum) 562 121 1 447 287 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 595 29 1 423 152 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -33 92 24 135 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku 562 121 1 447 287 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,02 0,00 0,04 0,00 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,02 0,00 0,04 0,00

