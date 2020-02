MONTRÉAL, 21 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui qu’elle a déposé son rapport annuel de 2019 au moyen du formulaire 40-F auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »).



Le formulaire 40-F de Gildan comprend la notice annuelle et le rapport de gestion de l’entreprise de 2019, ainsi que les états financiers consolidés audités pour l’exercice ayant pris fin le 29 décembre 2019. Ce formulaire est disponible dans la section Investisseurs du site Web de l’entreprise, à l’adresse www.gildancorp.com, ainsi que sur le site Web de la SEC, soit à l’adresse www.sec.gov/edgar.shtml. De plus, Gildan a déposé son rapport de gestion, sa notice annuelle et ses états financiers consolidés audités auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. On peut également les consulter à l’adresse www.sedar.com. Les actionnaires de Gildan pourraient recevoir une copie papier du formulaire 40-F (incluant les états financiers consolidés audités) sans frais, à la demande.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammer™, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs via leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Avec environ 53 000 employés à l’échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’oeuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentiqueMC intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com .