紐約, Feb. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣布代表從 2015 年 3 月 10 日至 2020 年 1 月 13 日期間 (包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」） 購入 Sasol Limited（NYSE：SSL）股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 4 月 6 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=opera-limited&id=2171 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=opera-limited&id=2171

根據該訴訟，在整個「集體訴訟期間」，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或遺漏了以下內容：（1）Sasol 對查爾斯湖化工項目（Lake Charles Chemicals Project =“LCCP”）沒有進行充分盡責的調查，也未能解決多個問題，以及項目的實際成本； （2）LCCP 的建設和營運因此受到管制鬆懈、延誤、成本上升和技術問題的困擾； （3）Sasol 的高層管理人員加劇了這些問題，他們在針對 LCCP 和項目監督的財務報告中進行了不正當及不道德的行為； （4）所有上述情況都有可能使 LCCP 的價格大大高於所披露的價格，並對公司的財務業績造成負面影響； 以及（5）因此，公司在所有相關時間的公開聲明均為虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可做缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。