紐約, Feb. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2018 年 4 月 25 日至 2020 年 1 月 9 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 4 月 13 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽： http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=six-flags-entertainment-corporation&id=2176 或致電 Sophie Zhang（免費電話： 800-991-3756)，或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的信息。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=six-flags-entertainment-corporation&id=2176

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或者遺漏了：（1）在中國與 Riverside 合作開發公園的延誤並不是「短期的」，並且對長期機會產生了重大影響；（2）Riverside 陷入嚴重的財困，且沒有足夠資源按時完成與 Six Flags 合作的項目； 以及（3）因此，公司在所有相關時間的公開聲明均為重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可做缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。