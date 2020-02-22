紐約, Feb. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 11 月 13 日至 2020 年 1 月 31 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Luckin Coffee Inc. (NASDAQ: LK) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 4 月 13 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=luckin-coffee-inc&id=2174 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=luckin-coffee-inc&id=2174

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或者遺漏了（1）Luckin 的某些財務業績指標都被誇大，包括每間商店的每日銷售額、每件商品的淨售價、廣告費用和「其他產品」的收入貢獻； （2）Luckin 的財務業績誇大了公司的財務狀況，故此業績並不可靠； 而（3）因此，公司在所有相關時間的公開聲明均為重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可做缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。