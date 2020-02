TORONTO, Feb. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sin granskade resultatrapport för året som slutade den 31 december 2019.



Bolagets konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 31 december 2019, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com . Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Under det fjärde kvartalet av 2019 genererade bolaget intäkter på 22,7 miljoner USD, en justerad EBITDA på 4,7 miljoner USD och en justerad nettoförlust före extraordinära engångsposter på 4,2 miljoner USD eller 0,05 USD i förlust per aktie.

För helåret 2019 genererade Mandalay intäkter på 107,8 miljoner USD och en justerad EBITDA på 18,8 miljoner USD. Bolaget redovisade en konsoliderad nettoförlust för året på 18,6 miljoner USD, eller 0,23 USD per aktie. Av den konsoliderade nettoförlusten var 5,0 miljoner USD relaterade till en icke kontant nedskrivning av flera av företagets tillgångar utanför kärnverksamheten.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterar, ”Som vi redan tidigare har rapporterat var 2019 ett år av utmaningar och övergångar för bolaget. Vi har byggt företagets framtid och skapat grunden för kommande perioder med hållbar tillväxt och lönsamhet när vi går in i höghaltiga områden i varje gruva.”

Duffy fortsätter, ”Bolagets finansiella resultat 2019 påverkades negativt av operativa utmaningar i Brunswick-ådern vid Costerfield. Trots detta medförde det fjärde kvartalet 2019 betydande förbättringar i halterna av bearbetat material när produktionen från Youle-ådern ökade med i genomsnitt 6,9 g/t guld och 3,6 % antimon under kvartalet och 8,5 g/t guld och 3,9 % antimon under december. Till följd av detta genererade fjärde kvartalet 2019 10,4 miljoner USD i intäkter, en förbättring på 46 % jämfört med föregående kvartal. Bolaget är motiverat av de halter som hittills hittats i Youle, som bekräftar att ådern är mycket höghaltig och kan komma att bli en katalysator för betydande förbättringar vid Costerfield.”

Duffy fortsätter, ”Vid Björkdal behöll gruvan sin stabila produktion och försäljning, och genererade 23,0 miljoner USD i justerad EBITDA för 2019. De högre nivåerna av sålda uns och starkare realiserade guldpriser bidrog till ökningen av intäkterna år för år. Betydande framsteg gjordes vid anläggningen för att minska de totala kostnaderna. Kontantkostnaden och sammanlagda kostnader för helåret 2019 uppgick till 945 USD respektive 1 205 USD per producerat uns guld, en minskning med cirka 18 % för båda jämfört med 2018. Detta åstadkoms främst genom en ökad produktion och realiserade kostnadsbesparingar.”

Duffy fortsätter, ”Dessutom slutförde företaget transaktioner på sina tillgångar utanför kärnverksamheten under 2019 med målet att tillföra värde och minimera eller eliminera skötsel- och underhållskostnader, inklusive optionsavtal för Cerro Bayo och Challacollo, försäljningen av Challacollo-koncessioner till tredje part och försäljningen av Ulu-projektet i Nunavut. Lupin kommer att stängas helt, vilket finansieras av den befintliga landåtervinningsåtgärden.”

Duffy avslutar, ”Mandalay avslutade året med en kassabehållning på 24,5 miljoner USD. Bolaget fortsätter att engagera sig och arbeta aktivt för långsiktiga alternativ för skuldomstrukturering för att lindra de kortfristiga återbetalningsskyldigheterna på sina nuvarande anläggningar. Mandalay har påbörjat samtal med långivare om en ny kreditfacilitet. Vi räknar med att ha ett tillkännagivande till marknaden om detta i sinom tid.”

Finansiell sammanfattning för fjärde kvartalet och helåret 2019

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader och året som slutade den 31 december 2019 och 2018:

Three months

ended

December 31,

2019 Three months

ended

December 31,

2018 Year

ended

December 31,

2019 Year

ended

December 31,

2018 $’000 $’000 $’000 $’000 Revenue 22,737 22,711 107,795 112,168 Cost of sales 17,034 23,799 83,623 92,990 Adjusted EBITDA* 4,732 (1,893 ) 18,804 13,311 Income from mine ops before depreciation, depletion 5,703 (1,088 ) 24,172 19,178 Adjusted net loss before special items* (4,224 ) (11,475 ) (10,403 ) (20,523 ) Consolidated net loss (5,328 ) (31,299 ) (18,649 ) (63,718 ) Capital expenditure (10,225 ) (15,997 ) (37,969 ) (51,284 ) Total assets 258,592 237,703 258,592 237,703 Total liabilities 146,840 141,567 146,840 141,567 Adjusted net loss per share* (0.05 ) (0.25 ) (0.13 ) (0.45 ) Consolidated net loss per share** (0.07 ) (0.69 ) (0.23 ) (1.41 )

*Justerad EBITDA, justerad nettoförlust före extraordinära engångsposter och justerad nettoförlust per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande”.

**Som ett resultat av en aktiekonsolidering den 2 juli 2019 har bolaget omarbetat antalet stamaktier och resultat (förlust) per aktie för alla tidsperioder som presenteras.

Under fjärde kvartalet 2019 sålde Mandalay 2 171 färre guldekvivalenta uns jämfört med fjärde kvartalet 2018. Bolagets realiserade guldpris ökade med 12 % jämfört med fjärde kvartalet 2018, medan det realiserade antimonpriset minskade med 26 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 22,7 miljoner USD under fjärde kvartalet 2019 var i linje med fjärde kvartalet 2018.

Kontantkostnaden per uns på 1 128 dollar USD minskade med 14 % under fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av försäljningskostnaderna. Försäljningskostnader under det fjärde kvartalet av 2019 jämfört med det fjärde kvartalet av 2018 var 2,6 miljoner USD lägre vid Costerfield och 4,3 miljoner USD lägre vid Björkdal. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader låg i stort sett i linje mellan kvartalen.

Mandalay genererade 4,7 miljoner USD i justerat EBITDA under fjärde kvartalet 2019 jämfört med 1,9 miljoner i justerat EBITDA under fjärde kvartalet 2018. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 5,3 miljoner USD under det fjärde kvartalet av 2019, mot en förlust på 31,3 miljoner USD under det fjärde kvartalet av 2018.

Mandalay avslutade 2019 med 24,5 miljoner USD i likvida medel (inklusive 15,0 miljoner USD i bundna likvida medel).

Rörelsesammandrag för fjärde kvartalet och helåret 2019

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna och året som slutade den 31 december 2019 och 2018:





Three months

ended December 31, 2019 Three months

ended December 31, 2018 Year

ended December 31, 2019 Year

ended December 31, 2018 $’000 $’000 $’000 $’000 Björkdal Gold produced (oz) 10,990 10,482 51,498 45,721 Cash cost* per oz gold produced 1,071 1,497 945 1,159 All-in cost* per oz gold produced 1,314 1,794 1,205 1,452 Capital development 1,441 2,229 6,939 10,199 Property, plant and equipment purchases 3,408 7,906 10,162 15,844 Capitalized exploration 768 266 1,472 1,823 Costerfield Gold produced (oz) 4,749 4,948 15,258 21,610 Antimony produced (t) 684 561 2,032 2,173 Gold equivalent produced (oz) 7,604 8,691 25,161 35,849 Cash cost* per oz gold eq. produced 1,083 962 1,313 961 All-in cost* per oz gold eq. produced 1,453 1,391 1,742 1,407 Capital development 3,776 2,478 13,967 10,243 Property, plant and equipment purchases 349 1,498 3,422 6,959 Capitalized exploration 461 1,141 1,776 5,243 Consolidated Gold equivalent produced (oz) 18,594 19,173 76,659 81,568 Cash cost* per oz gold eq. produced 1,128 1,311 1,133 1,148 All-in cost* per oz gold eq. produced 1,449 1,709 1,467 1,537 Capital development 5,217 4,707 20,906 20,442 Property, plant and equipment purchases 3,757 9,404 13,584 22,803 Capitalized exploration** 1,251 1,886 3,479 8,039

*Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

**Inkluderar aktiverade prospekteringskostnader som rör andra tillgångar utanför kärnverksamheten.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 10 990 uns guld under fjärde kvartalet 2019 till en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 1 071 USD/uns respektive 1 314 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 1 497 USD/uns respektive 1 794 USD/uns under fjärde kvartalet 2018.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 4 749 guldekvivalenta uns och 684 ton antimon för 7 604 guldekvivalenta uns under fjärde kvartalet 2019. På grund av den lägre mängden producerad guldekvivalent steg kontantkostnaden och den sammanlagda kostnaden vid Costerfield till 1 083 USD/uns respektive 1 453 USD/uns jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 962 USD/uns respektive 1 391 USD/uns under fjärde kvartalet 2018.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Den 8 oktober 2019 ingick bolaget ett bindande optionsavtal med Equus Mining (”Equus”) om en möjlig försäljning av Cerro Bayo-gruvan i Chile. Undertecknandet av detta avtal hade ingen inverkan på det redovisade värdet för Cerro Bayo-gruvan den 31 december 2019. Se pressmeddelandet från den 8 oktober 2019.

Ingen produktion skedde vid Cerro Bayo under 2019 och gruvan var fortsatt under skötsel och underhåll under perioden. Under det fjärde kvartalet 2019 spenderade företaget 0,6 miljoner USD på skötsel- och underhållskostnader vid Cerro Bayo jämfört med 5,7 miljoner USD (som inkluderar 5,1 miljoner USD för nedskrivning av förbrukningsvaror) under det fjärde kvartalet 2018.

Lupin och Ulu, Kanada

Skötsel- och underhållskostnaderna på Lupine och Ulu uppgick till 0,1 miljoner USD under fjärde kvartalet som slutade 31 december 2019, och motsvarande på ett ungefär de föregående åren. Kostnader för återställning vid Lupin samt skötsel- och underhållskostnaderna vid Ulu uppgick till 0,2 miljoner USD under fjärde kvartalet 2019 jämfört med 1,5 miljoner USD under fjärde kvartalet 2018. För året som slutade den 31 december 2019 uppgick utgifterna för återställning till 1,9 miljoner USD jämfört med 4,3 miljoner USD under föregående år.

Den 24 december 2019 sålde bolaget Ulu-gruvan till Blue Star Gold Corporation och fick sin slutbetalning på 450 000 CAD (total försäljningsintäkt på 950 000 CAD före försäljningen av sin andel i Blue Star). Som en del av försäljningen identifierade företaget en indikator på nedskrivning för Ulu baserat på försäljningsvärdet med avdrag för avyttringskostnader. Under 2019 redovisades en nedskrivning på 1,0 miljoner USD.

Till följd av utövandet av undertecknandet av optionsavtalet för Ulu identifierade bolaget en indikator på nedskrivning för Lupin-gruvan, som ligger nära Ulu-egendomen. Bolaget har värderat tillgången till verkligt värde med avdrag för avyttringskostnader. Till följd av detta redovisades en nedskrivning på 4,0 miljoner USD under 2019.

Challacollo, Chile

Den 12 november 2019 meddelade bolaget att det har ingått ett slutgiltigt avtal med Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath”) avseende den tidigare tillkännagivna transaktionen i vilken Aftermath kommer att förvärva Minera Mandalay Challacollo Limitada (”MMC”), som för närvarande äger silver-guldprojektet Challacollo i region I (Tarapaca) i Chile. I enlighet med transaktionsvillkoren kommer Aftermath att köpa 100 % av MMC i utbyte mot en total betalning på upp till 10,5 miljoner CAD, bestående av 7,5 miljoner CAD i icke villkorad betalning (”icke villkorad betalning”) plus en royalty i form av NSR (Net Smelter Return) om 3 % på produktionen vid Challacollo-projektet, på högst 3,0 miljoner CAD.

Den icke villkorade betalningen ska betalas enligt följande:

1,0 miljon CAD i kontanter ska betalas senast den 30 december 2019;

1,0 miljon CAD i kontanter ska betalas senast den 30 december 2020; och

5,5 miljoner CAD i kontanter/aktier ska betalas senast den 21 april 2021.

Under det fjärde kvartalet 2019 mottog bolaget den första betalningen på 1,0 miljoner CAD.

Den 28 november 2018 undertecknade bolaget dessutom ett bindande avtal med en tredje part om förvärv av vissa servitut som utgör en del av Challacollo-egendomen mot ett vederlag på 2,0 miljoner USD, som är netto efter betalningar till royalty-innehavare och andra hinder för dessa koncessioner. Under det fjärde kvartalet 2019 har bolaget mottagit 1,0 miljon USD av det totala beloppet.

La Quebrada, Chile

Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt produktionskostnader i framtiden. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019 och Mandalays prospekttillägg daterat den 12 februari 2019. Kopior finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per säljbart uns guld på anläggningen och sammanlagda kostnader. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettoresultat kommer att ingå i MD&A.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart ekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerat säljbart gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.