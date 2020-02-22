紐約, Feb. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 1 月 29 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 股票的股票持有人提出集體訴訟。

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 4 月 10 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽： http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=spirit-aerosystems-holdings-inc&id=2173 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=spirit-aerosystems-holdings-inc&id=2173

根據訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員均提供虛假和誤導性的財務報表，或遺漏了 （1）公司對財務報告缺乏有效的內部控制；（2）公司未遵守與潛在或有負債相關的既定會計原則；以及（3）因此，被告關於其業務、營運及前景的陳述在所有相關時間均屬虛假和誤導，和/或缺乏合理的依據。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。