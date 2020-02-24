上海, Feb. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 德立菲Duravit凭借优异的产品设计获得2020年度德国设计大奖评选组的青睐，Viu/XViu系列、Starck T浴室配件系列、智能座便器SensoWash® Starck f 悉数获奖，D.1龙头系列更斩获了德国设计大奖金奖。



金奖在每个竞选类别中仅设置一个名额，在全球范围内的国际设计作品中遴选，授予其中出类拔萃的佼佼者。D.1龙头系列在“卫浴健康”类别中拔得“卓越产品设计”头筹。

D.1龙头系列出自著名设计师Matteo Thun和Antonio Rodriguez，完美比例的极简线条彰显特色。圆柱底座到扁平出水口的的流线型过渡极具动感。清晰的轮廓、精美的铬银色或哑光黑色令D.1 系列在浴室中彰显个性，可谓是Viu/XViu浴室系列和Starck T配件系列的最佳搭配。

Viu陶瓷系列和XViu家具系列尽显前沿设计，后工业风的优雅气息贯穿柔和廓形与鲜明棱角。尤为突出的是以专利工艺c粘合（c-bonded）呈现的盆柜组合，无缝拼接陶瓷与金属框架，浑然一体。外表是棱角分明的矩形，而宽敞的盆内则是柔和一体的弧线形。

Starck T系列是功能严谨与流畅线条的完美合一。圆形底座到T字形的流畅过渡是出自Philippe Starck 的Starck T标志性设计，形似一棵树的轮廓。这一设计元素在该系列16件单品比比皆是，处处彰显T字标志，从厕纸架到毛巾架都拥有铬银色和哑光黑两种色款可选。

SensoWash® Starck f同样出自Philippe Starck，线条极简醒目，全部内件经过升级优化，硬核科技内蕴一体。仅40mm厚的座圈和白色盖板组成挂壁式结构。富有现代气息的设计和舒适化科技融为一体。

创新设计的遥控器平滑极简，造型优雅，触感舒适，集结全部功能于一身，操作直白简易。动作感应装置令座便盖自动开启，座圈加热，水洗调控以及暖风干燥等用户选项设置都尽在掌控，尽致呵护便洗的舒适体验。适配设计的SensoWash® app进一步优化实现座便器的个性化设置。

德国设计大奖是国际久负盛名的顶尖奖项，由德国设计大奖委员会颁发，致力于发现、奖授超凡卓越的设计潮流。每一年都有众多顶尖水准的优秀设计获奖，展现在各自领域的设计先锋地位。

德立菲Duravit——源于德国的高尚卫浴享受

德立菲Duravit成立于1817年，起源于德国黑森林霍恩贝格（Hornberg）的一个小型陶器制造厂，时至今日，已从一家手工作坊发展成为全球领军的卫浴设计制造商，在全球销售遍及超过130个国家，致力于原创设计、人性化科技和卓越品质的不懈创新，并与Philippe Starck，EOOS，Phoenix Design，sieger design，Kurt Merki Jr.，Christian Werner，Matteo Thun，Cecilie Manz等国际顶尖设计师持续合作，打造个性化的全方位卫浴解决方案；产品涵盖卫浴陶瓷、浴室家具、浴缸、淋浴底盘、按摩水疗系统、智能座便器、龙头水件、卫浴配件以及卫浴安装系统，致力于将“高尚卫浴享受”的理念传递到世界每一个角落。

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