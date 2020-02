February 24, 2020 01:05 ET

February 24, 2020 01:05 ET

Cher Actionnaire,

Concerne : Publication d’un ordre du jour révisé conformément à l’article 7:130, §3, du CSA – Assemblée générale extraordinaire d’IBA SA du mardi 10 mars 2020 à 10h00

Suite à la réception d’une demande d’actionnaire formulée conformément à l’article 7:130, §§1 et 2, du Code des sociétés et des associations (le « CSA »), la Société publie l’ordre du jour révisé ci-dessous en vue de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 mars 2020 à 10h00.

La modification consiste en l’ajout d’un point 5bis et d’un point 8bis, à l’ordre du jour.

Conformément à l’article 7:130, §3, du CSA, la Société met également à disposition des actionnaires, sur son site internet ( https://iba-worldwide.com ), un formulaire de vote par correspondance révisé et un modèle de procuration révisé , qui incluent les points nouveaux (points 5bis et 8bis) mis à l’ordre du jour.

À cet égard, la Société rappelle que les procurations et formulaires de vote par correspondance dûment complétés et signés doivent lui parvenir au plus tard le mercredi 4 mars 2020 à 16h00.

La Société rappelle également que les procurations et formulaires de vote par correspondance relatifs à l’AGE du 10 mars 2020 (tout comme ceux relatifs à l’AGE de carence du 27 janvier 2020) qui lui auraient déjà été valablement notifiés par un actionnaire antérieurement à la présente publication demeurent valables pour les points de l'ordre du jour que ces procurations ou formulaires couvrent .

Enfin, la Société rappelle que, pour que son vote (en personne, par procuration ou via formulaire de vote par correspondance) soit dûment pris en compte à l’AGE du 10 mars 2020 à 10h00 à concurrence du nombre d’actions pertinent, l’Actionnaire doit faire parvenir à la Société, pour le 4 mars à 16h00 au plus tard, la preuve de l’enregistrement de ses actions au 25 février 2020 (« record date » ou « date d’enregistrement »). A cet égard, l’Actionnaire est invité à se reporter aux formalités d’admission détaillées dans la publication du 7 février 2020.

Pour toute question concernant la présente publication, nous vous invitons à envoyer un e-mail à shareholderrelations@iba-group.com .

Nous vous prions d’agréer, cher Actionnaire, l’expression de nos salutations distinguées.

Saint-Denis SA

Administrateur et Président du Conseil d’Administration Représentée par son représentant permanent, M. Pierre Mottet

