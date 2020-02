United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 24.2.2020 kello 9:00

United Bankers Oyj julkaisee vuoden 2019 tuloksen 2.3.2020

United Bankers Oyj julkaisee 31.12.2019 päättyneen tilikauden tuloksensa maanantaina 2.3.2020 noin klo 9.00 osoitteessa www.unitedbankers.fi. Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään maanantaina 2.3. klo 11.30 United Bankersin tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 4. kerros, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Tilaisuudessa tarjotaan kevyt lounas. Pyydämme ilmoittautumaan torstaihin 27.2. mennessä osoitteeseen ir@unitedbankers.fi.

Lisätietoja antaa:

Katariina Kataja, viestintäpäällikkö, United Bankers Oyj

Sähköposti: katariina.kataja@unitedbankers.fi

Puhelin: 040 527 14 27, 09 25 380 348