February 24, 2020 02:30 ET

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 24.2.2020 klo 9.30

Sisäpiiritieto

Heeros muuttaa organisaatiotaan asiakaslähtöisemmäksi ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Heeros aloittaa 24.2.2020 yhteistoimintamenettelyn tarkoituksenaan muuttaa Heeros-konsernin organisaatiota paremmin asiakasta palvelevaksi ja kääntää operatiivinen kassavirta sekä konsernin liikevoitto positiiviseksi vuodelle 2020.

Neuvotteluissa käsitellään toimintamallin ja tavoiteorganisaation vaatimia muutoksia toimenkuvissa sekä näihin liittyvää henkilöstön vähentämistarvetta.

Henkilöstön vähentämistarve on arvioitu vähemmäksi kuin 10 henkilöä. Neuvottelujen piiriin kuuluu koko Heeros Oyj:n henkilöstö.

Heeros toistaa edelleen vuodelle 2020 annetun ohjeistuksen, eli konsernin tilikauden 2020 liikevaihto ylittää vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökate paranee.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.