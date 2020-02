Selskabsmeddelelse nr. 4/2020



Søborg, den 24. februar 2020

NNIT udnævner ny finansdirektør (CFO)

Ansættelseskontrakten for NNIT’s CFO, Carsten Krogsgaard Thomsen, som blev udnævnt i 2014 før børsintroduktionen, udløber den 31. januar, 2021. Som følge heraf har bestyrelsen søgt efter en stærk kandidat til stillingen som finansdirektør og har nu udnævnt Pernille Fabricius til NNIT’s nye CFO og medlem af direktionen med effekt fra senest 1. august 2020.

Pernille Fabricius kommer fra positionen som Group CFO for selskabet John Guest International Ltd. og medbringer betydelig erfaring fra sit arbejde i globale virksomheder og en successfuld finanskarriere.

Pernille Fabricius er medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget for Royal Greenland A/S, MT Højgaard A/S og Gabriel A/S. I forbindelse med udnævnelsen fratræder Pernille Fabricius sin position som næstformand for bestyrelsen og formand for revisionsudvalget for Netcompany A/S.

Bestyrelsesformand Carsten Dilling siger: “Det glæder mig at Pernille Fabricius bliver udnævnt til ny finansdirektør for NNIT. Ud over sin betydelige ledelseserfaring medbringer hun stærke kvalifikationer som CFO og erfaring fra flere globale virksomheder. Disse kvalifikationer passer perfekt til NNITs fremtidige udvikling.”

Han fortsætter: “Samtidig vil jeg gerne benytte anledningen til at takke Carsten Krogsgaard Thomsen for hans værdifulde bidragt og dedikation til NNIT siden 2014. Carsten hare været afgørende for NNIT’s børsintroduktion og vores første fem år som børsnoteret selskab samt vores successfulde opkøb. Jeg ønsker ham alt vel i hans videre færd og bestyrelseskarriere.”

Carsten Krogsgaard Thomsen fortsætter i sin rolle som finansdirektør og medlem af direktionen, indtil Pernille Fabricius tiltræder stillingen senest den 1. august 2020, for at sikre en smidig overdragelsesproces.

Henvendelse

Investor relations:

Jens Blüitgen Binger

Head of Investor Relations

Tel: +45 3079 9222

jblb@nnit.com

Medier:

Helga Heyn

NNIT Communications

Tel: +45 3077 8080

hhey@nnit.com

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2019 3.207 medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com

