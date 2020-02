Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for nedennævnte afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

SPICUMKLA Sparinvest Cumulus Value KL A DK0010014778 SPIDKAKLA Sparinvest Danske Aktier KL A DK0010068006 SPIKOOKLA Sparinvest Korte Obligationer KL A DK0060105203 SPILOLKLA Sparinvest Lange Obligationer KL A DK0060105393 SPIMLOKLA Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A DK0060105476 SPIMAKKLA Sparinvest Momentum Aktier KL A DK0010311125 SPIMAAKLA Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL A DK0060012896 SPINOBKLA Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A DK0016030786 SPIVAKLA Sparinvest Value Aktier KL A DK0010079631 SPIVEMKLA Sparinvest Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIVEUKLA Sparinvest Value Europa KL A DK0060032571 SPIGVBKLA Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL A DK0060444255 SPISOKLA Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A DK0060057487 SPIVVGLOHOJKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL A DK0060819324 SPIVVNYEMARKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL A DK0060819407 SPIVAVOGHKLUKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A DK0060530764 SPIMIXMIBNRISKKLA Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMLRKLA Sparinvest Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMMRKLA Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMHRKLA Sparinvest Mix Høj Risiko KL A DK0060623346





Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426

Med venlig hilsen

Lars Højberg

Chief Operating Officer