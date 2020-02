QUÉBEC, 24 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer sa nomination dans deux importantes catégories aux Global Water Awards 2020, présentés par le Global Water Intelligence (GWI) à Madrid, en Espagne, le 30 mars prochain. La Société s’est qualifiée parmi les finalistes pour Water Company of the year (la plus haute distinction dans l’industrie du traitement d’eau) ainsi que pour Project of the Year, pour son projet avec la ville de Montevina, en Californie.



Pour sa première nomination, la Société se mesurera à trois géants de l’industrie, soit Culligan, Essential Utilities, Inc. et Kurita Water Industries. Ce prix récompensera l’entreprise ayant contribué le plus activement au développement du secteur international de l'eau en 2019. Dans la dernière année, H 2 O Innovation a connu une importante croissance, influencée principalement par l’acquisition d’une compagnie de produits chimiques de spécialité au Royaume-Uni : Genesys International Inc. Par le fait même, la Société a agrandi son réseau de distribution de plus de 100 distributeurs à travers le monde et a ajouté une usine de fabrication de 15 000 pi2 au Royaume-Uni. Cette acquisition est également venue solidifier le modèle d’affaires unique de la Société qui combine les projets de traitement d’eau et d’eau usées, le service après-vente, les produits de spécialité ainsi que les services d’opération et de maintenance (« O&M »). H 2 O Innovation a aussi connu une forte croissance de la ligne d’affaires d’O&M, poussée notamment par l’acquisition d’Hays Utility South Corporation, en 2018 au Texas, ainsi que par les commandes d’envergure de raccords flexibles et de filtres à cartouches livrées par Piedmont.

« Ayant remporté le prix de Water Technology Company of the Year en 2016, nous ne pourrions être plus fiers du chemin parcouru jusqu’à présent. Les honneurs sont encore plus grands cette année avec la nomination de Water Company of the Year. Notre modèle d’affaires durable a fait ses preuves et nous permet désormais de compter sur plus de 80% de revenus de nature récurrente, venant stabiliser ces derniers et minimiser le risque de la Société, tout en fournissant à nos clients un éventail élargi de solutions et de produits. Avec l'acquisition de Genesys et de son vaste réseau de distribution de produits de spécialité, nous pouvons dire qu’H 2 O Innovation est vraiment devenu un véritable acteur international de l'industrie de l'eau », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

« L’ingéniosité de l'équipe dynamique de direction d’H 2 O Innovation a été d'encourager les trois piliers de l'entreprise à travailler en harmonie pour fournir une proposition de valeur ajoutée et unique. Aucune entreprise, de grande ou de petite taille, n'a fait plus l'an dernier pour gagner le respect de ses concurrents et de ses clients », a mentionné Global Water Intelligence.

Pour sa seconde nomination, H 2 O Innovation, avec la participation de HDR, BASF-Inge/Dupont & San Jose Water Company, se mesurera à d’autres projets novateurs livrés à Singapore, aux Philippines et à Hong Kong. Ce prix récompensera, quant à lui, le projet de traitement d’eau, mis en service en 2019, qui présente la plus grande innovation en termes d'optimisation de son empreinte physique ou environnementale. Le projet de Montevina est de type Conception-Construction (« Design-Build ») et est considéré comme la plus grande installation de traitement d’eaux de surface de San Jose Water Company avec une capacité de 113 562 m3/jour (30 MGD), comprenant sept (7) trains d’ultrafiltration et deux (2) trains de réduction des eaux de rejets par osmose inverse.

« Montevina est un projet de taille; il s’agit de la plus importante installation de membranes Multibore® en Amérique. De plus, il s'agit d'un projet ayant un modèle contractuel alternatif de Conception-Construction dans lequel la firme de génie-conseil, le constructeur et l'équipementier forment une véritable équipe. Contrairement aux appels d'offres traditionnels dans lesquels le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire, ce type de processus crée un environnement propice à l'innovation permettant à H 2 O d'amener beaucoup plus de valeur ajoutée dans la conception finale. Nous avons déployé beaucoup d'efforts au cours des dernières années pour devenir le fabricant OEM le plus prisé des firmes, se spécialisant dans de tels appels d'offres, qui deviennent de plus en plus populaires un peu partout aux États-Unis. Nous sommes ravis de cette nomination qui confirme que tout ce travail de positionnement porte ses fruits », a ajouté Guillaume Clairet, chef de l’exploitation d’H 2 O Innovation.

H 2 O Innovation invite tous les lecteurs abonnés au magazine Global Water Intelligence, au Water Desalination Report ainsi que les délégués qui se sont inscrits durant la prévente pour le Global Water Summit à voter, du 24 février au 17 mars, pour la compagnie qui s’est le plus démarquée, selon eux, dans la dernière année. La liste des entreprises nommées est disponible via le lien suivant : https://globalwaterawards.com/2020-table/.

À propos de Global Water Intelligence

Global Water Intelligence est le principal éditeur et organisateur d'évènements au service de l'industrie internationale du traitement d'eau. Au cours des 15 dernières années, GWI a bâti une entreprise en tant qu’intermédiaire de confiance entre ses clients et leurs marchés, en fournissant à ces derniers une intelligence de haut niveau qui leur permet de prendre les décisions stratégiques les plus éclairées pour leur entreprise. Pour plus de renseignements, visitez : www.globalwaterintel.com.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com



Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com