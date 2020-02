BOUCHERVILLE, Québec, 24 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce l’expiration de l’option d’achat de Dubé & Loiselle inc., un distributeur alimentaire et client de Colabor opérant en Estrie et dans la grande région de Montréal, au Québec. L’option initiale pour acquérir Dubé & Loiselle inc. a été octroyée à la Société lors de la transaction de recapitalisation conclue le 13 octobre 2016. Le 19 août 2019, la période d’exercice de l’option d’acquérir Dubé & Loiselle inc. a été prolongée de 90 jours suivant l’entrée en fonction du nouveau président et chef de la direction de Colabor. Dubé & Loiselle inc. est détenue par Gestion Robraye Ltée, une société détenue par Robert J. Briscoe, un actionnaire et membre du conseil d’administration de la Société.



« Colabor a décidé de ne pas exercer l'option d'acquérir Dubé & Loiselle inc. selon les modalités et conditions convenues dans l'entente originale. Nous demeurons déterminés à croître stratégiquement sur le marché de la distribution Broadline au Québec et continuons à revoir toutes les options qui se présentent devant nous pour développer notre offre et notre rayonnement de manière rentable », a déclaré Louis Frenette, président et chef de la direction. « Dubé & Loiselle est un distributeur réputé et nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration. »

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l’analyse de la structure d’endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la société disponible sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). À travers ces deux segments d’exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes par l’intermédiaire des activités Broadline.