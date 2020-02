Faits saillants de 2019 :



Rendement net de 11,9 % ou 11,5 milliards $

Statut financé de 97 %

Actifs nets de 109 milliards de dollars

TORONTO, 24 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMERS, le régime à prestations déterminées des employés municipaux de l’Ontario, a déclaré un rendement du capital investi de 11,9 % en 2019, net de frais. Le rendement de 2019 dépasse le rendement net de 2,3 % de l’an dernier, qui a été touché par les conditions plus difficiles du marché boursier. La situation de capitalisation de OMERS a progressé de façon constante à 97 % en 2019.

« Notre portefeuille de haute qualité et bien diversifié a produit de solides résultats pour nos membres en 2019 », a déclaré Michael Latimer, PDG d’OMERS. « Toutes les classes d’actifs ont généré des rendements positifs, menés par des actions publiques. Au cours des cinq dernières années, nous avons gagné 9,8 milliards de dollars en revenus d'investissement nets en plus du montant nécessaire pour financer nos obligations relatives aux pensions ».

Historique de rendement net 1-an 3-ans 5-ans 10-ans 11,9 % 8,5 % 8,5 % 8,2 %

« La situation de capitalisation d’OMERS s’est améliorée pour la septième année consécutive », a déclaré Jonathan Simmons, directeur des finances. « L’amélioration de notre situation de capitalisation en 2019 reflète principalement notre rendement net sur cinq ans de 8,5 % ».

OMERS a versé des prestations de retraite de 4,6 milliards de dollars en 2019 à plus de 170 000 participants.

En conclusion, Michael Latimer a déclaré : « Comme de nombreux régimes de retraite à travers le monde, OMERS connaît des changements démographiques et sociaux qui feront de notre avenir un avenir différent de notre passé. Notre stratégie vise à faire d'OMERS un régime durable, abordable et significatif, tout en gérant les défis dans le domaine des retraites ».

« Je tiens à remercier tous les employés d’OMERS du monde entier pour leur diligence et leur engagement envers nos membres dans tout ce qu’ils font ».

À propos d’OMERS

Fondé en 1962, OMERS est l'un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées au Canada, avec un actif net de 109 milliards de dollars au 31 décembre 2019. OMERS est un régime de retraite conjoint, avec 1 000 employeurs participants allant des grandes villes aux agences locales, et plus d'un demi-million de participants actifs, différés et retraités. Les membres d'OMERS comprennent des employés syndiqués et non syndiqués des municipalités, des conseils scolaires, des commissions locales, des systèmes de transport en commun, des services publics d'électricité, des services d'urgence et des sociétés d'aide à l'enfance de tout l'Ontario. Les cotisations au régime sont financées à parts égales par les participants et les employeurs. OMERS a des employés à Toronto, Londres, New York, Amsterdam, Luxembourg, Singapour, Sydney et dans d’autres grandes villes d’Amérique du Nord et d’Europe. Ces derniers sont responsables de la création et de la gestion d’un portefeuille diversifié et de placements de grande qualité sur les marchés boursiers, en capital-investissement, en infrastructures et en biens immobiliers.

Coordonnées pour les médias : Neil Hrab, +1 416-369-2418, nhrab@omers.com