KØBENHAVN, 24. februar 2020 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) deltager på Cowen and Company’s 40th Annual Health Care Conference i Boston, hvor administrerende direktør Paul Chaplin vil præsentere selskabet på mandag den 2. marts 2020 kl. 14:50 lokal tid (kl. 20:50 dansk tid).

Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af præsentationen på http://bit.ly/2v1duoY .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations & Communications. Telefon: +45 61 77 47 43