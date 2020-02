Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 24 février 2020

Chiffre d’affaires 2019 : 83 M€

Progression Organique des Ventes

Chiffre d’affaires en M€ 2018 2019* Variation T1 21,5 22,1 +2,6 % T2 20,8 21,6 +3,8 % T3 19,0 19,6 +3,3 % T4 19,2 19,7 +2,7 % TOTAL 80,5 83,0 +3,0 %(**)

* Chiffres non audités

(**) +1,86% à taux de change constant

TIVOLY a réalisé sur l’exercice 2019, un chiffre d’affaires de 83 M€ contre 80,5 M€ en 2018. Ce bon niveau d’activité est soutenu par la qualité, l’innovation et une bonne dynamique commerciale.

Cette performance s’inscrit dans un environnement économique toujours complexe, et est marquée par les principaux points suivants :

- En France, l’activité progresse de +2,9 % dans un contexte de ralentissement dans l’industrie sur le dernier trimestre.

- En Amérique du Nord, l’activité est en forte progression, à +13,2 %, dans un contexte géo-politique tendu (politiques tarifaires douanières...) et malgré un ralentissement général de l’économie sur le dernier trimestre.

- Dans les autres pays d’Europe, l’activité a enregistré une baisse de -10,3 % en Espagne, du fait d’un ralentissement dans l’industrie sur les derniers mois de 2019, et de l’ordre de -18,5 % au Royaume-Uni du fait des perturbations inhérentes au Brexit.

- En Asie, la nouvelle reconfiguration autour des sites de Changshu (PRC) commence à porter ses fruits. On constate un repli technique de l’activité conforme aux attentes à -1,5 %.

Au global, la progression de l’activité de 3 %, constitue une bonne performance qui s’inscrit dans une dynamique solide. Le Groupe confirme sa stratégie de développement long terme, portée par l’innovation, et l’international dans le respect des spécificités des marchés locaux.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aeronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com

Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOIVIN edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr + 33 (0)4 79 89 59 07 + 33 (0)1 75 77 54 65

Pièce jointe