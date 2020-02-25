纽约, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 经NetworkWire -- Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE:BOLT) (OTCQB:PCRCF) (XFRA:NXFE) 今日在NetworkNewsWire ("NNW") 发表的一篇社论中宣布了其布局，NetworkNewsWire是面向私营和上市实体的多元化财经新闻和出版公司InvestorBrandNetwork (“IBN”) 旗下40多家品牌之一。

如需阅读标题为《Indonesia Consolidates Nickel Production to Feed Growing EV Battery Market》的全文，请访问：http://nnw.fm/9DkyR

随着印度尼西亚政府对镍生产提供支持以及一些化工厂的建立，印尼不再只是一个含镍矿石的供应国，而将成为这种贱金属的主要市场。

印尼政府已制定国家电动汽车行业的雄伟计划，并与该地区相关行业的宏大抱负保持一致。对于Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE:BOLT) (OTCQB:PCRCF) (XFRA:NXFE)而言，公司2019年辉煌的勘探成果是这一雄心壮志的坚强后盾。在其全资拥有地点进行的测试显示地表附近有大量的镍矿和钴矿。这项结论源于2019年下半年多个项目的成功运营。

关于Pacific Rim Cobalt Corp.

Pacific Rim Cobalt是一家总部位于加拿大的勘探公司，致力于收购和开发生产级镍矿和钴矿以及为不断增长的锂离子电池行业输送关键原材料。如需了解更多信息，请访问公司网站：www.PacificRimCobalt.com。

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