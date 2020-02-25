紐約, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 NetworkWire -- Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE:BOLT) (OTCQB:PCRCF) (XFRA:NXFE) 今天宣佈 NetworkNewsWire （簡稱「NNW」）出版的編採文章中談及該公司。NNW 是 InvestorBrandNetwork （簡稱「IBN」）旗下 40 多個品牌之一，是一間以私營和公營實體為對象的多元化財經新聞和出版公司。

欲閱讀以「Indonesia Consolidates Nickel Production to Feed Growing EV Battery Market」（印尼整合鎳生產以滿足不斷增長的電動汽車電池市場）為題的全文內容，請瀏覽：http://nnw.fm/9DkyR

印尼政府為鎳的生產提供支援，並建立了處理這些化學品的工廠，印尼不僅將成為含鎳礦石的來源，還將成為卑金屬的主要市場。

印尼政府針對該國電動汽車行業的宏偉計劃，與在該地區開展業務的公司的抱負不謀而合。就Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE:BOLT) (OTCQB:PCRCF) (XFRA:NXFE) 而言, 公司的抱負得到了 2019 年令人矚目的勘探成功的支持。在其全資擁有的地點上進行的測試表明，地面附近有大量的鎳和鈷礦化。這些結論基於 2019 年下半年的幾次成功勘探行動。

關於 Pacific Rim Cobalt Corp.

Pacific Rim Cobalt 是一家加拿大的勘探公司，專門收購和開發生產級鎳和鈷礦床，即不斷增長的鋰離子電池行業的主要原材料。 如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司網站：www.PacificRimCobalt.com。

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