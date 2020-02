Sunnyvale, Kalifornien, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mocana Corporation , der führende Anbieter von OT-Sicherheitslösungen für geschäftskritische Anwendungen in industriellen Kontrollsystemen (ICS) und im Internet der Dinge, kündigt die Einführung von Mocana TrustCenter™ 2020 an, einer End-to-End-Lösung für Cyber Protection as a Service für vertrauenswürdige Systeme.



Um Edge-Computing mit Mehrfachzugriffen und 5G-Breitband-Gateways und -Geräte zu ermöglichen, benötigen OT- und IoT-Systeme eine vertrauenswürdige Plattform für die digitale Transformation älterer Brownfield- und Greenfield-Geräte. Gerätehersteller, -verkäufer, -eigentümer und -betreiber müssen dabei Datenschutzbestimmungen, Sicherheits- und Compliance-Vorschriften erfüllen, die verhindern sollen, dass es zu verheerenden Serviceausfällen, Schadensersatzzahlungen und Dominoeffekten in der Cybersicherheit kommt oder eine systemweite Gerätewiederherstellung erforderlich wird.

Mocana TrustCenter 2020 ermöglicht Datenschutz, den Schutz der digitalen Privatsphäre sowie die Freigabe von Daten auf globaler Ebene und stärkt damit die Lieferkette der Chipsatzhersteller, Gerätehersteller, Zertifizierungsstellen und Betreiber. Mocana TrustCenter 2020 bietet eine integrierte Betriebsplattform für Manipulationsschutz und Integrität sowie eine Entwicklungsplattform für den Schutz von Anwendungsdaten. Darüber hinaus ist die gerätebasierte Datenanalyse von Mocana TrustPoint – die Grundlage für den Moncana-Geräteschutz – nahtlos in die Lösung integriert.

„Die digitale Kluft zwischen IT und OT macht herkömmliche Erkennungsstrategien bei komplexen Angriffen durch Hacker und Staaten wirkungslos“, so David Smith, President, Mocana. „Angesichts der wachsenden Zahl von Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur und das IoT müssen Unternehmen, die geschäftskritische und sicherheitskritische Services bereitstellen, zwingend skalierbare und kosteneffiziente Schutzmaßnahmen in ihren Automatisierungs- und Steuerungssystemen implementieren. Mit Mocana TrustCenter und TrustPoint wird die Implementierung, Skalierung und Koordinierung eines höheren Sicherheitsgrads für Geräte deutlich einfacher. Die Vorteile von Lieferkettenschutz, manipulationssicherer Content-Bereitstellung und überprüfbarer betrieblicher Integritätsüberwachung bieten erhebliche Kosteneinsparungen im Vergleich zu den üblichen manuellen und individuell entwickelten Tools zur Patch-Verwaltung.

Mocana TrustCenter 2020 ist in den Intel® Secure Device Onboard (Intel® SDO)-Service integriert, was die Zeit für die Integration und Eigentumsübertragung von OT/IoT-Geräten in großem Maßstab deutlich verkürzt.

„Ohne Automatisierung des von Intel SDO bereitgestellten Registrierungsprozesses kann der Integrationsprozess für IoT-Geräte nicht skaliert werden. Die automatisierte Sicherheit des TrustCenter 2020 von Mocana, die in Intel SDO integriert ist, reduziert die Bereitstellungszeit für Integration und digitale Zertifikate erheblich und steigert so die Skalierbarkeit“, so Richard Kerslake, Sr. Director, Internet of Things Division, Intel.

Mocana TrustCenter 2020 ist als hardwarebasierter Vertrauensanker in OPTIGATM TPM 2.0 von Infineon integriert. Mocana TrustPoint bietet nativen Anwendungen und Anwendungen in Containern Zugriff auf TPM-Funktionen. Die Trust Abstraction Platform (TAP) von Mocana unterstützt die Prozessisolierung, den Schutz der Anmeldeinformationen des Vertrauensankers und die Integritätsprüfung von Remote-Plattformen.

„Infineon arbeitet eng mit unseren Partnern zusammen, um Sicherheitslösungen bereitzustellen, die selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen einfach zu integrieren sind“, so Carsten Loschinsky, Vice President Sales and Marketing, Digital Security Solutions bei Infineon Technologies. „TrustPoint und TrustCenter 2020 von Mocana sind ein perfektes Beispiel dafür und ermöglichen unseren gemeinsamen Kunden, die Hardwaresicherheit von TPMs nahtlos in industrielle IoT-Systeme zu integrieren, wie es andere Kunden heute schon bei PCs, Servern und Netzwerkgeräten tun.“

Die technische Spezifikation des TPM wurde von der Trusted Computing Group (TCG) verfasst, einem Konsortium der Computerbranche. Die internationale Organisation für Normung (ISO) und die International Electrotechnical Commission (IEC) haben die Spezifikation im Jahr 2009 als ISO/IEC 11889 genormt.

Mocana TrustCenter 2020 ist in PrimeKey EJBCA Enterprise integriert, eine der weltweit führenden PKI-Lösungen. So können die erforderliche Zeit und die Komplexität bei der Integration von Zertifizierungsbehörden und der Verwaltung von PKI in OT- und IoT-Bereitstellungen reduziert werden.

Durch die neue Integration von Mocana TrustCenter 2020 und PrimeKey EJBCA Enterprise können Betreiber und Dienstanbieter die One-Touch- und Zero-Touch-Bereitstellung von Schlüsseln und Zertifikaten mit Daten-/Codeauthentizität und Vertraulichkeit während des gesamten Lebenszyklus von IoT-Geräten und eingebetteten Systemen unterstützen. Die Integration nutzt die hochskalierbare, robuste und vielseitige PKI-Plattform von PrimeKey, die mehrere parallele PKI in einer Installation verwalten kann.

„Das IoT ist ein schnell wachsender Markt, in dem PKI eine wichtige Rolle bei der Sicherheit verbundener Geräte und des IoT spielt. Für PrimeKey ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Mocana mit seiner intelligenten TrustCenter 2020-Plattform entscheidend, um robuste Sicherheit für alle problemlos verfügbar zu machen. Und das ist der Kern von allem, was wir bei PrimeKey tun: Wir schaffen Vertrauen für die vernetzte Gesellschaft“, so Admir Abdurahmanovic, Mitbegründer und Vice President of Strategy & Partners bei PrimeKey.

Zu den wesentlichen Merkmalen der TrustCenter 2020-Plattform von Mocana gehören:

Schutzkette im Produktionsmaßstab : Die Mocana TrustCenter 2020-Plattform ist vollständig in Authentifizierungs- und Zertifizierungsdienste integriert und bietet einen manipulationssicheren und skalierbaren Workflow, der die Übertragung von Eigentumsrechten und das Lebenszyklusmanagement von Geräten durch Endkunden und Eigentümer/Betreiber von Assets koordiniert.



: Die Mocana TrustCenter 2020-Plattform ist vollständig in Authentifizierungs- und Zertifizierungsdienste integriert und bietet einen manipulationssicheren und skalierbaren Workflow, der die Übertragung von Eigentumsrechten und das Lebenszyklusmanagement von Geräten durch Endkunden und Eigentümer/Betreiber von Assets koordiniert. Universelles Gebrauchsmodell : Mocana schützt eine sehr breite Basis von Geräteklassen für OEMs, Cloud-Plattformen und Dienstanbieter, um Schutz- und Koordinierungsdienste anzubieten, die einen entscheidenden Unterschied auf dem Markt machen – skalierbar und deutlich kostengünstiger, mit nutzungsbasierter Abrechnung. ​



: Mocana schützt eine sehr breite Basis von Geräteklassen für OEMs, Cloud-Plattformen und Dienstanbieter, um Schutz- und Koordinierungsdienste anzubieten, die einen entscheidenden Unterschied auf dem Markt machen – skalierbar und deutlich kostengünstiger, mit nutzungsbasierter Abrechnung. ​ Flexibilität durch Kauf oder Aufbau: Mocana bietet ein Schutzmodell für den Kauf und/oder den Aufbau an, mit dem Geräte problemlos gehärtet werden können, um die Einführung zu beschleunigen und die Kosten für die Bereitstellung manipulationssicherer und geschützter Geräte auf dem Markt erheblich zu senken.

Über Mocana

Mocana hilft Gerätebetreibern, Koordinierungsprobleme zwischen Geräteherstellern und Dienstanbietern zu überwinden, und ermöglicht so die digitale Transformation mit dem neuen 5G-Netzwerk, der Edge Cloud und SD-WAN. Dazu schützen wir die Bereitstellungskette und den Lebenszyklus von Inhalten und sorgen mit Vertrauensankern und Vertrauensketten für Manipulationssicherheit von der Herstellung bis zum Ende der Lebensdauer. Außerdem vermessen wir Geräte hinsichtlich ihrer nachhaltigen Integrität und der Vertrauenswürdigkeit von Betrieb und Daten für die AI/ML-Analyse. Unser Team von Sicherheitsexperten arbeitet mit Halbleiterherstellern und Zertifizierungsstellen zusammen, um neue Technologien zu integrieren und so die relevanten Datenschutz- und Schutzstandards einzuhalten. Das Ziel von Cyber Protection as a Service ist, Gerätehersteller bei den anfänglichen Modernisierungskosten zu entlasten und Dienstanbietern die Möglichkeit zu geben, abonnementbasierte Services für die effiziente digitale Transformation von Geräten anzubieten.

Mocanas Kerntechnologie schützt heute mehr als 100 Millionen Geräte und wird von mehr als 200 der weltweit größten Industrieunternehmen in den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie, Medizin und Transport eingesetzt. www.mocana.com .

