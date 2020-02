SUNNYVALE, Californie, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mocana Corporation , le principal fournisseur de solutions de sécurité OT critiques pour les systèmes de contrôle industriels (ICS) et l'Internet des objets, a annoncé le lancement de Mocana TrustCenter™ 2020 , la cyberprotection de bout en bout en tant que service pour des systèmes fiables.



Les systèmes OT et IdO ont besoin d'une plateforme de confiance pour la transformation numérique des anciens et des nouveaux appareils afin de permettre l'informatique en périphérie multi-accès ainsi que les passerelles et les dispositifs 5G à large bande. Les fabricants, fournisseurs, propriétaires et opérateurs d'appareils se débattent avec des réglementations en matière de confidentialité, de sécurité et de conformité afin d'éviter les pannes de service désastreuses, les dommages-intérêts punitifs, les effets domino de cybersécurité et la récupération générale des appareils.

TrustCenter 2020 de Mocana offre la confidentialité numérique, la protection des données et le partage des données à l'échelle mondiale pour renforcer la chaîne d'approvisionnement des fabricants de chipsets en silicium, des fabricants d'équipements, des autorités de certification et des opérateurs. TrustCenter 2020 de Mocana offre une plateforme d'exploitation intégrée pour la résistance aux intrusions et l'intégrité, et une plateforme de développement pour la confidentialité et la protection des données des applications. La solution intègre également de manière transparente l'analyse de données basée sur les appareils TrustPointä de Mocana, la base de notre protection sur appareil.

« La fracture numérique IT/OT rend les stratégies de détection traditionnelles inefficaces contre les menaces des pirates informatiques sophistiqués et des acteurs des États-nations », a déclaré David Smith, président de Mocana. « Avec l'augmentation des cyberattaques contre les infrastructures critiques et l'IdO, les entreprises qui fournissent des services essentiels à la mission et à la sécurité sont aux prises avec l'impératif de mettre en œuvre des contrôles de protection évolutifs et rentables au niveau de leur automatisation et de leur instrumentation de contrôle. TrustCenter et TrustPoint de Mocana facilitent la mise en œuvre, la mise à l'échelle et l'orchestration d'un niveau de sécurité plus élevé sur les appareils. Les avantages de la protection de la chaîne d'approvisionnement, de la fourniture de contenu inviolable et de la surveillance de l'intégrité opérationnelle pour les audits, permettent de réduire considérablement les coûts par rapport aux outils manuels et aux systèmes de gestion des correctifs actuels.

TrustCenter 2020 de Mocana est intégré au service Intel® Secure Device Onboard (Intel® SDO) pour réduire considérablement le temps d'intégration et le transfert de propriété des appareils OT/IdO à grande échelle.

« Le processus d'intégration des appareils IdO ne se développera pas sans l'automatisation du processus d'inscription fourni par Intel SDO. La sécurité automatisée de TrustCenter 2020 de Mocana intégrée à Intel SDO réduit considérablement le temps d'intégration et de fourniture de certificats numériques pour encourager la mise à l'échelle » a déclaré Richard Kerslake, directeur de la division Internet des objets d'Intel.

TrustCenter 2020 de Mocana est intégré à OPTIGATM TPM 2.0 d'Infineon en tant que racine matérielle de confiance. TrustPoint de Mocana fournit aux applications natives et conteneurisées un accès aux fonctionnalités TPM. La plateforme TAP (Trust Abstraction Platform) de Mocana prend en charge l'isolation des processus, la protection des informations d'identification de racine de confiance et l'attestation de plateforme distante.

« Infineon travaille en étroite collaboration avec nos partenaires pour fournir des solutions de sécurité faciles à intégrer même dans les circonstances les plus exigeantes » a déclaré Carsten Loschinsky, vice-président des ventes et du marketing, Solutions de sécurité numériques chez Infineon Technologies. « Les offres TrustPoint et TrustCenter 2020 de Mocana en sont un parfait exemple, permettant à nos clients communs d'intégrer de manière transparente la sécurité matérielle des TPM dans les systèmes IdO industriels aussi facilement que les autres clients le font aujourd'hui sur les PC, les serveurs et les équipements réseau. »

Les spécifications techniques de TPM ont été rédigées par le Trusted Computing Group (TCG), un consortium de l'industrie informatique. L'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) ont normalisé la spécification ISO/CEI 11889 en 2009.

TrustCenter 2020 de Mocana est intégré à EJBCA Enterprise de PrimeKey, l'une des principales solutions PKI au monde, pour réduire les délais et éliminer la complexité de l'intégration avec les autorités de certification (CA) et de la gestion de PKI dans les déploiements OT et IdO.

Avec la nouvelle intégration entre TrustCenter 2020 de Mocana et EJBCA Enterprise de PrimeKey, les opérateurs et les fournisseurs de services peuvent prendre en charge l'approvisionnement à une touche et sans contact des clés et des certificats avec authenticité et confidentialité des données/du code tout au long du cycle de vie des appareils IdO et des systèmes intégrés. L’intégration conjointe exploite la plateforme PKI hautement évolutive, robuste et polyvalente de PrimeKey qui peut gérer plusieurs PKI parallèles dans une seule installation.

« L'IdO est un marché en croissance rapide où la PKI joue un rôle essentiel dans la sécurité des appareils connectés et de l'IdO. Pour PrimeKey, la collaboration avec des entreprises telles que Mocana et sa plateforme intelligente TrustCenter 2020 est essentielle pour rendre la sécurité fiable facilement accessible à tous. Et cela est au cœur de tout ce que nous faisons chez PrimeKey : créer la confiance pour la société connectée », a déclaré Admir Abdurahmanovic, cofondateur et vice-président de Strategy & Partners chez PrimeKey.

Les principaux éléments de différenciation de la plateforme de protection TrustCenter 2020 de Mocana sont les suivants :

Chaîne de protection à l'échelle de la production : La plateforme TrustCenter 2020 de Mocana est entièrement intégrée aux services d'authentification et de certification et fournit un flux de travail inviolable et évolutif, orchestrant le transfert de propriété et la gestion du cycle de vie des appareils par les clients finaux et les propriétaires/opérateurs d'actifs.



: Mocana protège une très large gamme de classes d'appareils pour les FEO, les plateformes cloud et les fournisseurs de services afin d'offrir des services de protection et d'orchestration différentiés en fonction du marché, à grande échelle et à un coût nettement inférieur, avec une facturation proportionnelle à l'utilisation. Flexibilité pour acheter ou construire : Mocana propose à la fois un modèle de protection « acheter » et/ou « construire » pour renforcer les appareils en toute simplicité, accélérant l'adoption et réduisant considérablement les coûts pour fournir sur le marché des appareils cyber-protégés inviolables.

Mocana proposera des démonstrations de TrustCenter 2020 lors de la conférence annuelle RSA à San Francisco dans une salle de briefing privée du 24 au 27 février. Pour réserver votre démo privée, rendez-vous sur www.mocana.com/rsa2020

À propos de Mocana

Mocana aide les opérateurs d'appareils à relever le défi de l'adoption entre les fournisseurs d'appareils et les fournisseurs de services, et permet la transformation numérique avec le réseau 5G émergent, le cloud en périphérie et le SD-WAN. Nous protégeons la chaîne d'approvisionnement de livraison de contenu et le cycle de vie des appareils pour une résistance à l'altération de la fabrication à la fin de vie, avec des ancres de racine de confiance et de chaîne de confiance. Nous mesurons l'appareil pour une intégrité durable et pour la fiabilité des opérations et des données afin d'alimenter les analyses intelligence artificielle/apprentissage machine. Notre équipe de professionnels de la sécurité travaille avec des fournisseurs de semi-conducteurs et des autorités de certification pour s'intégrer aux technologies émergentes afin de se conformer aux normes de confidentialité et de protection des données. L'objectif de la cyberprotection en tant que service est d'éliminer le coût initial de la modernisation pour les fournisseurs d'appareils et de permettre aux fournisseurs de services d'offrir des services par abonnement pour la transformation numérique efficace et effective des choses.

La technologie de base de Mocana protège aujourd'hui plus de 100 millions d'appareils et bénéficie de la confiance de plus de 200 des plus grandes entreprises spécialisées dans la fabrication industrielle, l'aérospatiale, la défense, les services publics, l'énergie, le domaine médical et les transports dans le monde. www.mocana.com .

