Paris, le 25 février 2020

Natixis annonce la cession de 29,5 % du capital de Coface à Arch Capital Group

En ligne avec le plan New Dimension, Natixis a cédé 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group, un assureur américain spécialisé de premier plan, pour un prix de 10,70 euros par action (dividende attaché).

La réalisation de la transaction est soumise à des conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises, ce qui pourrait prendre 6 à 12 mois.

La transaction déclenchera, au moment de sa réalisation, la déconsolidation de Coface dans les comptes de Natixis, libérant ainsi ~35 points de base de ratio CET1, principalement grâce à la déconsolidation d’environ 3,5 Md€ d’actifs pondérés du risque. L’annonce de la cession entraînera également une dépréciation de goodwill d’environ 100 M€ au premier trimestre 2020, sans impact sur le ratio CET1.

Suite à la réalisation de la transaction, Natixis continuera à distribuer à ses actionnaires l’intégralité du capital excédentaire par rapport à sa cible de CET1, que ce soit via le dividende ordinaire ou d’autres modalités.

Pour rappel, le ratio CET1 de Natixis au 31 décembre 2019 était de 11,3%, au-dessus de sa cible de 11,2% et la contribution de Coface au résultat net 2019 publié de Natixis était limitée (~2,5%).

Suite à la transaction, Natixis ne sera plus représentée au Conseil d’Administration de Coface. La participation résiduelle de 12,2% sera détenue comme une participation financière.

Fenchurch Advisory et Rothschild & Co ont agi comme conseils financiers de Natixis et Darrois Villey Maillot Brochier comme conseil juridique de Natixis pour la transaction.

Impacts estimés sur la base des données au 31 décembre 2019





À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,2 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,3% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 décembre 2019

