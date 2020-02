Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 25.2.2020 klo 9.00

Innofactorin vuoden 2019 käyttökate ja tilauskanta paranivat merkittävästi edellisestä vuodesta – myös liikevaihto kääntyi vuoden 2018 notkahduksen jälkeen jälleen kasvuun





Tammi–joulukuu 2019 lyhyesti:

Liikevaihto oli noin 64,2 miljoonaa euroa (2018: 63,1), jossa kasvua 1,7 %

Käyttökate oli noin 5,1 miljoonaa euroa (2018: -1,0), jossa parannusta 6,1 miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (2018: -3,9) jossa parannusta 4,7 miljoonaa euroa

Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttivat suunnitellusti vuoden 2019 aikana





Loka–joulukuu 2019 lyhyesti:

Liikevaihto oli noin 17,4 miljoonaa euroa (2018: 15,9), jossa kasvua 9,7 %

Käyttökate oli noin 1,6 miljoonaa euroa (2018: -0,9), jossa parannusta 2,5 miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (2018: -1,7), jossa parannusta 2,2 miljoonaa euroa

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 49,8 miljoonaa euroa (2018: 30,6),

jossa kasvua 62,4 %

jossa kasvua 62,4 % Innofactor ei saanut merkittäviä yksittäisiä pörssitiedottamisrajan ylittäviä tilauksia neljännellä vuosineljänneksellä, vaan useat päätökset siirtyivät vuodenvaihteen yli (vuoden 2020 aikana saadut merkittävimmät tilaukset löytyvät kohdasta ”katsauskauden jälkeiset tapahtumat”)





Konsernin tunnusluvut, IFRS

. 1.10.-31.12.2019 1.10.-31.12.2018 Muutos 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Muutos Liikevaihto tuhatta euroa 17 432 15 890 9,7 % 64 198 63 144 1,7 % Liikevaihdon kasvu 9,7 % -7,3 % 1,7 % -3,8 % Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* 1 559 -902 272,9 % 5 089 -1 029 594,5 % prosenttia liikevaihdosta* 8,9 % -5,7 % 7,9 % -1,6 % Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* 480 -1 693 128,4 % 795 -3 872 120,5 % prosenttia liikevaihdosta* 2,8 % -10,7 % 1,2 % -6,1 % Tulos ennen veroja tuhatta euroa* 271 -1 329 120,4 % 12 -3 811 100,3 % prosenttia liikevaihdosta* 1,6 % -8,4 % 0,0 % -6,0 % Tulos tuhatta euroa* 372 -1 200 130,9 % 418 -3 186 113,1 % prosenttia liikevaihdosta* 2,1 % -7,6 % 0,7 % -5,0 % Tilauskanta 49 753 30 642 62,4 % 49 753 30 642 62,4 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)* 71,8 % 71,2 % 71,8 % 71,2 % Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 49,9 % 71,2 % 49,9 % 71,2 % Omavaraisuusaste* 40,2 % 41,2 % 40,2 % 41,2 % Omavaraisuusaste ilman IFRS16 44,0 % 41,2 % 44,0 % 41,2 % Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** 538 567 -5,1 % 534 591 -9,7 % Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa** 538 550 -2,2 % 538 550 -2,2 % Tulos per osake (euroa) 0,0100 -0,0332 129,9 % 0,0113 -0,0880 112,9%

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.10.–31.12.2019 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2018: 507) sekä 1.1.–31.12.2019 2 030 tuhatta euroa (2018: 2 030) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS 16 -standardin implementointi vaikuttaa laajalti 2019 tunnuslukuihin. IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli 1.10.–31.12.2019 411 tuhannen euron sekä 1.1.–31.12.2019 1 676 tuhannen euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA). Standardin implementoinnista ja vaikutuksista lisätietoja annettu kohdassa ”Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–31.12.2019 (IFRS) Laatimisperiaatteet”.

**) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.





Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020

Innofactorin vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa.





Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Saavutimme vuonna 2019 tavoitteemme merkittävästä kannattavuuden parantamisesta ja liikevaihdon kääntämisestä kasvuun

Liikevaihto vuonna 2019 oli 64,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate (EBITDA) parani 6,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen 5,1 miljoonaan euroon (7,9 prosenttia liikevaihdosta). Vuosi 2019 tarjosi liiketoiminnallemme merkittävän positiivisen käänteen. Olen erityisen iloinen siitä, että pystyimme pitämään vuoden alussa sijoittajille antamamme lupauksen merkittävästä muutoksesta. Vuoden aikana onnistuimme myynnissä ja tilauskantamme kasvoi erinomaisesti. Saimme esimerkiksi Innofactorin historian suurimman kaupan, kun Verohallinto valitsi Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen. Kaupan arvioitu kokonaisarvo on noin 10–20 miljoonaa euroa.

Liikevaihto vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä oli 17,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 9,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa paikallisessa valuutassa edellisestä vuodesta. Ruotsin ja Norjan kruunun heikko kurssi euroon nähden vaikutti euromääräiseen liikevaihtoon -0,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 15,6 % edellisestä vuodesta. Käyttökate (EBITDA) parani 2,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen 1,6 miljoonaan euroon (8,9 prosenttia liikevaihdosta), jossa IFRS 16 -standardin aiheuttamat muutokset vuokrakustannusten käsittelyyn olivat 0,4 miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi hyvänä ollen neljänneksen lopussa 49,8 miljoonaa euroa (2018: 30,6), jossa oli kasvua 62 % prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Palkkasimme Ruotsiin uuden maajohtajan Marcus Hasselbladin, joka aloitti tehtävässään 5.2.2020. Olen vakuuttunut, että hänen johdollaan saamme Ruotsin liiketoiminnan voimakkaaseen kasvuun lähi­vuosina. Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa hieman jo vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä ja käyttökate oli positiivinen.

Tammikuussa 2020 nimitimme Norjan maajohtajan Jørn Ellefsenin vastaamaan myös Tanskan liiketoiminnasta maajohtajana. Jørn Ellefsen on tehnyt erinomaista työtä Norjassa ja uskon, että hänen johdollaan saamme myös Tanskan liiketoiminnan merkittävään kasvuun.

Perustin Innofactorin 20 vuotta sitten. Matka yhden hengen yrityksestä yli 500 työntekijän pohjoismaiseksi Microsoft-ratkaisujen toimittajaksi on sisältänyt vauhtia ja vaarallisia käänteitä, mutta olemme kulkeneet suunnitelmallisesti eteenpäin. Vuosi 2020 on juhlavuotemme, jonka aikana uskon juhlinnan lisäksi saavuttavamme merkittäviä liiketoiminnallisia tuloksia.

Innofactorin visiona on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.





Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu. Tästä pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson -1,0 miljoonasta eurosta 5,1 miljoonaan euroon (7,9 prosenttia liikevaihdosta), josta 1,7 miljoonaa euroa johtui IFRS 16 käyttöönotosta. Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi oleellisesti parantamaan suoritustaan. Sen osalta vaaditaan kuitenkin edelleen seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja paljon työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin. Tähän liittyvät toimenpiteet ovat selkeitä ja tiedossa, joten uskomme tavoitteen olevan täysin mahdollinen.

Innofactorin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 oli 64,2 miljoonaa euroa (2018: 63,1), jossa oli kasvua 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä 9,7 % ja kasvua oli kaikissa maissa. Liikevaihdon strategista kasvutavoitetta tukee myös hyvin kehittynyt tilauskanta 49,8 miljoonaa euroa (2018: 30,6). Innofactor kiinnittää vuoden 2020 aikana erityistä huomiota kasvun ja myynnin johtamiseen, johon liittyen olemme muun muassa uusineet myyntimalliamme ja myyntijohtoamme vuoden 2020 alussa.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 6,2 miljoonaa euroa (2018: -0,6) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 40,2 prosenttia (2018: 41,2 %). IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 1,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 3,9 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.





Hallituksen esitys voitonjaosta

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Innofactor on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaisesti hallituksen tavoitteena on mahdollistaa osakkeenomistajien jakaa 10 prosenttia ylittävästä käyttökatteesta (EBITDA) kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko. Vuoden 2019 osalta käyttökate (EBITDA) oli 7,9 prosenttia liikevaihdosta. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2019 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 28 238 839 euroa.

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2019.

Espoossa 25.2.2020



INNOFACTOR OYJ



Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj

puh. +358 50 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2019

Innofactor julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen loka–joulukuu 2019 (Q4) tiistaina 25.2.2020 noin klo 9.00.



Tilinpäätöstiedotetta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne. Vastaava englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 12.00.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.





Taloudelliset tiedotteet vuonna 2020

Vuoden 2019 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tiistaina 10.3.2020.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 31.3.2020 klo 9.00.

Vuoden 2020 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020 (Q1) tiistaina 5.5.2020

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 (Q2) tiistaina 28.7.2020

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020 (Q3) tiistaina 27.10.2020





Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst

Liite